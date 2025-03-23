Город Мцхета. Это первая столица и религиозный центр Грузии. Вы услышите её историю и посетите главную достопримечательность — кафедральный собор Светицховели, где находится хитон Христа.
Монастырь Джвари. Место, где зародилось грузинское православие. А ещё из монастыря открываются прекрасные виды на Мцхету и слияние двух рек: Мтквари и Арагви.
Дом-музей Сталина в Гори. Вы посетите дом, где родился и жил вождь. Осмотрите его личные вещи и бронированный железнодорожный вагон, которым он пользовался.
Пещерный город Уплисцихе. Мы погуляем по древнему городу-крепости, высеченному в вулканических скалах. Вы увидите остатки старинных храмов, домов, улиц и площадей. Раскроете, как люди здесь жили и вели быт.
Что включено
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- В стоимость тура входит комфортабельный микроавтобус Mercedes и услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы: дом-музей Сталина - 15 лари, Уплисцихе - 15 лари, обед - около 25-30 лари (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание - от 8% суммы в чеке)
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Владимир — Тревел-эксперт
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь во многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете.
