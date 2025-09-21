Грузинские танцы - это не просто движения, а целая культура и традиции.На мастер-классе в Тбилиси участники узнают об истории танцев, примерят костюмы и начнут изучение аджарского и рачульского танцев.Преподаватели, мастера

своего дела, расскажут о происхождении танцев и помогут освоить основные движения. В стоимость включены костюмы и транспорт до студии. Программа подходит для всех от 8 лет. После занятия каждый унесёт с собой не только новый опыт, но и частичку грузинской души

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

От места встречи мы на автомобиле довезём вас до танцевальной студии. Вы переоденетесь в костюмы — и почувствуете себя героями настоящей сказки. Затем приступим к занятию.

Вы познакомитесь с двумя грузинскими танцами — аджарским и рачульским. Преподаватель расскажет об их происхождении и особенностях, после чего вы сможете выбрать понравившийся и приступить к изучению основных движений.

После мастер-класса вы унесёте с собой не только новый опыт, но и частичку грузинской души, традиций, культуры и море эмоций.

