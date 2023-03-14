Брутальный Тбилиси

Описание
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Брутальный Тбилиси
Брутальный Тбилиси
Брутальный Тбилиси
Брутальный Тбилиси
Брутальный Тбилиси
Ближайшие даты:
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Грузинский стоунхендж на берегу Тбилисского моря
  • Здание Министерства Автодорог
  • Археологический музей
  • Жилой комплекс Нуцубидзе
  • Канатная дорога Багеби
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Откройте для себя настоящую сторону Тбилиси во время тура по окраинам столицы. Мы исследуем заброшенные места, будем гулять по необычным мостам, увидим здание бывшего Министерства автомобильных дорог и немного погрузимся в историю Грузии вместе с "Хрониками Грузии". И это еще не всё! Присоединяйтесь к нам и мы обещаем вам бурю эмоций.
Под руководством гида вы сойдете с проторенной дорожки и исследуете скрытые уголки города. Откройте для себя поразительную советскую архитектуру в стиле брутализма, среди которой выделяется здание бывшего Министерства автомобильных дорог. Проследим процесс развития города.
Мы будем гулять по уникальными, соединяющими здания на высоте 70 метров над землей, и узнайте о трагической истории моста Магливи.
Но наш тур на этом не заканчивается. Вы также посетите загадочный грузинский Стоунхендж и заброшенный Музей археологии, чтобы получить представление. Вы увидите постсоветское настоящее Тбилиси через совершенно новую призму, прогуляемся по студенческому городку.
Эта возможность, которая, возможно, выпадает раз в жизни, даст шанс к более глубокому пониманию истории, культуры и архитектуры Тбилиси, а так же жизни обычных людей Грузии. Забронируйте тур "Брутальный Тбилиси" уже сегодня и отправляйтесь с нами в путешествие, полное открытий. Не упустите возможность исследовать скрытые жемчужины города и раскрыть его тайны.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Встреча в отеле
  • Трансфер
  • Билеты на канатную дорогу
  • Проезд на лифте
Что не входит
  • Чаевые гиды и водителю
Место начала и завершения?
Ваш отель или апартаменты в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Отправьте нам адрес вашего отеля или апартаментов в Тбилиси и мы заберем вас от туда в выбранное время
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Индивидуальные
История и архитектура
Необычные
Канатная дорога
Природа и пейзажи

Похожие туры из Тбилиси

Вдохновиться атмосферой Тбилиси
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Sergo
Sergo
390 отзывов
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Кто уезжал, тот знает непреложно - уехать из Тбилиси невозможно…
у храма Метехи
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
от 15075 за всё до 6 чел.
Секрет Тбилиси
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Vano
Vano
22 отзыва
Секрет Тбилиси
Разобраться, каков на самом деле Тбилиси и чем же он так привлекает людей всего мира
Тбилиси
26 мар
27 мар
28 мар
29 мар
295 за всё до 6 чел.
Двуликий Тбилиси
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Lela
Lela
21 отзыв
Двуликий Тбилиси
Рассмотреть, что в Тбилиси от запада, а что - от востока, и прочувствовать его особый ритм
18 мар
19 мар
25 мар
26 мар
80 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ