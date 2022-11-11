Обзорные экскурсии в Мцхете

Из Тбилиси вы отправитесь в его самый известный пригород — Мцхету, чья история начинается в первом тысячелетии до н. э. Вы узнаете, почему это место называют «душой Сакартвело» и услышите предание о возникновении самоназвания Грузии. Перенесётесь во времена, когда Мцхета была столицей Иберийского царства, и узнаете о жизни города в эпоху Великого шёлкового пути. Но главным акцентом в рассказе, конечно, станет грузинское христианство — именно в Мцхете в 4 веке началась его история. Вы побываете в соборе Светицховели — символе православия Грузии: под его сводами хранится хитон Иисуса Христа и похоронены представители царской династии Багратиони. Около Мцхеты, на месте установления первого креста в Грузии, возвышается Храм Джвари: вы полюбуетесь местными ландшафтами и ощутите дух древности.
Крепость 16 века на чистейшем озере
Путешествие продолжится дальше на север, по старейшей Военно-грузинской дороге, о судьбе которой я также расскажу. Мы будем останавливаться не на типичных туристических фото-точках, но в инсайдерских местах с идеальными ракурсами для взгляда и фотоаппарата! Вы полюбуетесь лазурной гладью Жинвальского водохранилища и окружающими его лесистыми горами. А я расскажу о создании искусственного озера, печальном разрушении старых деревень и современном значении Жинвали. В этой части поездки также крепость Ананури, чьи мощные стены и средневековые башни связаны с князьями Арагветскими.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси
Вас сопровождают гид и водитель
Дополнительно оплачивается обед
Экскурсия может быть проведена для 4 чел. на минивэне за доплату — €100
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В зависимости от места жительства гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1436 туристов
Приветствую, друзья! Я профессиональный гид и организатор индивидуальных туров по всей Грузии. Заканчивал факультет бизнеса и туризма. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с нашей прекрасной страной, и у вас будет возможность приятно провести время в компании эрудированного и влюблённого в свою страну гида, который всегда готов раскрыть вам её тайны и прелести!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Илья
Наше путешествие началось из отеля, Артур забрал нас в назначенное время. Путь до первой остановки занял около часа, за это время в легкой форме нам рассказали о истории Тбилиси, ярких читать дальшеуменьшить
исторических личностях Грузии. В этот день мы посетили Мцхету, Джвари, Ананури, Жинвальское водохранилище - посетили мест даже больше, чем было заявлено в экскурсии изначально (ничего не доплачивали) Везде было очень интересно и красиво, сделали много классных фоток. На обратном пути Артур завез нас в прикольный ресторанчик, закрепили приятные впечатления от поездки шикарным обедом. Если хотите вкусить красот Грузии, приправленных знаменитым грузинским гостеприимством однозначно рекомендуем обратится к Артуру!
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Ю
Юлия
Потрясающее рождественское путешествие в душевной компании! Необходимо повторить!)
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