51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Мои заказы

Радушная Грузия: праздничный ужин в тбилисской семье

Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Любовь к гостям течёт в крови каждого грузина! Наши двери всегда открыты: мы рады вам, как самым близким друзьям.

Я приглашаю вас в гости к семье из Тбилиси, где вы поймёте,
читать дальшеуменьшить

что такое истинное хлебосольство, попробуете местные вина и узнаете, как рождаются кулинарные шедевры. Вас ждут народные танцы и песни, истории о жителях Сакартвело. Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны.

5
81 отзыв
Радушная Грузия: праздничный ужин в тбилисской семье
Радушная Грузия: праздничный ужин в тбилисской семье
Радушная Грузия: праздничный ужин в тбилисской семье

Описание экскурсии

История грузинской кухни и кулинарный мастер-класс

Нежное хачапури, горячие хинкали и ароматный шашлык — без них в нашей стране не обходится ни одно застолье. Хозяева дома поделятся с вами секретами создания этих угощений. Женщины научат самым популярным рецептам хинкали и хачапури, а хозяин дома покажет, как обжаривать мясо так, чтобы оно получилось сочным и вкусным. Конечно, я расскажу, как появились грузинские блюда, из чего их готовят и с чем едят.

Традиционное застолье

Когда вся семья собирается за столом, в грузинском доме царит праздник. Вы погрузитесь в эту атмосферу сердечности и веселья вместе с настоящим Тамадой! Будете наслаждаться вкусом блюд, пить грузинские вина разных сортов и петь песни. Познакомитесь с азами народных танцев и выучите грузинские приветствия. Под аккомпанемент тостов продегустируете чачу и узнаете, как менялись наши обычаи и традиции на протяжении столетий. В аутентичной обстановке дома вы сможете сделать фотографии, чтобы, вернувшись на Родину, снова проникнуться духом грузинского уюта и тепла.

Организационные детали

  • Все продукты включены в стоимость (вино, чача, хачапури, хинкали, шашлык и закуски)
  • Застолье и мастер-класс пройдут в доме тбилисской семьи в Старом городе, а не в ресторане
  • Я буду сопровождать вас на мастер-классе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€55
Дети до 12 лет€35
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 702 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Николай, и я рад открыть вам удивительный мир под названием Грузия во всем его многообразии. Какой бы маленькой ни выглядела на географической карте Грузия, ее обычаи,
читать дальшеуменьшить

традиции, кухня и язык во многом отличаются в разных регионах. Сколько бы раз вы ни приезжали в Грузию, каждый раз будете открывать для себя что-то абсолютное новое. Достаточно вам помечтать, и мы исполним ваши желания наилучшим образом. Мы не даем обещаний, мы исполняем!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
3
3
2
2
1
Роман
„Знакомством с друзьями“. И это, пожалуй, самое точное описание! 💛

До поездки грузинское застолье представлялось мне красивой картинкой из путеводителя: яркие блюда, тосты, песни… Но оказаться внутри этой картинки — совсем
читать дальшеуменьшить

другое дело. Это как увидеть горы на фото и потом вдруг встать у их подножия: масштаб, воздух, энергия — всё ощущается по‑настоящему. 🏔️

А когда ещё и сам лепишь хинкали и печёшь хачапури на мастер‑классе — это вообще отдельный восторг! Было так здорово почувствовать себя частью этой кухни, узнать маленькие секреты и понять, сколько души вкладывается в каждое блюдо.

Но отдельный штрих, который сразу показал, насколько здесь думают о каждом госте, — это встреча с Нико. Я шёл по дороге, в руках телефон, ориентируюсь по навигатору, и тут сзади подъезжает машина, и водитель спрашивает: „Роман, это вы? “ Как он узнал меня со спины — до сих пор загадка! 😄 В этом весь Нико: не ждёт, пока ты найдёшь дорогу, а сам выходит навстречу. С этой минуты тревога пропала, и осталось только предвкушение праздника.

Песни Нодари и Валерия брали за душу, от них хотелось и плакать, и смеяться одновременно. Ило встречал так тепло, что уже через пять минут я чувствовал себя не туристом, а дорогим гостем, почти родственником. А Нико собирал всю эту историю в единое полотно: его рассказы добавляли вечеру глубины, а забота — покоя.

Если хотите не просто „посмотреть Грузию“, а прожить кусочек настоящей жизни — это тот самый тур. Однозначно рекомендую! ✨

„Знакомством с друзьями“. И это, пожалуй, самое точное описание! 💛
„Знакомством с друзьями“. И это, пожалуй, самое точное описание! 💛
„Знакомством с друзьями“. И это, пожалуй, самое точное описание! 💛
„Знакомством с друзьями“. И это, пожалуй, самое точное описание! 💛
„Знакомством с друзьями“. И это, пожалуй, самое точное описание! 💛
„Знакомством с друзьями“. И это, пожалуй, самое точное описание! 💛
Вам был полезен этот отзыв?
Эльвира
Пишу спустя два с половиной месяца. С теплотой вспоминаю поездку в Тбилиси. Потрясающий город, прекрасные отзывчивые люди, великолепная природа! Повезло нам побывать на очень душевном мероприятии, ужин в тбилисской семье.
читать дальшеуменьшить

Спасибо огромное Нико, за отличную организацию вечера. Встретили нас как родных) Спасибо Илье за интересно проведенное время. Традиции, тосты, песни, танцы, хинкали, шашлыки, вино, отличное застолье. Всё было очень вкусно. За одним столом нас было много, разных национальностей. Познакомились с ребятами из Латвии, не было никаких препятствий к общению, все было очень дружелюбно и тепло. У дочери было день рождения, 20 лет. Музыкальное поздравление и вкусный торт стали приятной неожиданностью) Очень хочется вернуться. От всей души рекомендую. Спасибо ♥️♥️♥️😊

Пишу спустя два с половиной месяца. С теплотой вспоминаю поездку в Тбилиси. Потрясающий город, прекрасные отзывчивые
Пишу спустя два с половиной месяца. С теплотой вспоминаю поездку в Тбилиси. Потрясающий город, прекрасные отзывчивые
Пишу спустя два с половиной месяца. С теплотой вспоминаю поездку в Тбилиси. Потрясающий город, прекрасные отзывчивые
Пишу спустя два с половиной месяца. С теплотой вспоминаю поездку в Тбилиси. Потрясающий город, прекрасные отзывчивые
Пишу спустя два с половиной месяца. С теплотой вспоминаю поездку в Тбилиси. Потрясающий город, прекрасные отзывчивые
Пишу спустя два с половиной месяца. С теплотой вспоминаю поездку в Тбилиси. Потрясающий город, прекрасные отзывчивые
Пишу спустя два с половиной месяца. С теплотой вспоминаю поездку в Тбилиси. Потрясающий город, прекрасные отзывчивые
Вам был полезен этот отзыв?
Гарипова
очень понравилось, радушный прием гостей, очень вкусные блюда, для нас подготовили и провели мастер классы, мы налепили и хинкали, и хачапури. Грузинские песни это отдельная история, восторг. прекрасно провели время, огромное спасибо организаторам
очень понравилось, радушный прием гостей, очень вкусные блюда, для нас подготовили и провели мастер классы, мы
Вам был полезен этот отзыв?
Е
С большой любовью вспоминаем тот чудесный вечер! Очень душевно, очень тепло по-человечески было там находиться. Кормили и поили от души. Много традиций узнали.
С большой любовью вспоминаем тот чудесный вечер! Очень душевно, очень тепло по-человечески было там находиться. Кормили
С большой любовью вспоминаем тот чудесный вечер! Очень душевно, очень тепло по-человечески было там находиться. Кормили
С большой любовью вспоминаем тот чудесный вечер! Очень душевно, очень тепло по-человечески было там находиться. Кормили
С большой любовью вспоминаем тот чудесный вечер! Очень душевно, очень тепло по-человечески было там находиться. Кормили
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил
Всем привет! Спойлеров не будет. Что было на ужине - остается на ужине! Немного сумбурное начало, но с великолепным продолжением! Нико - прости что пришлось уйти немного раньше. Организаторы - посмотрите на подобный экспириенс у Дарио Чеккини в Кьянти, возможно что то возьмете на заметку.
Всем привет! Спойлеров не будет. Что было на ужине - остается на ужине! Немного сумбурное начало,
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Нико замечательный человек, классный организатор, застолье было вкусное, шикарное, вино и чача не заканчивались, щедрое и душевное мероприятие,тосты были на семейные ценности, так душевно, и танцы и песни, мы вернемся и всем советую обязательно 🫶
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «Радушная Грузия: праздничный ужин в тбилисской семье»

Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
4 часа
7 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
Почувствуйте настоящую Грузию через её кухню и традиции. Участвуйте в мастер-классе по приготовлению национальных блюд и наслаждайтесь гостеприимством
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€135 за человека
Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
Пешая
4 часа
-
25%
3 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
Побывать на кулинарном мастер-классе, продегустировать вино и посетить винный музей
Начало: У памятника Тамады
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€95€126 за человека
Супра - грузинское застолье и фольклорное шоу в сердце Тбилиси
5 часов
-
9%
3 отзыва
Билеты
Супра - грузинское застолье и фольклорное шоу в сердце Тбилиси
Добро пожаловать на грузинское застолье! Ощутите тепло и радушие, насладитесь национальными танцами и песнями, а также мастер-классом по кулинарии
Начало: В районе Метехи
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€86€95 за билет
Душа Грузии: Мцхета, Джвари и величие монумента «Хроники Грузии»
4 часа
-
15%
14 отзывов
Индивидуальная
до 14 чел.
Душа Грузии: Мцхета, Джвари и величие монумента «Хроники Грузии»
Начало: По договорённости
Расписание: по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
$118.20$139 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
от €55 за человека