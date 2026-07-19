51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Я приглашаю вас в гости к семье из Тбилиси, где вы поймёте,
Описание экскурсии
История грузинской кухни и кулинарный мастер-класс
Нежное хачапури, горячие хинкали и ароматный шашлык — без них в нашей стране не обходится ни одно застолье. Хозяева дома поделятся с вами секретами создания этих угощений. Женщины научат самым популярным рецептам хинкали и хачапури, а хозяин дома покажет, как обжаривать мясо так, чтобы оно получилось сочным и вкусным. Конечно, я расскажу, как появились грузинские блюда, из чего их готовят и с чем едят.
Традиционное застолье
Когда вся семья собирается за столом, в грузинском доме царит праздник. Вы погрузитесь в эту атмосферу сердечности и веселья вместе с настоящим Тамадой! Будете наслаждаться вкусом блюд, пить грузинские вина разных сортов и петь песни. Познакомитесь с азами народных танцев и выучите грузинские приветствия. Под аккомпанемент тостов продегустируете чачу и узнаете, как менялись наши обычаи и традиции на протяжении столетий. В аутентичной обстановке дома вы сможете сделать фотографии, чтобы, вернувшись на Родину, снова проникнуться духом грузинского уюта и тепла.
Организационные детали
- Все продукты включены в стоимость (вино, чача, хачапури, хинкали, шашлык и закуски)
- Застолье и мастер-класс пройдут в доме тбилисской семьи в Старом городе, а не в ресторане
- Я буду сопровождать вас на мастер-классе
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
|Дети до 12 лет
|€35
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
До поездки грузинское застолье представлялось мне красивой картинкой из путеводителя: яркие блюда, тосты, песни… Но оказаться внутри этой картинки — совсем