В уютной группе до 9 человек вы отправитесь к самым истокам одной из древнейших стран мира. Узнаете о первых поселениях у слияния Арагви и Куры, Картлийском царстве и его столице Мцхете — родоначальнице грузинского государства. А в храмах Светицховели, Самтавро и Джвари прикоснётесь к сакральной истории города, ставшего олицетворением христианской веры на территории Грузии.

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Описание

Что вас ожидает

Священная Мцхета. Вы узнаете о ранних периодах заселения этого района и археологических находках, которые подтверждают, что уже в начале I тысячелетии до н. э. здесь существовало значительное поселение. Услышите о Мцхетосе, эпическом герое народной мифологии, по преданию, основавшем город. Познакомитесь с историей столицы древней Иберии и прикоснётесь к истокам грузинского государства.

Кафедральный собор Светицховели. Это крупнейший сохранившийся средневековый собор страны. Гид расскажет о храме, который на протяжении веков является сакральным центром Грузии. Вы также узнаете о символике названия собора и ключевых фигурах в истории распространения христианства на нашей земле: Святой Нино и царе Мириане III.

Монастырь Самтавро. Обитель находится у места слияния рек Мтквари и Арагви. На территории комплекса вы осмотрите Самтавро-Преображенскую церковь и женский монастырь Святой Нино. Здесь же вы сможете посетить место захоронения преподобного старца Гавриила.

Монастырь и храм Джвари. В завершение мы отправимся к ещё одной знаковой святыне — комплексу 7 века, расположенному на вершине горы у слияния Куры и Арагви. Это первый памятник в Грузии, внесённый в список ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с историей места, где Святая Нино воздвигла крест, и средневековой архитектурой храма.

Организационные детали