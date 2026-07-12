ежедневно в 10:00

Лучшее время для посещения каньона Дашбаши - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время года природа расцветает, и виды особенно живописны. В октябре и апреле также можно насладиться красотой каньона, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной тур возможен, но следует подготовиться к более прохладной погоде и ограниченной видимости.

Грузия предлагает путешественникам не только древние памятники, но и современные чудеса. Экскурсия в каньон Дашбаши с посещением стеклянного моста над пропастью - это уникальная возможность насладиться природой и историей региона Картли. Туристы смогут спуститься к водопадам, сделать потрясающие фотографии и попробовать блюда национальной кухни. Путешествие сопровождается рассказами гида о культуре и традициях. В завершение экскурсии - пешеходная прогулка по Тбилиси

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Поездка в исторический регион Картли. По пути из Тбилиси, который займет около двух часов, наш гид откроет вам хроники этих земель, расскажет о расцвете и упадке Грузинского царства, о правлении наместников и исконной культуре. А еще в программе остановка у Алгетского водохранилища, окруженного мягкими холмами.

Прогулка к водопадам и по стеклянному мосту. Перед вами предстанет Дашбашский каньон, живописный в любое время года. По тропе вы спуститесь вниз, к реке и «плачущей стене» — дивным водопадам. Вернувшись наверх, пройдете по уникальному мосту, открытому в 2022 году, узнаете о его строительстве и характеристиках.

🥘 На обратном пути предусмотрен обед в достойном месте с национальной кухней (блюда и напитки на выбор по меню).

А ещё мы подарим вам бонус — пешеходную экскурсию по Тбилиси с одним из лучших гидов города.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды

Если в группе до 3 чел. вкл., то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем

Начало и окончание экскурсии на площади Свободы (центр Тбилиси)

После проведения этой экскурсии мы подарим вам бесплатную пешеходную экскурсию по Тбилиси. Все детали можно уточнить в переписке с гидом.

Дополнительные расходы