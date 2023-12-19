Откройте для себя грузинскую культуру через танцы, песни и традиционное застолье. Увлекательное путешествие в мир истории и фольклора за полдня
Приглашаю познакомиться с Грузией и её жителями в необычном формате! Всего за полдня через народные танцы, песни и застолье вы увидите и узнаете о стране столько, сколько самостоятельный путешественник не узнал бы за несколько дней, а то и недель.
Помимо приятных воспоминаний и атмосферных фото вы увезёте с собой умение танцевать, готовить местные блюда и произносить тосты.
Лучшее время для участия в мастер-классе - с мая по сентябрь, когда погода в Тбилиси наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы температура оптимальна для активного отдыха и пеших экскурсий. В октябре и апреле также можно насладиться мероприятием, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной, хотя погода может быть прохладной, мастер-класс проходит в помещении, что позволяет насладиться программой в любое время года.
Сейчас август — это идеальное время.
Описание мастер-класса
Музей оружия
Знакомство с грузинским этносом мы начнём с посещения необычного музея в Тбилиси. Его директор, известный историк, предстанет перед нами в княжеском облачении и покажет собственную коллекцию артефактов — оригинальные кинжалы бронзового века, каменные наконечники стрел, шашки, подковы. Из уст настоящего знатока старины вы узнаете о малоизвестных исторических фактах, а затем примете участие в увлекательной фотосессии в традиционных грузинских костюмах и доспехах.
Народные танцы и единоборства
Неотъемлемая часть грузинской культуры — танцы. В сопровождении профессионального хореографа вы разучите основные движения, а опытные танцоры ансамбля покажут два зажигательных танцевальных номера. Дополнят программу живое исполнение фольклорных песен (подпевать разрешается!) и захватывающая демонстрация грузинских боевых искусств.
Грузинское застолье Супра
Получив положительный заряд энергии от грузинского фольклора, мы заглянем в гости к тбилисской семье. Здесь вас ждёт щедрое грузинское застолье с разнообразными закусками и горячими блюдами, а также домашнее вино и чача. В ходе трапезы вас непринужденно научат правилам грузинского застолья, расскажут о последовательностях тостов и о том, как правильно пить из рога.
По правилам Супры после 5-6 бокалов гордые грузины демонстрируют в танцах свой зажигательный и в то же время сдержанный характер. И вы не отказывайте себе в этом: под уже знакомую мелодию покажите, чему вы научились на предыдущем мероприятии. Гости и хозяева будут приятно удивлены.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предусмотрено
Гостям рекомендуется приходить в удобной обуви, поскольку мероприятие включает пешую прогулку
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Участник
€255
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Шардени
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за читать дальшеуменьшить
моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Алёна
Эту экскурсию мне подарили коллеги на день рождение, но сразу отмечу, что я попала на праздничное мероприятие, нежели на экскурсию. По началу я была одна и было немного скучно, но читать дальшеуменьшить
в процессе к нам стали присоединяться другие участники. Программа была увлекательной и очень насыщенной, однако организаторы умело избежали рутины и монотонности. За короткое время я получила широкое представление о Грузии и кучу положительных эмоций. Открытие программы происходило постепенно: начали с ненавязчивого обзора, затем погрузились в танцы и завершились бурным грузинским застольем. Стоит отметить, что все места находились в пешей доступности друг от друга, что значительно облегчило перемещения. До новых встреч, Сакартвело!
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