Экскурсия по району Сололаки. Нашим гидом был Максим. По времени длилось чуть меньше, чем было заявлено - 2 часа, но мы многое успели увидеть. Я узнал многое не только по теме экскурсии, но и из теории архитектуры: архитектоника, архитектурная семантика и пр. Советую всем любителям архитектуры!