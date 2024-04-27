Когда-то Тифлис являлся столицей всего Кавказа! Сегодня город известен нам как Тбилиси, но на его улицах до сих пор живет память о прошлых столетиях.
Мы встретимся на площади Свободы и пройдём по элитному району 19-го века Сололаки, заходя в роскошные расписные парадные и дворики.
По дороге наш гид-искусствовед расскажет об особенностях не только грузинской, но и мировой архитектуры 19-го века. Дойдём до самого конца района мы только через три часа — масштабы впечатляют!
Мы встретимся на площади Свободы и пройдём по элитному району 19-го века Сололаки, заходя в роскошные расписные парадные и дворики.
По дороге наш гид-искусствовед расскажет об особенностях не только грузинской, но и мировой архитектуры 19-го века. Дойдём до самого конца района мы только через три часа — масштабы впечатляют!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Площадь Свободы
- Элитный район 19-го века Сололаки
- Расписные парадные Сололаки
- Дом, в котором жил Берия, и многое другое
Описание
Грузия прошлых столетий
На этой экскурсии посмотрим на красивые здания, поговорим об истории Тифлиса 19-го века, о том, как строился новый город, о людях, построивших его и о тех, кто в нём жил. Откроем другие стороны жизни Грузии и почувствуем себя частью творческого и буржуазного Тифлиса.
Во времена Тифлиса
В 19 веке Грузия вошла в состав Российской Империи, Тбилиси был переименован в Тифлис и стал столицей всего Кавказа. Тогда вся интеллигенция, аристократия и буржуазия начала отстраивать новый город, поэтому район Сололаки наполнен по-европейски красивыми зданиями с живописными фасадами и расписанными парадными. Если приглядеться, то здесь можно увидеть разнообразие стилей архитектуры 19-го века: изящный ар-нуво, воздушный неоренессанс, величественный необарокко, яркая неоготика и, конечно, аутентичный грузинский стиль.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Свободы
- Элитный район 19-го века Сололаки
- Расписные парадные Сололаки
- Дом, в котором жил Берия, и многое другое
Что включено
- Услуги гида-искусствоведа
Что не входит в цену
- Вход в «Дом писателей» - 5 лари
Место начала и завершения?
На площади Свободы у розового здания с грифонами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Привет! Рады, что вы выбрали нашу экскурсию
- Мы свяжемся с вами по указанному номеру телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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