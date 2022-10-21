ежедневно в 10:00

Грузия славится древними памятниками, но и 21 веку есть чем удивить путешественников! Дорогие гости, мы предлагаем вам посетить каньон Дашбаши, насладиться его первозданной природой и оценить новейший стеклянный мост над пропастью. Вы спуститесь в ущелье к водопадам, сделаете фантастические фото и вкусно пообедаете. А наш гид откроет предания и традиции Картли.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поездка в исторический регион Картли. По пути из Тбилиси, который займет около двух часов, наш гид откроет вам хроники этих земель, расскажет о расцвете и упадке Грузинского царства, о правлении наместников и исконной культуре. А еще в программе остановка у Алгетского водохранилища, окруженного мягкими холмами.

Прогулка к водопадам и по стеклянному мосту. Перед вами предстанет Дашбашский каньон, живописный в любое время года. По тропе вы спуститесь вниз, к реке и «плачущей стене» — дивным водопадам. Вернувшись наверх, пройдете по уникальному мосту, открытому в 2022 году, узнаете о его строительстве и характеристиках.

🥘 На обратном пути предусмотрен обед в достойном месте с национальной кухней (блюда и напитки на выбор по меню).

Организационные детали