Если Вас интересует Археология, то Вы наверно уже были в первых 3-ёх турах, Тбилиси (Вступление), Багинети и "По следам Амазонок", (Часть 2). А сейчас мы отправляемся в регион Мцхета-Мтианети, где я Вам покажу Античное городище и гипокаустические бани, которые датируются 4-ым в. н. э.

Но кроме городища, в нашей программе есть ещё много интересного, так что Читайте Подробное описание. Выезд из Тбилиси.