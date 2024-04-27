Буржуазный Тифлис. Сололаки глазами искусствоведа

Индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Когда-то Тифлис являлся столицей всего Кавказа! Сегодня город известен нам как Тбилиси, но на его улицах до сих пор живет память о прошлых столетиях.

Мы встретимся на площади Свободы и пройдём по элитному району 19-го века Сололаки, заходя в роскошные расписные парадные и дворики.

По дороге наш гид-искусствовед расскажет об особенностях не только грузинской, но и мировой архитектуры 19-го века. Дойдём до самого конца района мы только через три часа — масштабы впечатляют!
Буржуазный Тифлис. Сололаки глазами искусствоведа
Буржуазный Тифлис. Сололаки глазами искусствоведа
Буржуазный Тифлис. Сололаки глазами искусствоведа
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Площадь Свободы
  • Элитный район 19-го века Сололаки
  • Расписные парадные Сололаки
  • Дом, в котором жил Берия, и многое другое

Описание

Грузия прошлых столетий

На этой экскурсии посмотрим на красивые здания, поговорим об истории Тифлиса 19-го века, о том, как строился новый город, о людях, построивших его и о тех, кто в нём жил. Откроем другие стороны жизни Грузии и почувствуем себя частью творческого и буржуазного Тифлиса.

Во времена Тифлиса

В 19 веке Грузия вошла в состав Российской Империи, Тбилиси был переименован в Тифлис и стал столицей всего Кавказа. Тогда вся интеллигенция, аристократия и буржуазия начала отстраивать новый город, поэтому район Сололаки наполнен по-европейски красивыми зданиями с живописными фасадами и расписанными парадными. Если приглядеться, то здесь можно увидеть разнообразие стилей архитектуры 19-го века: изящный ар-нуво, воздушный неоренессанс, величественный необарокко, яркая неоготика и, конечно, аутентичный грузинский стиль.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Свободы
  • Элитный район 19-го века Сололаки
  • Расписные парадные Сололаки
  • Дом, в котором жил Берия, и многое другое
Что включено
  • Услуги гида-искусствоведа
Что не входит в цену
  • Вход в «Дом писателей» - 5 лари
Место начала и завершения?
На площади Свободы у розового здания с грифонами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Привет! Рады, что вы выбрали нашу экскурсию
  • Мы свяжемся с вами по указанному номеру телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

ИндивидуальныеПешеходныеИстория и архитектураНеобычныеЛетниеПлощадь СвободыПопулярные местаРайон Сололаки

Похожие туры из Тбилиси

Сололаки: парадные, салоны и пансионы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
179 отзывов
Секреты Сололаки: парадные залы и исторические особняки Тбилиси
Погрузитесь в историю Тбилиси, исследуя архитектурные шедевры и личные истории знаменитых жителей Сололаки
Площадь Свободы
4 мая
6 мая
8 мая
19 мая
от 45 за человека
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
30 отзывов
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Исследовать самый аутентичный район города в мини-группе и понять, каким был Тифлис 100 лет назад
на площади Свободы
Сегодня
30 апр
4 мая
8 мая
40 за человека
Все дороги ведут в Тифлис
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
109 отзывов
Все дороги ведут в Тифлис
Прогулка с потомственным тифлисцем из древнего рода Калантаровых
на площади Свободы
Сегодня
Завтра
1 мая
3 мая
от 80 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
ХорошоТам