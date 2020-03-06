78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Гастрономические особенности Сакартвело
Гастрономическое приключение начнётся в моём частном доме — по всем законам грузинского гостеприимства! Вы немного отдохнёте, угощаясь хлебом, домашним сыром и вином, а я расскажу об особенностях национальной кухни. Вы узнаете, почему грузины так любят разнообразные специи, какие сыры стали национальным культурным достоянием страны и как правильно выбрать продукты для идеального грузинского блюда. А ещё я поделюсь своими открытиями о разнице между рецептами 100-летней давности и современными способами приготовления.
Приготовить 4 блюда
Перед вами окажутся многочисленные грузинские специи — вы вдохнёте их ароматы, пощупаете и попробуете. Я научу вас правильно использовать каждую специю и покажу, как они выглядят в виде растений. А после вы приготовите четыре грузинских блюда:
А после я приглашаю вас за стол, чтобы насладиться вашими кулинарными творениями и пообщаться. Приятного аппетита!