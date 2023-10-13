Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье

Познакомиться с грузинским фольклором и традициями гостеприимства

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю познакомиться с Грузией и её жителями в необычном формате! Всего за полдня через народные танцы, песни и застолье вы увидите и узнаете о стране столько, сколько самостоятельный путешественник не узнал бы за несколько дней, а то и недель.

Помимо приятных воспоминаний и атмосферных фото вы увезёте с собой умение танцевать, готовить местные блюда и произносить тосты.
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музей оружия

Знакомство с грузинским этносом мы начнём с посещения необычного музея в Тбилиси. Его директор, известный историк, предстанет перед нами в княжеском облачении и покажет собственную коллекцию артефактов — оригинальные кинжалы бронзового века, каменные наконечники стрел, шашки, подковы. Из уст настоящего знатока старины вы узнаете о малоизвестных исторических фактах, а затем примете участие в увлекательной фотосессии в традиционных грузинских костюмах и доспехах.

Народные танцы и единоборства

Неотъемлемая часть грузинской культуры — танцы. В сопровождении профессионального хореографа вы разучите основные движения, а опытные танцоры ансамбля покажут два зажигательных танцевальных номера. Дополнят программу живое исполнение фольклорных песен (подпевать разрешается!) и захватывающая демонстрация грузинских боевых искусств.

Грузинское застолье Супра

Получив положительный заряд энергии от грузинского фольклора, мы заглянем в гости к тбилисской семье. Здесь вас ждёт щедрое грузинское застолье с разнообразными закусками и горячими блюдами, а также домашнее вино и чача. В ходе трапезы вас непринужденно научат правилам грузинского застолья, расскажут о последовательностях тостов и о том, как правильно пить из рога.

По правилам Супры после 5-6 бокалов гордые грузины демонстрируют в танцах свой зажигательный и в то же время сдержанный характер. И вы не отказывайте себе в этом: под уже знакомую мелодию покажите, чему вы научились на предыдущем мероприятии. Гости и хозяева будут приятно удивлены.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • Гостям рекомендуется приходить в удобной обуви, поскольку мероприятие включает пешую прогулку

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе улицы Шардени
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Музеи
Летние
Выездные
Мастер-классы
Гастрономические
На весь день
Почувствовать себя местным
Уникальный опыт
Активности
Музыкальные

Похожие туры из Тбилиси

Грузинская душа Кахетия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
74 отзыва
Грузинская душа Кахетия
Знакомство с достопримечательностями, традициями и радушием востока Грузии
возле гостиницы
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
140 за всё до 6 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Насыщенный авто-тур: панорамы, грузинский Стоунхендж, Старый город, вино и грузинская культура
у вашего отеля
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
от 165 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по грузинским танцам
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Мастер-класс по грузинским танцам
Основы танцевального искусства грузинского народа
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
от 110 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ