Познакомиться с историей первой столицы Грузии и посетить её важнейшие святыни
4.7
9 отзывов
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О гиде
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Ответы на вопросы
В уютной группе до 9 человек вы отправитесь к самым истокам одной из древнейших стран мира.
Узнаете о первых поселениях у слияния Арагви и Куры, Картлийском царстве и его столице Мцхете — родоначальнице грузинского государства.
А в храмах Светицховели, Самтавро и Джвари прикоснётесь к сакральной истории города, ставшего олицетворением христианской веры на территории Грузии.
Ближайшие даты:
31 июл
1 авг
2 авг
3 авг
4 авг
5 авг
6 авг
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Описание
Что вас ожидает
Священная Мцхета. Вы узнаете о ранних периодах заселения этого района и археологических находках, которые подтверждают, что уже в начале I тысячелетии до н. э. здесь существовало значительное поселение. Услышите о Мцхетосе, эпическом герое народной мифологии, по преданию, основавшем город. Познакомитесь с историей столицы древней Иберии и прикоснётесь к истокам грузинского государства.
Кафедральный собор Светицховели. Это крупнейший сохранившийся средневековый собор страны. Гид расскажет о храме, который на протяжении веков является сакральным центром Грузии. Вы также узнаете о символике названия собора и ключевых фигурах в истории распространения христианства на нашей земле: Святой Нино и царе Мириане III.
Монастырь Самтавро. Обитель находится у места слияния рек Мтквари и Арагви. На территории комплекса вы осмотрите Самтавро-Преображенскую церковь и женский монастырь Святой Нино. Здесь же вы сможете посетить место захоронения преподобного старца Гавриила.
Монастырь и храм Джвари. В завершение мы отправимся к ещё одной знаковой святыне — комплексу 7 века, расположенному на вершине горы у слияния Куры и Арагви. Это первый памятник в Грузии, внесённый в список ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с историей места, где Святая Нино воздвигла крест, и средневековой архитектурой храма.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит трансфер на микроавтобусе и сопровождение гида
Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов
Обязательных дополнительных расходов нет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Тбилиси, в районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irina — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 2826 туристов
Гамарджоба, Генацвале!!! Меня зовут Ирина, и это мое любимое приветствие. Вместе с коллегами мы покажем вам самые удивительные уголки Грузии, расскажем о прошлом и настоящем страны счастья и свободы и поделимся забавными преданиями. Главное вознаграждение для нас — это частичка любви к Сакартвело, которую вы увезете с собой!
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Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
23 июля 2023
Спасибо организаторам и гиду за прекрасное путешествие. Нашим гидом был Ника: обаятельный молодой человек, прекрасный рассказчик и очень эрудированный проводник. С головой погрузил в историю Грузии, рассказал много нового (а мы в Грузии уже 8 месяцев, казалось бы, нас сложно удивить:), развенчал некоторые мифы и поделился ну очень небанальными фактами. Получили не только прекрасные впечатления, но и много пищи для размышлений. После возвращения с экскурсии захотелось обложиться книгами и читать-читать-читать.
Локации на маршруте вдохновляют и бьют в самое сердечко 🧡
Ж
Жанна
16 июля 2023
Отличная экскурсия, шикарные локации, интересная история, гид как историк отработал по полной программе, но есть одно "МАЛЕНЬКОЕ" замечание к гиду, когда Вы выбираете группу и у вас есть предвзятое отношение к России, не надо это выражать в слух, а то как-то странно получается, что мы за свои деньги должны выслушивать оскорбления в свой адрес. Этим экскурсия была очень сильно подпорчена.
Ольга
9 июля 2023
Больше всего понравилось как пел гид (Роберт) когда возвращались. Экскурсия была скомканой, на английском не переводили ни половину что на русском. На русском тоже было как-то скучно и без большого энтузиазма, извините, но другие экскурсии что сделали по Тбилиси нам намного больше понравились. Плюсы: новая удобная машина и аккуратный водитель.
С
Сергей
5 июля 2023
Миша прекрасен! Великолепный рассказчик, фактология, история, глубокие знания. 4-х часовую экскурсию превратил в увлекательное путешествие. Внимание к деталям, юмор, интерактивность, Миша влюбляет в Грузию навсегда
Анастасия
4 июля 2023
Все прошло супер. Был русскоязычный гид, было очень интересно и познавательно. Красивые виды, история храмов и религии
М
Михаль
30 июня 2023
Классная команда гидов! Отлично все организовано. Очень рекомендуем. Нам понравились обе поездки - в Мцхета и Казбеги. Большое спасибо Ирине, Арчи, Бесо и отдельное спасибо водителям! И компания путешествующих тоже приятные все ребята. Как-то все так удачно сложилось, что хочется только хвалить. Очень доступно по цене. Профессионально и доброжелательно. С удовольствием поедем еще в такие вылазки из городов:)
И
Ирина
29 июня 2023
За 2 часа до начала экскурсии позвонил организатор и сказал, что время переносится на час раньше. Пришлось срочно поменять планы, но это было не самое плохое. В группе кроме меня оказалось 8 англоязычных туристов,о чём я узнала в последнюю минуту. Гид Михаил говорил с ними, потом повторял информацию на русском для меня. Базовый уровень знаний о Грузии у меня и иностранцев был абсолютно разным, цельной экскурсии получиться никак не могло. Ставлю 4 звезды, а не ниже, только из благодарности к Михаилу, который очень старался не оставить, меня без внимания, обладает глубокими знаниями истории и религии Грузии, отвечал на все вопросы. Михаилу спасибо, рекомендую. К организатору большие претензии.
I
Ilia
25 июня 2023
Спасибо Бачо за приятный день и познавательную экскурсию. Удобный трансфер до места и обратно. Гид рассказывает много различных историй о Грузии, традициях и об исторических событиях. Из маленьких деталей складывается целая картина об истории и культуре Грузии. Важно отметить, что религия занимает важное место в этой экскурсии. Поставлю 4 звезды, только потому, что мне не хватило более рационального и научного объяснения многих событий на пути развития Грузии. На вкус и цвет как говорится… Очень здорово, что невероятной красоты места обогащаются местными историями и фольклором. Экскурсия того стоит)
Ilia
18 июня 2023
Очень приятное путешествие. Рекомендую всем кто интересуется историей и религией. Большое спасибо организаторам и всем участникам, особенное спасибо гиду Михаилу - душа этой экскурсии ❤
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