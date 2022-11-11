Обзорные экскурсии в Мцхете

историю этого города и услышите о возникновении и развитии православной религии в храмах Светицховели и Джвари. Побываете в крепости Ананури — средневековой резиденции грузинских князей. Все эти места окружены горными ландшафтами, поэтому путешествие также запомнится великолепными пейзажами.

Описание экскурсии

Путь грузинского христианства в Мцхете и Джвари

Из Тбилиси вы отправитесь в его самый известный пригород — Мцхету, чья история начинается в первом тысячелетии до н. э. Вы узнаете, почему это место называют «душой Сакартвело» и услышите предание о возникновении самоназвания Грузии. Перенесётесь во времена, когда Мцхета была столицей Иберийского царства, и узнаете о жизни города в эпоху Великого шёлкового пути. Но главным акцентом в рассказе, конечно, станет грузинское христианство — именно в Мцхете в 4 веке началась его история. Вы побываете в соборе Светицховели — символе православия Грузии: под его сводами хранится хитон Иисуса Христа и похоронены представители царской династии Багратиони. Около Мцхеты, на месте установления первого креста в Грузии, возвышается Храм Джвари: вы полюбуетесь местными ландшафтами и ощутите дух древности.

Крепость 16 века на чистейшем озере

Путешествие продолжится дальше на север, по старейшей Военно-грузинской дороге, о судьбе которой я также расскажу. Мы будем останавливаться не на типичных туристических фото-точках, но в инсайдерских местах с идеальными ракурсами для взгляда и фотоаппарата! Вы полюбуетесь лазурной гладью Жинвальского водохранилища и окружающими его лесистыми горами. А я расскажу о создании искусственного озера, печальном разрушении старых деревень и современном значении Жинвали. В этой части поездки также крепость Ананури, чьи мощные стены и средневековые башни связаны с князьями Арагветскими.

Организационные детали