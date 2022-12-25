Археологический тур в Мцхете: Античное Городище Дзалиса и гипокаустические бани
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Что вас ожидает:
- 1. Женский монастырь Дирби.
- 2. Археологтческие раскопки Дзалиса, Античная мозаичная баня.
- 3. Цилканский собор Богордицы.
- 4. Крепость Ксани
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Если Вас интересует Археология, то Вы наверно уже были в первых 3-ёх турах, Тбилиси (Вступление), Багинети и "По следам Амазонок", (Часть 2). А сейчас мы отправляемся в регион Мцхета-Мтианети, где я Вам покажу Античное городище и гипокаустические бани, которые датируются 4-ым в. н. э.
Но кроме городища, в нашей программе есть ещё много интересного, так что Читайте Подробное описание. Выезд из Тбилиси.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный Транпорт
- Гид-экскурсовод
- Входные билеты в музей "Дзалиса"
- 0.5 воды на человека
- Что не входит
- Еда
- Напитки
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- Станция метро Марджанишвили
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Ринат
25 дек 2022
Хочу выразить благодарность за самые интересные и познавательные туры. Каждое путешествие с вами это море положительных эмоций, интересные и неизбитые локации. Очень рекомендую!!! Лора и Заза -вы лучшие!!!
Д
Давид
23 июля 2022
Ребята -так держать!
К
Каммила
17 мая 2022
Спасибо огромное! С Вами здорово! Желаем всем хорошо отдыхать!
ვ
ვინდოუს
16 мая 2022
Super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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