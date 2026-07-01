78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Кулинарный мастер-класс

Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Грузинская кухня - одна из первых ассоциаций с нашей гостеприимной страной.

Приглашаем вас в гости, где вы не просто узнаете всё о гастрономии Сакартвело, но и сами приготовите вкуснейшие блюда -
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хинкали, хачапури, блюдо из курицы и овощное или грибное блюдо.

Гастрономическое приключение начнётся в частном доме - по всем законам грузинского гостеприимства! Немного отдохнув, угощаясь хлебом, домашним сыром и вином, вы узнаете об особенностях национальной кухни.

Вы узнаете, почему грузины так любят разнообразные специи, какие сыры стали национальным культурным достоянием страны и как правильно выбрать продукты для идеального грузинского блюда.

Перед вами окажутся многочисленные грузинские специи - вы вдохнёте их ароматы, пощупаете и попробуете. Научитесь правильно использовать каждую специю и увидите, как они выглядят в виде растений.

А после вы приготовите четыре грузинских блюда: хинкали, хачапури по-имеретински, блюдо из курицы (чахохбили, шкмерули или сациви) и овощное или грибное блюдо (баклажаны с орехами, запечённые грибы с сулугуни, сезонные пхали или аджапсандали). Насладитесь вашими кулинарными творениями и пообщайтесь за столом. Приятного аппетита

5
149 отзывов

6 причин купить этот мастер-класс

  • 🍷 Грузинское гостеприимство
  • 🍞 Дегустация местных продуктов
  • 🍲 Приготовление традиционных блюд
  • 🌿 Знакомство с грузинскими специями
  • 🍽️ Совместная трапеза
  • 📚 Истории о национальной кухне

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Мастер-класс можно посещать круглый год, так как он проходит в помещении. Это отличная возможность познакомиться с грузинской кухней в любое время.
Сейчас август — это идеальное время.
Кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс

Что можно увидеть

  • Частный дом

Описание мастер-класса

Гастрономические особенности Сакартвело

Гастрономическое приключение начнётся в моём частном доме — по всем законам грузинского гостеприимства! Вы немного отдохнёте, угощаясь хлебом, домашним сыром и вином, а я расскажу об особенностях национальной кухни. Вы узнаете, почему грузины так любят разнообразные специи, какие сыры стали национальным культурным достоянием страны и как правильно выбрать продукты для идеального грузинского блюда. А ещё я поделюсь своими открытиями о разнице между рецептами 100-летней давности и современными способами приготовления.

Приготовить 4 блюда

Перед вами окажутся многочисленные грузинские специи — вы вдохнёте их ароматы, пощупаете и попробуете. Я научу вас правильно использовать каждую специю и покажу, как они выглядят в виде растений. А после вы приготовите четыре грузинских блюда:

  • Хинкали: под нескучные байки об этом угощении вы научитесь месить хинкальное тесто и правильно складывать «хвостик».
  • Хачапури: вы приготовите хачапури по-имеретински. Я обязательно расскажу, чем эта разновидность блюда отличается от других, и посоветую, какой сыр станет хорошим аналогом грузинского.
  • Блюдо из курицы: по вашему желанию вы приготовите чахохбили, шкмерули или сациви. А если попадёте на сезон ежевики, то сможете сделать необычную курицу в ежевичном соусе.
  • Овощное или грибное блюдо: вариантов снова несколько — баклажаны с орехами, запечённые грибы с сулугуни, сезонные пхали или аджапсандали.

А после я приглашаю вас за стол, чтобы насладиться вашими кулинарными творениями и пообщаться. Приятного аппетита!

Организационные детали

  • До места проведения мастер-класса вы добираетесь самостоятельно (дом находится в пределах города)
  • Если у вас есть аллергия или особые гастрономические предпочтения (диета, нелюбовь к какому-то продукту), то мы можем оговорить меню заранее

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Стандартный билет€36
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Грмагеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Натали
Натали — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 1036 туристов
Я родилась в Тбилиси в конце прошлого тысячелетия, с тех пор живу тут. Кроме русского и грузинского, владею ещё английским и испанским. Кулинария — моё давнее хобби, которым мне нравится делиться. Пытаюсь переводить рецепты из старинных грузинских кулинарных книг и наблюдать за тем, насколько сильно меняются традиционные рецепты с течением времени. Кулинарное путешествие — это неисчерпаемое и захватывающее дух путешествие.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 149 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
145
4
3
3
1
2
1
М
Дата посещения: 30 июн 2026
Все прошло замечательно!!! Вкусно! Информативно! Сытно! А главное-душевно!!! Мы, как будто, побывали в гостях у близких знакомых.
Натали очень интересный собеседник с прекрасным чувством юмора юмора!
Вечер получился чудесным!!!
P. S. А еды нам с собой собрали ещё на целый день!))))
Все прошло замечательно!!! Вкусно! Информативно! Сытно! А главное-душевно!!! Мы, как будто, побывали в гостях у близких знакомых.
Все прошло замечательно!!! Вкусно! Информативно! Сытно! А главное-душевно!!! Мы, как будто, побывали в гостях у близких знакомых.
Все прошло замечательно!!! Вкусно! Информативно! Сытно! А главное-душевно!!! Мы, как будто, побывали в гостях у близких знакомых.
Все прошло замечательно!!! Вкусно! Информативно! Сытно! А главное-душевно!!! Мы, как будто, побывали в гостях у близких знакомых.
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В
Посетили кулинарный мастер-класс компанией из четырех человек и остались очень довольны! Здорово, что мы не просто смотрели со стороны, а были полностью вовлечены в процесс — каждый из нас сам
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участвовал в готовке, это было действительно интересно.
Мастер-класс вела замечательная женщина. Слушать её — одно удовольствие, она профессионал своего дела. Спокойно и понятно ответила на все наши вопросы, поделилась полезными кулинарными лайфхаками, которые пригодятся дома.
Отдельное спасибо за гостеприимство, атмосфера была очень радушной и уютной. Ну и самое главное — все блюда, которые мы приготовили, получились очень вкусными. Отличный формат, чтобы провести время вместе. Рекомендуем!

Посетили кулинарный мастер-класс компанией из четырех человек и остались очень довольны! Здорово, что мы не просто
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Э
Чудесный мастер-класс, очень гостеприимная хозяйка) однозначно рекомендую.
Чудесный мастер-класс, очень гостеприимная хозяйка) однозначно рекомендую.
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Анна
Мы только приехали от Натали, хинкали еще теплые на столе. Спасибо Натали за прекрасно проведенное время. Мы были с Натали 5 часов! Натали встречает в своем доме (колоритное убранство, история
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в каждом предмете) вода вино сыры овощи ждали нас уже на столе. Натали прекрасно готовит и делится своими секретами. Рецепты простые, а получается шедевр. Дети сделали все сами своими руками. Все что не доели (а это не возможно все съесть) Натали с душою положит с собой. Благодарим за душевный прием! Дети уже готовы дома все еще раз повторить!

Мы только приехали от Натали, хинкали еще теплые на столе. Спасибо Натали за прекрасно проведенное время.
Мы только приехали от Натали, хинкали еще теплые на столе. Спасибо Натали за прекрасно проведенное время.
Мы только приехали от Натали, хинкали еще теплые на столе. Спасибо Натали за прекрасно проведенное время.
Мы только приехали от Натали, хинкали еще теплые на столе. Спасибо Натали за прекрасно проведенное время.
Мы только приехали от Натали, хинкали еще теплые на столе. Спасибо Натали за прекрасно проведенное время.
Мы только приехали от Натали, хинкали еще теплые на столе. Спасибо Натали за прекрасно проведенное время.
Мы только приехали от Натали, хинкали еще теплые на столе. Спасибо Натали за прекрасно проведенное время.
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Владимир
Это было шикарно! Мастер-класс проходит в частном секторе в старом доме, впитавшем семейные артефакты и атрибуты прошедших событий. Готовили 4 блюда, попутно погружаясь в историю как самих блюд, так и
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страны. Само волшебство происходило на хозяйской кухне, каждый сантиметр которой таил в себе специи (порой весьма экзотические), травы, чаи, посуду и приспособления. Всё что получилось в результате нашего обучения пробовали в большой комнате с камином и долгими разговорами под бокальчик белого вина.

Это было шикарно! Мастер-класс проходит в частном секторе в старом доме, впитавшем семейные артефакты и атрибуты
Это было шикарно! Мастер-класс проходит в частном секторе в старом доме, впитавшем семейные артефакты и атрибуты
Это было шикарно! Мастер-класс проходит в частном секторе в старом доме, впитавшем семейные артефакты и атрибуты
Это было шикарно! Мастер-класс проходит в частном секторе в старом доме, впитавшем семейные артефакты и атрибуты
Это было шикарно! Мастер-класс проходит в частном секторе в старом доме, впитавшем семейные артефакты и атрибуты
Это было шикарно! Мастер-класс проходит в частном секторе в старом доме, впитавшем семейные артефакты и атрибуты
Это было шикарно! Мастер-класс проходит в частном секторе в старом доме, впитавшем семейные артефакты и атрибуты
Это было шикарно! Мастер-класс проходит в частном секторе в старом доме, впитавшем семейные артефакты и атрибуты+1
Это было шикарно! Мастер-класс проходит в частном секторе в старом доме, впитавшем семейные артефакты и атрибуты
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Т
Мы остались в полном восторге от мастер-класса! У Натали очень уютно, она прекрасно объясняет, рассказывает все секреты. Терпелива к детям, умеет их организовать и направить в нужное русло их энергию.
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Всё показывает очень доступно, спокойно.
На мастер-классе мы были вчетвером (2 взрослых и дети 12 и 9 лет). Всем находилось занятие, но и отдохнуть была возможность, когда кто-то хотел отдохнуть.
Мы приготовили хачапури, хинкали, похлёбку из фасоли, рулетики из баклажанов и шкмерули. Очень вкусно и не слишком сложно.
Объелись, ушли очень довольные! Рецепты забрали себе, обязательно будем пользоваться дома! 👍 👍 Спасибо огромное! 🙏

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