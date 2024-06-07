Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад

Окунуться в историю самого колоритного района Тбилиси и научиться «читать» архитектуру
На рубеже 19-20 веков Тифлис совершил колоссальный скачок в сторону современного европейского города.

Вы наглядно увидите, в каком экономическом и эстетическом контексте возник район Сололаки, с гордостью называемый современниками азиатским Парижем.

Гид проведёт вас по знаковым домам той эпохи, и вы вместе будете «читать» стили, архитектонику и планировку городской ткани.
4.88
8 отзывов
Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На экскурсии изучим самые разнообразные архитектурные стили: эклектику, модерн, ориентализм, готику, ренессанс и рококо.

Вы увидите:

  • Самый большой дом в Тифлисе до 1917 года
  • Мэрию (здание постройки 1830-х годов)
  • Самый обаятельный сквер в Тбилиси
  • Дом князей Эристави архитектора Татищева
  • Женскую «готическую» гимназию архитектора Озерова
  • Жилой дом Сараджишвили (дом писателей)

Вы узнаете:

  • Что такое архитектоника и как её «читать»
  • Как устроены небоскрёбы
  • Как Тифлис трансформировался от традиционного города к модернизированному и ощутил себя частью европейского сообщества
  • Как архитекторы эпохи расцвета капитализма в Российской империи сумели создать незабываемый облик столичного города
  • И многое другое

Организационные детали

  • Экскурсию заканчиваем на ул. Иванэ Мачабели, 13
  • Во время прогулки будут использоваться радиогиды, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные проводные наушники (разъём mini jack 3.5 mm).
  • Строгих ограничений по возрасту нет, но просим отнестись с пониманием к тому, что гид может попросить покинуть экскурсию, если ребёнок будет мешать другим участникам и экскурсоводу
  • Экскурсию для вас проведёт гид компании «Тбилиси глазами инженера»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€21
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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2
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К
7 июня 2024
Вопреки отсутствию соответствующих фото в описании экскурсии, я почему-то ожидала увидеть знаменитые парадные Сололаки😆однако ракурс экскурсии через глубокое понимание архитектуры этого района нам с мужем очень понравился! Владимир - прекрасный гид, с очень обширными знаниями в области истории архитектуры и очень доступно и динамично излагающий материал👍🏻
А
3 июня 2024
Очень понравилось, рассказ яркий, интересный, эмоциональный. Обязательно пойдём ещё.
Очень понравилось, рассказ яркий, интересный, эмоциональный. Обязательно пойдём ещё.
И
21 мая 2024
Экскурсия по району Сололаки. Нашим гидом был Максим. По времени длилось чуть меньше, чем было заявлено - 2 часа, но мы многое успели увидеть. Я узнал многое не только по теме экскурсии, но и из теории архитектуры: архитектоника, архитектурная семантика и пр. Советую всем любителям архитектуры!
E
19 мая 2024
Интересная тематическая экскурсия, привлекает внимание к деталям и специфике строящихся в прошлом зданий. Позволяет посмотреть на жизнь тифлисцев под другим углом. Однозначно рекоммендуем.
М
17 мая 2024
Очень высокая оценка.
М
9 мая 2024
Очень интересная и содержательная экскурсия. Дает возможность узнать историю Тбилиси через архитектуру. Однозначно рекомендую!
Очень интересная и содержательная экскурсия. Дает возможность узнать историю Тбилиси через архитектуру. Однозначно рекомендую!Очень интересная и содержательная экскурсия. Дает возможность узнать историю Тбилиси через архитектуру. Однозначно рекомендую!Очень интересная и содержательная экскурсия. Дает возможность узнать историю Тбилиси через архитектуру. Однозначно рекомендую!Очень интересная и содержательная экскурсия. Дает возможность узнать историю Тбилиси через архитектуру. Однозначно рекомендую!Очень интересная и содержательная экскурсия. Дает возможность узнать историю Тбилиси через архитектуру. Однозначно рекомендую!Очень интересная и содержательная экскурсия. Дает возможность узнать историю Тбилиси через архитектуру. Однозначно рекомендую!Очень интересная и содержательная экскурсия. Дает возможность узнать историю Тбилиси через архитектуру. Однозначно рекомендую!
Inna
3 мая 2024
Последний день пребывания в Тбилиси взяли экскурсию «Буржуазный Сололаки» с гидом Максимом. Это было великолепно! Пишу без лишнего преувеличения. Максим очаровал с первых минут прогулки. Увлеченный рассказчик с прекрасно поставленной
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речью, чувством юмора и чувством такта. Его программа — идеальна. Одно из самых больших впечатлений от столицы Грузии.

Единственное, что хотелось бы отметить для организаторов, — слабый звук в наушниках (при полной громкости). В нашем случае это никак не омрачило экскурсию, так как группа была небольшая, спикера было прекрасно слышно и без оборудования.

Последний день пребывания в Тбилиси взяли экскурсию «Буржуазный Сололаки» с гидом Максимом. Это было великолепно! ПишуПоследний день пребывания в Тбилиси взяли экскурсию «Буржуазный Сололаки» с гидом Максимом. Это было великолепно! ПишуПоследний день пребывания в Тбилиси взяли экскурсию «Буржуазный Сололаки» с гидом Максимом. Это было великолепно! ПишуПоследний день пребывания в Тбилиси взяли экскурсию «Буржуазный Сололаки» с гидом Максимом. Это было великолепно! ПишуПоследний день пребывания в Тбилиси взяли экскурсию «Буржуазный Сололаки» с гидом Максимом. Это было великолепно! Пишу
Е
22 апр 2024
Максим - приятный рассказчик, легко и с юмором рассказал про места, которые уже видел раньше, но теперь посмотрел на них новым взглядом. Кто хочет углубится в историю Тбилиси и его уникальную архитектуру, советую эту экскурсию.

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