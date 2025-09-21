Мои заказы

Урок грузинских танцев

Погрузитесь в мир грузинских танцев в Тбилиси! Вас ждут костюмы, история и обучение у мастеров. Получите уникальный опыт и частичку культуры
Грузинские танцы - это не просто движения, а целая культура и традиции.

На мастер-классе в Тбилиси участники узнают об истории танцев, примерят костюмы и начнут изучение аджарского и рачульского танцев.

Преподаватели, мастера
своего дела, расскажут о происхождении танцев и помогут освоить основные движения. В стоимость включены костюмы и транспорт до студии. Программа подходит для всех от 8 лет. После занятия каждый унесёт с собой не только новый опыт, но и частичку грузинской души

5
2 отзыва

6 причин купить этот мастер-класс

  • 💃 Изучение грузинских танцев
  • 🕺 Костюмы включены
  • 🚗 Транспорт до студии
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех от 8 лет
  • 🎓 Обучение от профессионалов
  • 🎭 Погружение в культуру
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Танцевальная студия

Описание мастер-класса

От места встречи мы на автомобиле довезём вас до танцевальной студии. Вы переоденетесь в костюмы — и почувствуете себя героями настоящей сказки. Затем приступим к занятию.

Вы познакомитесь с двумя грузинскими танцами — аджарским и рачульским. Преподаватель расскажет об их происхождении и особенностях, после чего вы сможете выбрать понравившийся и приступить к изучению основных движений.

После мастер-класса вы унесёте с собой не только новый опыт, но и частичку грузинской души, традиций, культуры и море эмоций.

Организационные детали

  • Танцевальные костюмы и транспорт до студии включены в стоимость
  • Программа подойдёт женщинам, мужчинам и детям с 8 лет
  • Мастер-класс проводится в танцевальной студии

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€72
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 4. Ориентир: монумент Святого Георгия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 258 туристов
Я Анна, по профессии повар, 14 лет в туристической сфере, работала в гостиницах. Очень хорошо знаю Тбилиси — живу здесь с 9 лет. В нашем городе столько интересных, красивых и
необычных мест! Я всегда могла подсказать гостю, где хорошо провести время в Тбилиси — и это было для меня удовольствием. Так я решила стать гидом. И конечно, на своих экскурсиях я не могу не рассказывать о потрясающей грузинской кухне. Также провожу мастер-классы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Полина
Полина
21 сен 2025
Я планировала Сюрприз на день рождения дочери удаленно.
Анна сделала всё, чтобы это событие запомнилось навсегда! Кроме подтвержденной программы- мастер класс с высоко профессиональным преподавателем, моей дочери вынесли тортик, а после мероприятия Ана провела в качестве подарка экскурсию по Тбилиси! Спасибо огромное!
Вы можете доверить Ане ваше событие и не переживать. Всё было на высшем уровне! Спасибо!
Алина
Алина
15 июн 2025
Лучшее моё решение за поездку в Грузию это придти на этот мастер-класс! Я в восторге! Мои прекрасные учителя очень доступно всё объяснили. Я смогла уже через час станцевать танец Ачарули
самостоятельно. Для меня сделали фото и видео😍😍😍 рекомендую даже тем, кто совсем не умеет танцевать! Одно дело посмотреть на национальные танцы и совсем другое дело уметь танцевать самому ❤️ спасибо организатору и прекрасным девушкам танцевальной студии!

