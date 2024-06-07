На рубеже 19-20 веков Тифлис совершил колоссальный скачок в сторону современного европейского города.
Вы наглядно увидите, в каком экономическом и эстетическом контексте возник район Сололаки, с гордостью называемый современниками азиатским Парижем.
Гид проведёт вас по знаковым домам той эпохи, и вы вместе будете «читать» стили, архитектонику и планировку городской ткани.
Вы наглядно увидите, в каком экономическом и эстетическом контексте возник район Сололаки, с гордостью называемый современниками азиатским Парижем.
Гид проведёт вас по знаковым домам той эпохи, и вы вместе будете «читать» стили, архитектонику и планировку городской ткани.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии изучим самые разнообразные архитектурные стили: эклектику, модерн, ориентализм, готику, ренессанс и рококо.
Вы увидите:
- Самый большой дом в Тифлисе до 1917 года
- Мэрию (здание постройки 1830-х годов)
- Самый обаятельный сквер в Тбилиси
- Дом князей Эристави архитектора Татищева
- Женскую «готическую» гимназию архитектора Озерова
- Жилой дом Сараджишвили (дом писателей)
Вы узнаете:
- Что такое архитектоника и как её «читать»
- Как устроены небоскрёбы
- Как Тифлис трансформировался от традиционного города к модернизированному и ощутил себя частью европейского сообщества
- Как архитекторы эпохи расцвета капитализма в Российской империи сумели создать незабываемый облик столичного города
- И многое другое
Организационные детали
- Экскурсию заканчиваем на ул. Иванэ Мачабели, 13
- Во время прогулки будут использоваться радиогиды, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные проводные наушники (разъём mini jack 3.5 mm).
- Строгих ограничений по возрасту нет, но просим отнестись с пониманием к тому, что гид может попросить покинуть экскурсию, если ребёнок будет мешать другим участникам и экскурсоводу
- Экскурсию для вас проведёт гид компании «Тбилиси глазами инженера»
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€21
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 88 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу. А каждую прогулку превращаем в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
7 июня 2024
Вопреки отсутствию соответствующих фото в описании экскурсии, я почему-то ожидала увидеть знаменитые парадные Сололаки😆однако ракурс экскурсии через глубокое понимание архитектуры этого района нам с мужем очень понравился! Владимир - прекрасный гид, с очень обширными знаниями в области истории архитектуры и очень доступно и динамично излагающий материал👍🏻
А
Александр
3 июня 2024
Очень понравилось, рассказ яркий, интересный, эмоциональный. Обязательно пойдём ещё.
И
Игорис
21 мая 2024
Экскурсия по району Сололаки. Нашим гидом был Максим. По времени длилось чуть меньше, чем было заявлено - 2 часа, но мы многое успели увидеть. Я узнал многое не только по теме экскурсии, но и из теории архитектуры: архитектоника, архитектурная семантика и пр. Советую всем любителям архитектуры!
E
Elena
19 мая 2024
Интересная тематическая экскурсия, привлекает внимание к деталям и специфике строящихся в прошлом зданий. Позволяет посмотреть на жизнь тифлисцев под другим углом. Однозначно рекоммендуем.
М
Михаил
17 мая 2024
Очень высокая оценка.
М
Майя
9 мая 2024
Очень интересная и содержательная экскурсия. Дает возможность узнать историю Тбилиси через архитектуру. Однозначно рекомендую!
Inna
3 мая 2024
Последний день пребывания в Тбилиси взяли экскурсию «Буржуазный Сололаки» с гидом Максимом. Это было великолепно! Пишу без лишнего преувеличения. Максим очаровал с первых минут прогулки. Увлеченный рассказчик с прекрасно поставленной
Е
Екатерина
22 апр 2024
Максим - приятный рассказчик, легко и с юмором рассказал про места, которые уже видел раньше, но теперь посмотрел на них новым взглядом. Кто хочет углубится в историю Тбилиси и его уникальную архитектуру, советую эту экскурсию.
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