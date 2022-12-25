Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3

Археологический тур в Мцхете: Античное Городище Дзалиса и гипокаустические бани

5
4 отзыва
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Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • 1. Женский монастырь Дирби.
  • 2. Археологтческие раскопки Дзалиса, Античная мозаичная баня.
  • 3. Цилканский собор Богордицы.
  • 4. Крепость Ксани
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Если Вас интересует Археология, то Вы наверно уже были в первых 3-ёх турах, Тбилиси (Вступление), Багинети и "По следам Амазонок", (Часть 2). А сейчас мы отправляемся в регион Мцхета-Мтианети, где я Вам покажу Античное городище и гипокаустические бани, которые датируются 4-ым в. н. э.
Но кроме городища, в нашей программе есть ещё много интересного, так что Читайте Подробное описание. Выезд из Тбилиси.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный Транпорт
  • Гид-экскурсовод
  • Входные билеты в музей "Дзалиса"
  • 0.5 воды на человека
Что не входит
  • Еда
  • Напитки
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Станция метро Марджанишвили
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Р
25 дек 2022
Хочу выразить благодарность за самые интересные и познавательные туры. Каждое путешествие с вами это море положительных эмоций, интересные и неизбитые локации. Очень рекомендую!!! Лора и Заза -вы лучшие!!!
Д
23 июля 2022
Ребята -так держать!
К
17 мая 2022
Спасибо огромное! С Вами здорово! Желаем всем хорошо отдыхать!
16 мая 2022
Super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Необычные
На весь день
Архитектура и археология

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