ежедневно в 10:00

Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант

Откройте для себя каньон Дашбаши и стеклянный мост-бриллиант. Природа, история и гастрономия в одном туре. Присоединяйтесь к незабываемому путешествию
Грузия предлагает путешественникам не только древние памятники, но и современные чудеса.

Экскурсия в каньон Дашбаши с посещением стеклянного моста над пропастью - это уникальная возможность насладиться природой и историей региона Картли.

Туристы смогут спуститься к водопадам, сделать потрясающие фотографии и попробовать блюда национальной кухни. Путешествие сопровождается рассказами гида о культуре и традициях. В завершение экскурсии - пешеходная прогулка по Тбилиси
4.7
75 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Прогулка по стеклянному мосту
  • 🌿 Восхитительная природа каньона
  • 📸 Фантастические фото у водопадов
  • 🍽 Обед с национальной кухней
  • 🏛 Пешеходная экскурсия по Тбилиси

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения каньона Дашбаши - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время года природа расцветает, и виды особенно живописны. В октябре и апреле также можно насладиться красотой каньона, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной тур возможен, но следует подготовиться к более прохладной погоде и ограниченной видимости.
Сейчас август — это идеальное время.
Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант

Что можно увидеть

  • Каньон Дашбаши
  • Стеклянный мост
  • Алгетское водохранилище

Описание экскурсии

Поездка в исторический регион Картли. По пути из Тбилиси, который займет около двух часов, наш гид откроет вам хроники этих земель, расскажет о расцвете и упадке Грузинского царства, о правлении наместников и исконной культуре. А еще в программе остановка у Алгетского водохранилища, окруженного мягкими холмами.

Прогулка к водопадам и по стеклянному мосту. Перед вами предстанет Дашбашский каньон, живописный в любое время года. По тропе вы спуститесь вниз, к реке и «плачущей стене» — дивным водопадам. Вернувшись наверх, пройдете по уникальному мосту, открытому в 2022 году, узнаете о его строительстве и характеристиках.

🥘 На обратном пути предусмотрен обед в достойном месте с национальной кухней (блюда и напитки на выбор по меню).

А ещё мы подарим вам бонус — пешеходную экскурсию по Тбилиси с одним из лучших гидов города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды
  • Если в группе до 3 чел. вкл., то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем
  • Начало и окончание экскурсии на площади Свободы (центр Тбилиси)
  • После проведения этой экскурсии мы подарим вам бесплатную пешеходную экскурсию по Тбилиси. Все детали можно уточнить в переписке с гидом.

Дополнительные расходы

  • Посещение каньона и моста — 48 лари с человека
  • Питание — обед в среднем от 25 лари на человека (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке)

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€39
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 26380 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь в многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
4
6
3
4
2
2
1
1
С
Просто потрясающая экскурсия с замечательным гидом Владимиром! Красивые виды, интереснейшие истории, комфортно, безопасно.

Оцениваю на 1000 баллов из 100!
Однозначно рекомендую!
Просто потрясающая экскурсия с замечательным гидом Владимиром! Красивые виды, интереснейшие истории, комфортно, безопасно.
Просто потрясающая экскурсия с замечательным гидом Владимиром! Красивые виды, интереснейшие истории, комфортно, безопасно.
Просто потрясающая экскурсия с замечательным гидом Владимиром! Красивые виды, интереснейшие истории, комфортно, безопасно.
Просто потрясающая экскурсия с замечательным гидом Владимиром! Красивые виды, интереснейшие истории, комфортно, безопасно.
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Елена
Я очень довольна экскурсией. Группа у нас была небольшая,но было очень интересно и познавательно. Нас сопровождал замечательный гид и водитель Ираклий. Спасибо ему большое за его любовь к Грузии и туристам.
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Н
Всё отлично 👍 Всё понравилось. Виды обалденные. Ираклий молодец.
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О
Невероятно красиво ❤️ несмотря на то, что я была одна, для меня провели экскурсию, побывала в еще одном прекрасном месте Грузии Огромная благодарность за этот день ❤️
Невероятно красиво ❤️ несмотря на то, что я была одна, для меня провели экскурсию, побывала в
Невероятно красиво ❤️ несмотря на то, что я была одна, для меня провели экскурсию, побывала в
Невероятно красиво ❤️ несмотря на то, что я была одна, для меня провели экскурсию, побывала в
Невероятно красиво ❤️ несмотря на то, что я была одна, для меня провели экскурсию, побывала в
Невероятно красиво ❤️ несмотря на то, что я была одна, для меня провели экскурсию, побывала в
Невероятно красиво ❤️ несмотря на то, что я была одна, для меня провели экскурсию, побывала в
Невероятно красиво ❤️ несмотря на то, что я была одна, для меня провели экскурсию, побывала в
Невероятно красиво ❤️ несмотря на то, что я была одна, для меня провели экскурсию, побывала в+1
Невероятно красиво ❤️ несмотря на то, что я была одна, для меня провели экскурсию, побывала в
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С
Невероятный водитель-экскурсовод Ираклий!!! Не на словах, а на деле, доказал и показал гостеприимство Грузии! Большой профессионал и красивая страна!
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Наиль
Ездил в понедельник 29 сентября с гидом Левоном вместе с ребятами из Беларуси. Левон водил аккуратно, свой рассказ строил как раз в контексте маршрута - мы могли непосредственно увидеть по
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пути то, о чём он говорит. Говорил увлекательно, хотелось слушать. Знает достаточно много всего - в рассказе были детали, которых не слышал от других гидов (а это была моя уже четвёртая экскурсия в Грузии). А ещё мне понравилось его чувство юмора!

Заехали, как и было запланировано, в каньон Дашбаши, посетили Алгетское водохранилище, но, кроме того - заехали в немецкую деревню (в центре-то Грузии!), поели грецких орехов прямо с дерева. А ещё заехали по дороге в небольшое семейное кафе, где поели вкусного шашлыка - такого я не пробовал в местных кафе, специализирующихся на туристическом потоке. Заехать именно в это место как раз предложил Левон.

В общем, поездка удалась! Это была моя лучшая экскурсия из всех пяти, на которых я побывал в Грузии!

Ездил в понедельник 29 сентября с гидом Левоном вместе с ребятами из Беларуси. Левон водил аккуратно,
Ездил в понедельник 29 сентября с гидом Левоном вместе с ребятами из Беларуси. Левон водил аккуратно,
Ездил в понедельник 29 сентября с гидом Левоном вместе с ребятами из Беларуси. Левон водил аккуратно,
Ездил в понедельник 29 сентября с гидом Левоном вместе с ребятами из Беларуси. Левон водил аккуратно,
Ездил в понедельник 29 сентября с гидом Левоном вместе с ребятами из Беларуси. Левон водил аккуратно,
Ездил в понедельник 29 сентября с гидом Левоном вместе с ребятами из Беларуси. Левон водил аккуратно,
Ездил в понедельник 29 сентября с гидом Левоном вместе с ребятами из Беларуси. Левон водил аккуратно,
Ездил в понедельник 29 сентября с гидом Левоном вместе с ребятами из Беларуси. Левон водил аккуратно,+2
Ездил в понедельник 29 сентября с гидом Левоном вместе с ребятами из Беларуси. Левон водил аккуратно,
Ездил в понедельник 29 сентября с гидом Левоном вместе с ребятами из Беларуси. Левон водил аккуратно,
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