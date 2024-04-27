Грузия прошлых столетий

На этой экскурсии посмотрим на красивые здания, поговорим об истории Тифлиса 19-го века, о том, как строился новый город, о людях, построивших его и о тех, кто в нём жил. Откроем другие стороны жизни Грузии и почувствуем себя частью творческого и буржуазного Тифлиса.

Во времена Тифлиса

В 19 веке Грузия вошла в состав Российской Империи, Тбилиси был переименован в Тифлис и стал столицей всего Кавказа. Тогда вся интеллигенция, аристократия и буржуазия начала отстраивать новый город, поэтому район Сололаки наполнен по-европейски красивыми зданиями с живописными фасадами и расписанными парадными. Если приглядеться, то здесь можно увидеть разнообразие стилей архитектуры 19-го века: изящный ар-нуво, воздушный неоренессанс, величественный необарокко, яркая неоготика и, конечно, аутентичный грузинский стиль.