78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Грузинская кухня - одна из первых ассоциаций с нашей гостеприимной страной.
Приглашаем вас в гости, где вы не просто узнаете всё о гастрономии Сакартвело, но и сами приготовите вкуснейшие блюда - читать дальшеуменьшить
хинкали, хачапури, блюдо из курицы и овощное или грибное блюдо.
Гастрономическое приключение начнётся в частном доме - по всем законам грузинского гостеприимства! Немного отдохнув, угощаясь хлебом, домашним сыром и вином, вы узнаете об особенностях национальной кухни.
Вы узнаете, почему грузины так любят разнообразные специи, какие сыры стали национальным культурным достоянием страны и как правильно выбрать продукты для идеального грузинского блюда.
Перед вами окажутся многочисленные грузинские специи - вы вдохнёте их ароматы, пощупаете и попробуете. Научитесь правильно использовать каждую специю и увидите, как они выглядят в виде растений.
А после вы приготовите четыре грузинских блюда: хинкали, хачапури по-имеретински, блюдо из курицы (чахохбили, шкмерули или сациви) и овощное или грибное блюдо (баклажаны с орехами, запечённые грибы с сулугуни, сезонные пхали или аджапсандали). Насладитесь вашими кулинарными творениями и пообщайтесь за столом. Приятного аппетита
Мастер-класс можно посещать круглый год, так как он проходит в помещении. Это отличная возможность познакомиться с грузинской кухней в любое время.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Частный дом
Описание мастер-класса
Гастрономические особенности Сакартвело
Гастрономическое приключение начнётся в моём частном доме — по всем законам грузинского гостеприимства! Вы немного отдохнёте, угощаясь хлебом, домашним сыром и вином, а я расскажу об особенностях национальной кухни. Вы узнаете, почему грузины так любят разнообразные специи, какие сыры стали национальным культурным достоянием страны и как правильно выбрать продукты для идеального грузинского блюда. А ещё я поделюсь своими открытиями о разнице между рецептами 100-летней давности и современными способами приготовления.
Приготовить 4 блюда
Перед вами окажутся многочисленные грузинские специи — вы вдохнёте их ароматы, пощупаете и попробуете. Я научу вас правильно использовать каждую специю и покажу, как они выглядят в виде растений. А после вы приготовите четыре грузинских блюда:
Хинкали: под нескучные байки об этом угощении вы научитесь месить хинкальное тесто и правильно складывать «хвостик».
Хачапури: вы приготовите хачапури по-имеретински. Я обязательно расскажу, чем эта разновидность блюда отличается от других, и посоветую, какой сыр станет хорошим аналогом грузинского.
Блюдо из курицы: по вашему желанию вы приготовите чахохбили, шкмерули или сациви. А если попадёте на сезон ежевики, то сможете сделать необычную курицу в ежевичном соусе.
Овощное или грибное блюдо: вариантов снова несколько — баклажаны с орехами, запечённые грибы с сулугуни, сезонные пхали или аджапсандали.
А после я приглашаю вас за стол, чтобы насладиться вашими кулинарными творениями и пообщаться. Приятного аппетита!
Организационные детали
До места проведения мастер-класса вы добираетесь самостоятельно (дом находится в пределах города)
Если у вас есть аллергия или особые гастрономические предпочтения (диета, нелюбовь к какому-то продукту), то мы можем оговорить меню заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€36
Дети до 6 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Грмагеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Натали — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 1036 туристов
Я родилась в Тбилиси в конце прошлого тысячелетия, с тех пор живу тут. Кроме русского и грузинского, владею ещё английским и испанским. Кулинария — моё давнее хобби, которым мне нравится делиться. Пытаюсь переводить рецепты из старинных грузинских кулинарных книг и наблюдать за тем, насколько сильно меняются традиционные рецепты с течением времени. Кулинарное путешествие — это неисчерпаемое и захватывающее дух путешествие.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 149 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Дата посещения: 30 июн 2026
Все прошло замечательно!!! Вкусно! Информативно! Сытно! А главное-душевно!!! Мы, как будто, побывали в гостях у близких знакомых. Натали очень интересный собеседник с прекрасным чувством юмора юмора! Вечер получился чудесным!!! P. S. А еды нам с собой собрали ещё на целый день!))))
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В
Валерий
Посетили кулинарный мастер-класс компанией из четырех человек и остались очень довольны! Здорово, что мы не просто смотрели со стороны, а были полностью вовлечены в процесс — каждый из нас сам читать дальшеуменьшить
участвовал в готовке, это было действительно интересно. Мастер-класс вела замечательная женщина. Слушать её — одно удовольствие, она профессионал своего дела. Спокойно и понятно ответила на все наши вопросы, поделилась полезными кулинарными лайфхаками, которые пригодятся дома. Отдельное спасибо за гостеприимство, атмосфера была очень радушной и уютной. Ну и самое главное — все блюда, которые мы приготовили, получились очень вкусными. Отличный формат, чтобы провести время вместе. Рекомендуем!
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Э
Эльмира
Чудесный мастер-класс, очень гостеприимная хозяйка) однозначно рекомендую.
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Анна
Мы только приехали от Натали, хинкали еще теплые на столе. Спасибо Натали за прекрасно проведенное время. Мы были с Натали 5 часов! Натали встречает в своем доме (колоритное убранство, история читать дальшеуменьшить
в каждом предмете) вода вино сыры овощи ждали нас уже на столе. Натали прекрасно готовит и делится своими секретами. Рецепты простые, а получается шедевр. Дети сделали все сами своими руками. Все что не доели (а это не возможно все съесть) Натали с душою положит с собой. Благодарим за душевный прием! Дети уже готовы дома все еще раз повторить!
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Владимир
Это было шикарно! Мастер-класс проходит в частном секторе в старом доме, впитавшем семейные артефакты и атрибуты прошедших событий. Готовили 4 блюда, попутно погружаясь в историю как самих блюд, так и читать дальшеуменьшить
страны. Само волшебство происходило на хозяйской кухне, каждый сантиметр которой таил в себе специи (порой весьма экзотические), травы, чаи, посуду и приспособления. Всё что получилось в результате нашего обучения пробовали в большой комнате с камином и долгими разговорами под бокальчик белого вина.
+1
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Татьяна
Мы остались в полном восторге от мастер-класса! У Натали очень уютно, она прекрасно объясняет, рассказывает все секреты. Терпелива к детям, умеет их организовать и направить в нужное русло их энергию. читать дальшеуменьшить
Всё показывает очень доступно, спокойно. На мастер-классе мы были вчетвером (2 взрослых и дети 12 и 9 лет). Всем находилось занятие, но и отдохнуть была возможность, когда кто-то хотел отдохнуть. Мы приготовили хачапури, хинкали, похлёбку из фасоли, рулетики из баклажанов и шкмерули. Очень вкусно и не слишком сложно. Объелись, ушли очень довольные! Рецепты забрали себе, обязательно будем пользоваться дома! 👍 👍 Спасибо огромное! 🙏