Обзорные экскурсии в Мцхете

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История грузинского православия во «втором Иерусалиме» и красивейшие виды в живописных уголках

Артур
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Артур – ваш гид
Что даёт народу силы преодолевать невзгоды? Для грузин это неразделимые понятия Отечества и Веры.

И нет места более правильного для знакомства с грузинским православием, чем сакральная древняя столица страны Мцхета.

Вы узнаете историю этого города и услышите о возникновении и развитии православной религии в храмах Светицховели и Джвари.

Побываете в крепости Ананури — средневековой резиденции грузинских князей.

Все эти места окружены горными ландшафтами, поэтому путешествие также запомнится великолепными пейзажами.
€115
98 за экскурсию
скидка15%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Мцхета и Ананури: о вере и природе
Мцхета и Ананури: о вере и природе

Что вас ожидает

Путь грузинского христианства в Мцхете и Джвари
Из Тбилиси вы отправитесь в его самый известный пригород — Мцхету, чья история начинается в первом тысячелетии до н.э. Вы узнаете, почему это место называют «душой Сакартвело» и услышите предание о возникновении самоназвания Грузии. Перенесётесь во времена, когда Мцхета была столицей Иберийского царства, и узнаете о жизни города в эпоху Великого шёлкового пути. Но главным акцентом в рассказе, конечно, станет грузинское христианство — именно в Мцхете в 4 веке началась его история. Вы побываете в соборе Светицховели — символе православия Грузии: под его сводами хранится хитон Иисуса Христа и похоронены представители царской династии Багратиони. Около Мцхеты, на месте установления первого креста в Грузии, возвышается Храм Джвари: вы полюбуетесь местными ландшафтами и ощутите дух древности.

Крепость 16 века на чистейшем озере
Путешествие продолжится дальше на север, по старейшей Военно-грузинской дороге, о судьбе которой я также расскажу. Мы будем останавливаться не на типичных туристических фото-точках, но в инсайдерских местах с идеальными ракурсами для взгляда и фотоаппарата! Вы полюбуетесь лазурной гладью Жинвальского водохранилища и окружающими его лесистыми горами. А я расскажу о создании искусственного озера, печальном разрушении старых деревень и современном значении Жинвали. В этой части поездки также крепость Ананури, чьи мощные стены и средневековые башни связаны с князьями Арагветскими.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси (мы заберём вас у места вашего проживания).
  • Вас сопровождают гид и водитель.
  • Дополнительные расходы: обед
  • Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек (доплата 35€ за человека).
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Мцхета и Ананури: о вере и природе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артур
Артур
Приветствую, друзья! Представлюсь – Артур, мне 29 лет, профессиональный экскурсовод и организатор индивидуальных туров по всей Грузии. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с этой прекрасной страной, а у вас будет возможность приятно провести время в компании эрудированного и влюблённого в свою страну гида, который всегда готов раскрыть вам её тайны и прелести!
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Обзорные экскурсии в Мцхете

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Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские местаЛетопись Грузии, Мцхета и лермонтовские местаЛетопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
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