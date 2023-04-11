Все, кто был в Грузии хоть раз, непременно был в древней столице Грузии — Мцхета.



А знали ли Вы, что — Мцхета, это не только величественные храмы и изобилие сувениров, но и невероятно интересный и красивый со взгляда археологии.



Я хочу хоть немного приподнять для вас занавес и показать его вам совсем с другой стороны и поэтому наши тропы ведут нас в Багинети, к царским баням 3-4 вв. марани и языческим идолам.