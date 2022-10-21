ежедневно в 10:00

Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриаллиант

Полюбоваться природным и рукотворным чудесами региона Квемо-Картли, открывая историю Грузии

Грузия славится древними памятниками, но и 21 веку есть чем удивить путешественников! Дорогие гости, мы предлагаем вам посетить каньон Дашбаши, насладиться его первозданной природой и оценить новейший стеклянный мост над пропастью. Вы спуститесь в ущелье к водопадам, сделаете фантастические фото и вкусно пообедаете. А наш гид откроет предания и традиции Картли.
Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриаллиант
Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриаллиант
Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриаллиант
Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриаллиант
Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриаллиант
Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриаллиант
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поездка в исторический регион Картли. По пути из Тбилиси, который займет около двух часов, наш гид откроет вам хроники этих земель, расскажет о расцвете и упадке Грузинского царства, о правлении наместников и исконной культуре. А еще в программе остановка у Алгетского водохранилища, окруженного мягкими холмами.

Прогулка к водопадам и по стеклянному мосту. Перед вами предстанет Дашбашский каньон, живописный в любое время года. По тропе вы спуститесь вниз, к реке и «плачущей стене» — дивным водопадам. Вернувшись наверх, пройдете по уникальному мосту, открытому в 2022 году, узнаете о его строительстве и характеристиках.

🥘 На обратном пути предусмотрен обед в достойном месте с национальной кухней (блюда и напитки на выбор по меню).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды
  • Если в группе до 3 чел. вкл., то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем
  • Начало и окончание экскурсии на площади Свободы (центр Тбилиси)
  • Дополнительные расходы: посещение каньона и моста (48 лари с человека) и питание (обед в среднем от 25 лари на человека)

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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