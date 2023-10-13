Познакомиться с грузинским фольклором и традициями гостеприимства
Помимо приятных воспоминаний и атмосферных фото вы увезёте с собой умение танцевать, готовить местные блюда и произносить тосты.
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Описание
Что вас ожидает
Музей оружия
Знакомство с грузинским этносом мы начнём с посещения необычного музея в Тбилиси. Его директор, известный историк, предстанет перед нами в княжеском облачении и покажет собственную коллекцию артефактов — оригинальные кинжалы бронзового века, каменные наконечники стрел, шашки, подковы. Из уст настоящего знатока старины вы узнаете о малоизвестных исторических фактах, а затем примете участие в увлекательной фотосессии в традиционных грузинских костюмах и доспехах.
Народные танцы и единоборства
Неотъемлемая часть грузинской культуры — танцы. В сопровождении профессионального хореографа вы разучите основные движения, а опытные танцоры ансамбля покажут два зажигательных танцевальных номера. Дополнят программу живое исполнение фольклорных песен (подпевать разрешается!) и захватывающая демонстрация грузинских боевых искусств.
Грузинское застолье Супра
Получив положительный заряд энергии от грузинского фольклора, мы заглянем в гости к тбилисской семье. Здесь вас ждёт щедрое грузинское застолье с разнообразными закусками и горячими блюдами, а также домашнее вино и чача. В ходе трапезы вас непринужденно научат правилам грузинского застолья, расскажут о последовательностях тостов и о том, как правильно пить из рога.
По правилам Супры после 5-6 бокалов гордые грузины демонстрируют в танцах свой зажигательный и в то же время сдержанный характер. И вы не отказывайте себе в этом: под уже знакомую мелодию покажите, чему вы научились на предыдущем мероприятии. Гости и хозяева будут приятно удивлены.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предусмотрено
- Гостям рекомендуется приходить в удобной обуви, поскольку мероприятие включает пешую прогулку
ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе улицы Шардени
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.