Откройте для себя настоящую сторону Тбилиси во время тура по окраинам столицы. Мы исследуем заброшенные места, будем гулять по необычным мостам, увидим здание бывшего Министерства автомобильных дорог и немного погрузимся в историю Грузии вместе с "Хрониками Грузии". И это еще не всё! Присоединяйтесь к нам и мы обещаем вам бурю эмоций.

Под руководством гида вы сойдете с проторенной дорожки и исследуете скрытые уголки города. Откройте для себя поразительную советскую архитектуру в стиле брутализма, среди которой выделяется здание бывшего Министерства автомобильных дорог. Проследим процесс развития города.

Мы будем гулять по уникальными, соединяющими здания на высоте 70 метров над землей, и узнайте о трагической истории моста Магливи.

Но наш тур на этом не заканчивается. Вы также посетите загадочный грузинский Стоунхендж и заброшенный Музей археологии, чтобы получить представление. Вы увидите постсоветское настоящее Тбилиси через совершенно новую призму, прогуляемся по студенческому городку.

Эта возможность, которая, возможно, выпадает раз в жизни, даст шанс к более глубокому пониманию истории, культуры и архитектуры Тбилиси, а так же жизни обычных людей Грузии. Забронируйте тур "Брутальный Тбилиси" уже сегодня и отправляйтесь с нами в путешествие, полное открытий. Не упустите возможность исследовать скрытые жемчужины города и раскрыть его тайны.