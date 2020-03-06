78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать об особенностях грузинской кухни и приготовить 4 блюда под руководством фуд-блогера

Natalie
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Natalie – ваш гид
Грузинская кухня — одна из первых ассоциаций с нашей гостеприимной страной.

Я приглашаю вас в гости, где вы не просто узнаете всё о гастрономии Сакартвело, но и сами приготовите вкуснейшие блюда — хинкали, хачапури, блюдо из курицы и овощное или грибное блюдо.
От 70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии78 отзывов
4.96
Кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс

Что вас ожидает

Гастрономические особенности Сакартвело
Гастрономическое приключение начнётся в моём частном доме — по всем законам грузинского гостеприимства! Вы немного отдохнёте, угощаясь хлебом, домашним сыром и вином, а я расскажу об особенностях национальной кухни. Вы узнаете, почему грузины так любят разнообразные специи, какие сыры стали национальным культурным достоянием страны и как правильно выбрать продукты для идеального грузинского блюда. А ещё я поделюсь своими открытиями о разнице между рецептами 100-летней давности и современными способами приготовления.

Приготовить 4 блюда
Перед вами окажутся многочисленные грузинские специи — вы вдохнёте их ароматы, пощупаете и попробуете. Я научу вас правильно использовать каждую специю и покажу, как они выглядят в виде растений. А после вы приготовите четыре грузинских блюда:

  • Хинкали: под нескучные байки об этом угощении вы научитесь месить хинкальное тесто и правильно складывать «хвостик».
  • Хачапури: вы приготовите хачапури по-имеретински. Я обязательно расскажу, чем эта разновидность блюда отличается от других, и посоветую, какой сыр станет хорошим аналогом грузинского.
  • Блюдо из курицы: по вашему желанию вы приготовите чахохбили, шкмерули или сациви. А если попадёте на сезон ежевики, то сможете сделать необычную курицу в ежевичном соусе.
  • Овощное или грибное блюдо: вариантов снова несколько — баклажаны с орехами, запечённые грибы с сулугуни, сезонные пхали или аджапсандали.

А после я приглашаю вас за стол, чтобы насладиться вашими кулинарными творениями и пообщаться. Приятного аппетита!

Организационные детали

  • До места проведения мастер-класса вы добираетесь самостоятельно (дом находится в пределах города)
  • Если у вас есть аллергия или особые гастрономические предпочтения (диета, нелюбовь к какому-то продукту), то мы можем оговорить меню заранее
Кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalie
Natalie
Я родилась в Тбилиси в конце прошлого тысячелетия, с тех пор живу тут. Кроме русского и грузинского владею еще английским и испанским. Кулинария — мое давнее хобби, которым мне нравится делиться. Пытаюсь переводить рецепты из старинных грузинских кулинарных книг и наблюдать за тем, насколько сильно меняются традиционные рецепты с течением времени. Кулинарное путешествие — это неисчерпаемое и захватывающее дух путешествие.
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78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Отлично и познавательно провели время. Натали прекрасный рассказчик и превосходный собеседник. За разговорами и бокалом вина научились готовить чахохбили, рулеты, хачапури и конечно же хинкали. Атмосфера тёплая, дружеская и уютная. После ужина, который совместно приготовили ушли с ощущением, что были в гостях у близкой подруги. Мастер класс настоящий, приготовите от теста до фарша, все по настоящему. Нам безумно понравилось!!! Спасибо!!!
20 февраля 2020
Dobrij den.
Agromnoe spasiba za kulinarnij Master klass. Vsjo bilo ochen harasho. Mi s padrugami praveli ochen interesnij i razvlekatelnij den.
16 февраля 2020
Наталья раскрыла секреты грузинской кухни в домашней обстановке. Это было прекрасно проведённое время. При последующем посещении Тбилиси обязательно посещу ещё раз дабы изучить ещё больше о грузинской кухне. Огромное спасибо Наталье!!!))
8 января 2020
Экскурсия прошла отлично. Спасибо за душевный вечер Наталье и её маме. Надеюсь что мы ещё встретиться. Однозначно рекомендую встречу с этими прекрасными людьми.
2 декабря 2019
Великолепный мастер-класс и замечательная хозяйка Наталья. Встретили нас с вином, свеже-выпеченным хлебом и разными видами сыра, также Наталья рассказала о каждом из них.
Мастер класс прошёл на одном дыхании, мы много говорили, Наталья рассказывала очень подробно о каждом из блюд и о Грузинской кухне в целом. Великолепные рецепты со своими секретами которые придают блюдам неповторимый вкус. Заранее можно договориться о приготовлении блюд которые вас интересуют и составить другое меню. Мы провели душевный вечер с отличной собеседницей за большим столом пробуя всё, что приготовили за день. Наталья, спасибо вам огромное это незабываемые впечатления и знакомство с Грузинской кухней и культурой в целом! Спасибо за приём, мы обязательно приедем ещё раз!!!
12 октября 2019
У нас было гастрономическое приключение в частном доме, по всем законам грузинского гостеприимства. Вместе с хозяйкой дома мы окунулись в поток дружелюбия, добра и кулинарных секретов,вдохнули ароматы грузинских специй, приготовили хинкали с грибами, сыром и мясом, хачапури, аджапсандали, фаршированные баклажаны и перцы.
Наталья очень гостеприимная, душевная женщина, мы чувствовали себя как дома, незабываемый вечер!
Спасибо вам огромное!
Юлия
6 октября 2019
Я рекомендую всем, как мы, полюбившим Грузию, осуществить знакомство с национальной кухней! И сделать это лучше в доме Наташи. В старом родительском доме с скрипящими полами под бой старинных часов.. на маленькой кухонке. На веранде, под яблоней и гранатом.. с бокалом вкусного белого вина и приятной беседой.. закусывая баклажанами с орехами. А тем временем, незаметно, поставить кастрюли для хинкали. Наталья, спасибо ;))
4 октября 2019
Не раздумывая бронируйте именно этот мастер-класс если вы хотите научиться делать ВКУСНЫЕ хинкали и хачапури, а также блюда из курицы и овощей!!)) Но, обо всем по порядку. Встретила нас Наталья, очень милая и добродушная. Мы немного посидели за столом, попили кофе и приступили к самому процессу)) Хотелось бы отметить, что к программе мастер-класса Наталья подошла очень ответственно и, в отличии от других подобных кулинарных экскурсов, мы готовили все с нуля, т.е заготавливали тесто для хинкали и хачапури самостоятельно, что является очень важным при приготовлении данных блюд! Так же мы готовили одно блюдо из курицы (мы выбрали шкмерули) и овощное ( баклажаны). Наталья прекрасная хозяйка и мы безумно рады, что попали именно к ней!!! Мы прекрасно провели время в тёплой компании таких открытых, добродушных и гостеприимных людей как Наталья и ее мама!! Обязательно приедем ещё, чтобы научится готовить и другие блюда!!!
19 июля 2019
Мастер-класс Наташи оставил очень яркие впечатления.У нее дома ,мы с мужем попробовали очень интересные грузинские сыры,которые, без наводки,сам никогда не купишь.Узнали много интересного о специях.Например,я в первый раз вжизни узнала,что существует болотная мята,с малюсенькими листочками и необыкновенным ароматом.Не говорю уже о тонкостях приготовления теста для хинкалей и хачапури.Было очень позновательно,вкусно и атмосферно.Мы будем вспоминать нашу встречу с Наташей с теплотой и благодарностью.
12 июля 2019
Прекрасный мастер-класс у Наталии. Нас была большая компания из 10 человек. Делали чахохбили, хачапури, хинкали и рулеты из баклажан. Получилось все очень вкусно, в чем мы быстро убедились. Помимо мастер-класса Наталия угостила домашними винами и различными сырами. Очень хочет все попробовать сделать самим, уже дома. Огромное спасибо хозяйки, большущий творческих планов Наталия. Привет из Сургута.
Ещё 68 отзывов

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