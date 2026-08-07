Арт-медиации становятся всё более популярным видом досуга, но не все знают, что они собой представляют. Экскурсия — это монолог гида, а арт-медиация — его диалог с участниками.
Вы испытаете на себе этот необычный формат знакомства с экспозицией, посетив сразу 4 музея: археологии, народной музыки, оружия и вина.
Вы испытаете на себе этот необычный формат знакомства с экспозицией, посетив сразу 4 музея: археологии, народной музыки, оружия и вина.
Описание экскурсии
Между музеями вы будете перемещаться самостоятельно с помощью нашего электронного путеводителя. А у входа вас всегда будут ждать гид-медиатор музея. Маршрут такой:
- Тбилисский археологический музей. Вы узнаете историю развития Тбилиси на протяжении многих веков.
- Музей народной музыки и музыкальных инструментов Грузии. Здесь вас ждёт иммерсивная экскурсия. Вместе с медиатором вы послушаете грузинские и восточные песни на грампластинках начала 20 века.
- Контактный музей оружия и традиционных костюмов. Словно на машине времени вы перенесётесь в Средневековье: медиатор в княжеском костюме расскажет интересные исторические факты и покажет подлинные артефакты. Затем вы сможете пофотографироваться в грузинских традиционных нарядах.
- Музей вина. В Грузии культивируется более 500 сортов винограда из 4 тысяч известных во всём мире. Вы пройдёте по подвалам, соединённым лабиринтами тоннелей, увидите глиняные квеври и сосуды в форме рога, обсудите с медиатором сорта вина и продегустируете понравившиеся экземпляры.
Организационные детали
- Во все музеи вы попадёте без очереди
- Экскурсия длится 3 часа. В каждом музее вы проведёте 30-40 минут
- Также мы подарим вам гайд по музеям Грузии с подробным описанием каждой локации и гайд по кафе/барам/ресторанам Тбилиси
Вам понадобится
- Полностью заряженный смартфон или планшет
- Доступ к интернету (если у вас возникнут сложности, обратитесь к нам заранее, и мы решим этот вопрос)
- Доступ к одному из мессенджеров: Telegram, WhatsApp или Viber
В стоимость включено
- Входные билеты в музеи
- Услуги гидов-медиаторов и менеджера, который будет с вами на связи во время всей экскурсии
- Бутилированная вода на каждого участника
- Дегустация вина
- Фотосессия в национальных костюмах
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
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