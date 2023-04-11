Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Все, кто был в Грузии хоть раз, непременно был в древней столице Грузии — Мцхета.

А знали ли Вы, что — Мцхета, это не только величественные храмы и изобилие сувениров, но и невероятно интересный и красивый со взгляда археологии.

Я хочу хоть немного приподнять для вас занавес и показать его вам совсем с другой стороны и поэтому наши тропы ведут нас в Багинети, к царским баням 3-4 вв. марани и языческим идолам.
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1
Ближайшие даты:
16
апр
23
апр
30
апр
7
мая
14
мая
21
мая
28
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Археологические раскопки
  • Древнюю столицу Грузии
  • Природу
  • Плиту Вахтанга Горгасали
  • Древние могильники и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Аутентичные места

Багинети, Археологический раскопки, царские бани 3-4 вв., марани, языческое место поклонения, пещёру, в которой пряталась и молилась св. Нино, Центр Мцхета, набережную Куры, храм Антиохия, остановимся на обед в аутнетичном месте.

Пикник

На обед заходим в аутентичный ресторанчик. Так же при желании можем прокатиться на катере, по реке Кура до острова с Кроликами или же зайти в уникальный сад Михаила Мамулашвили. Также можем купить замечательные сувениры, чурчхелы и пряности, они там невероятно вкусные!

вт, ср, сб В 10,00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Гид (при группе более 5-6 человек приглашаем гида-Археолога), который сам принимал участие в раскопках
  • 0.5 воды на человека
Что не входит
  • Питание
  • Другие напитки
  • Входные билеты или катер, если будем расширять программу
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Станция Метро Марджанишвили
Когда и сколько длится?
Когда: вт, ср, сб В 10,00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Групповые
На автобусе
Необычные
На весь день
Архитектура и археология

Похожие туры из Тбилиси

Мцхета - путешествие в прошлое
🚗 На машине
Групповая
4 часа
469 отзывов
Мцхета - путешествие в прошлое
Легенды и древности святого города в авто-туре
в районе Авлабар
Сегодня
Завтра
13 апр
14 апр
25 за человека
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
89 отзывов
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Понять значение веры для Грузии и побывать в тысячелетнем пещерном городе язычников
По месту указания путешесвенника
Сегодня
Завтра
14 апр
15 апр
175 за всё до 4 чел.
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
у места вашего проживания
14 апр
19 апр
20 апр
21 апр
125 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ