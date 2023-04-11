Все, кто был в Грузии хоть раз, непременно был в древней столице Грузии — Мцхета.
А знали ли Вы, что — Мцхета, это не только величественные храмы и изобилие сувениров, но и невероятно интересный и красивый со взгляда археологии.
Я хочу хоть немного приподнять для вас занавес и показать его вам совсем с другой стороны и поэтому наши тропы ведут нас в Багинети, к царским баням 3-4 вв. марани и языческим идолам.
А знали ли Вы, что — Мцхета, это не только величественные храмы и изобилие сувениров, но и невероятно интересный и красивый со взгляда археологии.
Я хочу хоть немного приподнять для вас занавес и показать его вам совсем с другой стороны и поэтому наши тропы ведут нас в Багинети, к царским баням 3-4 вв. марани и языческим идолам.
Ближайшие даты:
16
апр
апр
23
апр
апр
30
апр
апр
7
мая
мая
14
мая
мая
21
мая
мая
28
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Археологические раскопки
- Древнюю столицу Грузии
- Природу
- Плиту Вахтанга Горгасали
- Древние могильники и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Аутентичные места
Багинети, Археологический раскопки, царские бани 3-4 вв., марани, языческое место поклонения, пещёру, в которой пряталась и молилась св. Нино, Центр Мцхета, набережную Куры, храм Антиохия, остановимся на обед в аутнетичном месте.
Пикник
На обед заходим в аутентичный ресторанчик. Так же при желании можем прокатиться на катере, по реке Кура до острова с Кроликами или же зайти в уникальный сад Михаила Мамулашвили. Также можем купить замечательные сувениры, чурчхелы и пряности, они там невероятно вкусные!
вт, ср, сб В 10,00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт
- Гид (при группе более 5-6 человек приглашаем гида-Археолога), который сам принимал участие в раскопках
- 0.5 воды на человека
- Что не входит
- Питание
- Другие напитки
- Входные билеты или катер, если будем расширять программу
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- Станция Метро Марджанишвили
- Когда и сколько длится?
- Когда: вт, ср, сб В 10,00Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Групповые
На автобусе
Необычные
На весь день
Архитектура и археология
Похожие туры из Тбилиси
Групповая
4 часа
Мцхета - путешествие в прошлое
Легенды и древности святого города в авто-туре
в районе Авлабар
Сегодня
Завтра
13 апр
14 апр
€25 за человека
Индивидуальная
9 часов
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Понять значение веры для Грузии и побывать в тысячелетнем пещерном городе язычников
По месту указания путешесвенника
Сегодня
Завтра
14 апр
15 апр
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
у места вашего проживания
14 апр
19 апр
20 апр
21 апр
€125 за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии