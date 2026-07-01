78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мастер-класс можно посещать круглый год, так как он проходит в помещении. Это отличная возможность познакомиться с грузинской кухней в любое время.

Грузинская кухня - одна из первых ассоциаций с нашей гостеприимной страной.Приглашаем вас в гости, где вы не просто узнаете всё о гастрономии Сакартвело, но и сами приготовите вкуснейшие блюда -

хинкали, хачапури, блюдо из курицы и овощное или грибное блюдо. Гастрономическое приключение начнётся в частном доме - по всем законам грузинского гостеприимства! Немного отдохнув, угощаясь хлебом, домашним сыром и вином, вы узнаете об особенностях национальной кухни. Вы узнаете, почему грузины так любят разнообразные специи, какие сыры стали национальным культурным достоянием страны и как правильно выбрать продукты для идеального грузинского блюда. Перед вами окажутся многочисленные грузинские специи - вы вдохнёте их ароматы, пощупаете и попробуете. Научитесь правильно использовать каждую специю и увидите, как они выглядят в виде растений. А после вы приготовите четыре грузинских блюда: хинкали, хачапури по-имеретински, блюдо из курицы (чахохбили, шкмерули или сациви) и овощное или грибное блюдо (баклажаны с орехами, запечённые грибы с сулугуни, сезонные пхали или аджапсандали). Насладитесь вашими кулинарными творениями и пообщайтесь за столом. Приятного аппетита

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Гастрономические особенности Сакартвело

Гастрономическое приключение начнётся в моём частном доме — по всем законам грузинского гостеприимства! Вы немного отдохнёте, угощаясь хлебом, домашним сыром и вином, а я расскажу об особенностях национальной кухни. Вы узнаете, почему грузины так любят разнообразные специи, какие сыры стали национальным культурным достоянием страны и как правильно выбрать продукты для идеального грузинского блюда. А ещё я поделюсь своими открытиями о разнице между рецептами 100-летней давности и современными способами приготовления.

Приготовить 4 блюда

Перед вами окажутся многочисленные грузинские специи — вы вдохнёте их ароматы, пощупаете и попробуете. Я научу вас правильно использовать каждую специю и покажу, как они выглядят в виде растений. А после вы приготовите четыре грузинских блюда:

Хинкали : под нескучные байки об этом угощении вы научитесь месить хинкальное тесто и правильно складывать «хвостик».

: под нескучные байки об этом угощении вы научитесь месить хинкальное тесто и правильно складывать «хвостик». Хачапури : вы приготовите хачапури по-имеретински. Я обязательно расскажу, чем эта разновидность блюда отличается от других, и посоветую, какой сыр станет хорошим аналогом грузинского.

: вы приготовите хачапури по-имеретински. Я обязательно расскажу, чем эта разновидность блюда отличается от других, и посоветую, какой сыр станет хорошим аналогом грузинского. Блюдо из курицы : по вашему желанию вы приготовите чахохбили, шкмерули или сациви. А если попадёте на сезон ежевики, то сможете сделать необычную курицу в ежевичном соусе.

: по вашему желанию вы приготовите чахохбили, шкмерули или сациви. А если попадёте на сезон ежевики, то сможете сделать необычную курицу в ежевичном соусе. Овощное или грибное блюдо: вариантов снова несколько — баклажаны с орехами, запечённые грибы с сулугуни, сезонные пхали или аджапсандали.

А после я приглашаю вас за стол, чтобы насладиться вашими кулинарными творениями и пообщаться. Приятного аппетита!

Организационные детали