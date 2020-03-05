51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения

Николай
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Николай – ваш гид
Любовь к гостям течёт в крови каждого грузина! Наши двери всегда открыты: мы рады вам, как самым близким друзьям.

Я приглашаю вас в гости к семье из Тбилиси, где вы поймёте, что такое истинное хлебосольство, попробуете местные вина и узнаете, как рождаются кулинарные шедевры.

Вас ждут народные танцы и песни, истории о жителях Сакартвело.

Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны.
30 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Продолжительность 5 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у метро «Авлабари»
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У этой экскурсии51 отзыв
4.88
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье

Что вас ожидает

История грузинской кухни и кулинарный мастер-класс
Нежное хачапури, горячие хинкали и ароматный шашлык — без них в нашей стране не обходится ни одно застолье. Хозяева дома поделятся с вами секретами создания этих угощений. Женщины научат самым популярным рецептам хинкали и хачапури, а хозяин дома покажет, как обжаривать мясо так, чтобы оно получилось сочным и вкусным. Конечно, я расскажу, как появились грузинские блюда, из чего их готовят и с чем едят.

Традиционное застолье
Когда вся семья собирается за столом, в грузинском доме царит праздник. Вы погрузитесь в эту атмосферу сердечности и веселья вместе с настоящим Тамадой! Будете наслаждаться вкусом блюд, пить грузинские вина разных сортов и петь песни. Познакомитесь с азами народных танцев и выучите грузинские приветствия. Под аккомпанемент тостов продегустируете чачу и узнаете, как менялись наши обычаи и традиции на протяжении столетий. В аутентичной обстановке дома вы сможете сделать фотографии, чтобы, вернувшись на Родину, снова проникнуться духом грузинского уюта и тепла.

Организационные детали

  • Все продукты включены в стоимость (вино, чача, хачапури, хинкали, шашлык и закуски)
  • Застолье и мастер-класс пройдут в доме тбилисской семьи в Старом городе, а не в ресторане
  • Я буду сопровождать вас на мастер-классе
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро «Авлабари».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Николай, и я рад открыть вам удивительный мир под названием Грузия во всем его многообразии. Какой бы маленькой ни выглядела на географической карте Грузия, ее обычаи, традиции, кухня и язык во многом отличаются в разных регионах. Сколько бы раз вы ни приезжали в Грузию, каждый раз будете открывать для себя что-то абсолютное новое. Достаточно вам помечтать, и мы исполним ваши желания наилучшим образом. Мы не даем обещаний, мы исполняем !
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51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 марта 2020
Окунулись в семью, провели незабываемый вечер, было всё вкусно, тепло и весело!!!!!
14 февраля 2020
Действительно почувствовали себя в семье, сами гости стали семьей! С песнями, танцами, вкусными угощениями, мастерклассом по приготовлению грузинских блюд, тостами и прочим-прочим! Всем рекомендую к посещению!
29 января 2020
Все просто прекрасно. Мы искали и получили не просто экскурсию, но людей Грузии и частичку ее души. С самым вкусным домашним вином, невероятными тостами и добрыми друзьями. Пели, танцевали, делали хинкали и хачапури, но не как мастер-классы, а как-будто просто проводили время с друзьями. Самая уникальная экскурсия в Тбилиси 100%.
Советуем всем. Лучше всего планировать так, чтобы на следующий день можно было выспаться :)
Олеся
20 января 2020
Это был ПРЕКРАСНЕЙШИЙ вечер! Веселый, танцевальный, вкусный, дружный! Мы знакомились, хохотали, ели, пили, танцевали, готовили, бесконечно разговаривали, пели, эти несколько часов пролетели, как мгновение, но в памяти останутся НАВСЕГДА! От всей души рекомендуем)
15 января 2020
.....Чито Грито...Это не экскурсия... это целый праздник! Мероприятие о том как Грузия и её жители любят Украину, насколько они хлебосольные люди, насколько они гордятся своей страной, своими корнями, обычаями.. Будет и мастер-класс как готовить традиционные грузинские хинкали и хачапури.. И конечно же "...сегодня праздник у дивчат.." - и танцы будут, и песни будут.. Несомненно всем кто приезжает в Грузию нужно посетить это действо, ведь "сколько народов - столько традиций.."
8 января 2020
Обязательно рекомендуем посетить эту экскурсию! Её даже сложно так назвать - вы проведете вечер в гостях у радушных друзей! Тамада Николай - добрый, обаятельный, душевный человек! Хозяин Илья - гостепримный, вежливый, в какой прекрасный танцор! Вы окунетесь в атмосферу грузинских песен, танцев, обычаев! Будете кушать шашлык приготовленный в камине, хачапури и хинкали, приготовленные своими руками вместе с доброй хозяюшкой! Различные разносолы, курица, лобио, зелень. Вы побываете в винном погребе хозяина дома Ильи и будете пить вкусные вина! Без этого праздника, без этой душевной атмосферы мы сейчас даже не можем представить нашу поездку в Грузию. Это осталось для нас самым ярким впечатлением! Рекомендуем всем! Рекомендуем в первые дни пребывания в Тбилиси. Это задаст вам тон для всего вашего отдыха! Вы окунетесь в культуры Грузии и почувствуете её радушие! С огромной благодарностью всем, кто сделал для нас этот праздник!!! Пусть в ваш дом заходят люди с легкой ногой!
5 января 2020
Экскурсия прошла отлично. Было весело душевно. Такое чувство что встретил старых друзей. Если хотите узнать Грузию изнутри Вам сюда. Благодарю Николая Илью и всю его семью и друзей от всей души за этот вечер.
2 января 2020
Огромное спасибо Вам Николос и вашей команде гидов !!!
За удивительные экскурсии!!!
Все было очень интересно, познавательно и вкусно!!!
Мы с семьей остались в безумном восторге !!! Обязательно будем Вас рекомендовать другим.Здоровья и счастья, благополучия и процветания Вам !!!
27 октября 2019
Рекомендую всем, кто хочет найти друзей и полюбить эту прекрасную землю и ее гостеприимный народ. Вечер был весёлым и обильным застольем с песнями, танцами, нескончаемыми тостами, мы научились делать хинкали и хачапури. Организатор программы Нико помог с организацией всего нашего пребывания в Тбилиси. Благодарим и хотим вернуться снова.
25 октября 2019
Нам очень понравилось, дети были очень довольны . очень теплый прием и хорошая организация , познакомились еще с ребятами и отлично провели время . очень рекомендуем ! николасу привет! всё было супер !
Ещё 41 отзыв

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