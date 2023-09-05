Арт-медиация, или Экскурсия-диалог в музеях Тбилиси

Взглянуть на музейные экспозиции с нового ракурса и окунуться в историю Грузии в компании медиаторов

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Арт-медиации становятся всё более популярным видом досуга, но не все знают, что они собой представляют. Экскурсия — это монолог гида, а арт-медиация — его диалог с участниками.

Вы испытаете на себе этот необычный формат знакомства с экспозицией, посетив сразу 4 музея: археологии, народной музыки, оружия и вина.
Арт-медиация, или Экскурсия-диалог в музеях Тбилиси
Арт-медиация, или Экскурсия-диалог в музеях Тбилиси
Арт-медиация, или Экскурсия-диалог в музеях Тбилиси
Арт-медиация, или Экскурсия-диалог в музеях Тбилиси
Арт-медиация, или Экскурсия-диалог в музеях Тбилиси
Арт-медиация, или Экскурсия-диалог в музеях Тбилиси
Арт-медиация, или Экскурсия-диалог в музеях Тбилиси
Арт-медиация, или Экскурсия-диалог в музеях Тбилиси
Арт-медиация, или Экскурсия-диалог в музеях Тбилиси
Арт-медиация, или Экскурсия-диалог в музеях Тбилиси
Арт-медиация, или Экскурсия-диалог в музеях Тбилиси
Арт-медиация, или Экскурсия-диалог в музеях Тбилиси
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Между музеями вы будете перемещаться самостоятельно с помощью нашего электронного путеводителя. А у входа вас всегда будут ждать гид-медиатор музея. Маршрут такой:

  • Тбилисский археологический музей. Вы узнаете историю развития Тбилиси на протяжении многих веков.
  • Музей народной музыки и музыкальных инструментов Грузии. Здесь вас ждёт иммерсивная экскурсия. Вместе с медиатором вы послушаете грузинские и восточные песни на грампластинках начала 20 века.
  • Контактный музей оружия и традиционных костюмов. Словно на машине времени вы перенесётесь в Средневековье: медиатор в княжеском костюме расскажет интересные исторические факты и покажет подлинные артефакты. Затем вы сможете пофотографироваться в грузинских традиционных нарядах.
  • Музей вина. В Грузии культивируется более 500 сортов винограда из 4 тысяч известных во всём мире. Вы пройдёте по подвалам, соединённым лабиринтами тоннелей, увидите глиняные квеври и сосуды в форме рога, обсудите с медиатором сорта вина и продегустируете понравившиеся экземпляры.

Организационные детали

  • Во все музеи вы попадёте без очереди
  • Экскурсия длится 3 часа. В каждом музее вы проведёте 30-40 минут.
  • Также мы подарим вам гайд по музеям Грузии с подробным описанием каждой локации и гайд по кафе/барам/ресторанам Тбилиси

Вам понадобится

  • Полностью заряженный смартфон или планшет
  • Доступ к интернету (если у вас возникнут сложности, обратитесь к нам заранее, и мы решим этот вопрос)
  • Доступ к одному из мессенджеров: Telegram, WhatsApp или Viber

В стоимость включено

  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гидов-медиаторов и менеджера, который будет с вами на связи во время всей экскурсии
  • Бутилированная вода на каждого участника
  • Дегустация вина
  • Фотосессия в национальных костюмах

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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