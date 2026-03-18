Групповая
до 15 чел.
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день! (из Мцхеты)
Узнайте тайны первой столицы Грузии, посетите древний Уплисцихе и дом-музей Сталина. Комфортная поездка на микроавтобусе с опытным гидом
Начало: У собора Светицховели
«Пройдёте по извилистым дорожкам пещерного города Уплисцихе и посетите дом-музей Сталина в Гори»
Расписание: ежедневно в 09:50
Завтра в 09:50
28 мар в 09:50
€60 за человека
-
10%
Групповая
до 19 чел.
Сквозь тысячелетия Грузии: Уплисцихе, Мцхета и Джвари
Прикоснуться к истокам страны, увидеть пещерный город и святыни «алтаря Сакартвело»
Начало: В районе Серных бань
«Пещерный город Уплисцихе: магическое место из списка ЮНЕСКО»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
28 мар в 09:00
€27
€30 за человека
Групповая
до 19 чел.
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за один день
Город Мцхета - первая столица и религиозный центр Грузии
Завтра в 10:00
28 мар в 10:00
от 4861 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- DDmitry18 марта 2026Все, как анонсировано в программе, главный бриллиант в программе, конечно, гид - нам с ней повезло, Лана обеспечила необходимый для любой экскурсии информационной эмоциональный аспект. который необходим туристу даже несмотря на красивые виды, хороший трансфер и погоду. Спасибо
- ААнна17 марта 2026Гид Зураб очень много рассказывал. Очень харизматичный гид, было интересно, красиво и небанально. Рекомендую!
- ГГалина4 февраля 2026отличная экскурсия, замечательные локации
- ДДиана15 августа 2025Спасибо большое экскурсоводу Рузане за потрясающий тур Мцхета-Гори! Мы получили огромное удовольствие и однозначно будем рекомендуем отправиться в это незабываемое путешествие!
- ААнтон3 августа 2025Окунитесь в прошлое Грузии с отголоском мировой истории. Загадочные пещеры Уплисцихе свидетельствуют о древней культуре на Кавказе. Сопровождая великолепними видам
- ООлег21 июля 2025Очень интересная и содержательная экскурсия. Обязательно порекомендую своим друзьям.
- AA30 июня 2025Гидом был у нас Михо, отличный, веселый и содержательный рассказчик.
- ННона15 июня 2025Все прошло великолепно,Лана просто отлично выполнила свою работу,нам повезло с погодой.
- ЕЕлена30 апреля 2025Нам очень понравилась экскурсия в Мцхету, абсолютно не напряжная, особенно понравилась экскурсия в Казбеги от 23 апреля с Бесо. Хотя Казбек и не увидели, было и страшно и интересно, адреналин выше крыши.
И Бесо и Лана замечательные рассказчики.
- РРуслан21 апреля 2025Отличный тур по историческим местам Грузии и музей Сталина. У нас был гид Роберт, всё очень интересно и подробно рассказывал про сами места и историю. А так же красиво пел в перерывах.
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Пещеры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мцхете
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Мцхете
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в марте 2026
Сейчас в Мцхете в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 4861 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
