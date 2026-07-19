51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Любовь к гостям течёт в крови каждого грузина! Наши двери всегда открыты: мы рады вам, как самым близким друзьям.Я приглашаю вас в гости к семье из Тбилиси, где вы поймёте,

что такое истинное хлебосольство, попробуете местные вина и узнаете, как рождаются кулинарные шедевры. Вас ждут народные танцы и песни, истории о жителях Сакартвело. Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны.

Описание экскурсии

История грузинской кухни и кулинарный мастер-класс

Нежное хачапури, горячие хинкали и ароматный шашлык — без них в нашей стране не обходится ни одно застолье. Хозяева дома поделятся с вами секретами создания этих угощений. Женщины научат самым популярным рецептам хинкали и хачапури, а хозяин дома покажет, как обжаривать мясо так, чтобы оно получилось сочным и вкусным. Конечно, я расскажу, как появились грузинские блюда, из чего их готовят и с чем едят.

Традиционное застолье

Когда вся семья собирается за столом, в грузинском доме царит праздник. Вы погрузитесь в эту атмосферу сердечности и веселья вместе с настоящим Тамадой! Будете наслаждаться вкусом блюд, пить грузинские вина разных сортов и петь песни. Познакомитесь с азами народных танцев и выучите грузинские приветствия. Под аккомпанемент тостов продегустируете чачу и узнаете, как менялись наши обычаи и традиции на протяжении столетий. В аутентичной обстановке дома вы сможете сделать фотографии, чтобы, вернувшись на Родину, снова проникнуться духом грузинского уюта и тепла.

Организационные детали