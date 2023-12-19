Лучшее время для участия в мастер-классе - с мая по сентябрь, когда погода в Тбилиси наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы температура оптимальна для активного отдыха и пеших экскурсий. В октябре и апреле также можно насладиться мероприятием, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной, хотя погода может быть прохладной, мастер-класс проходит в помещении, что позволяет насладиться программой в любое время года.

Приглашаю познакомиться с Грузией и её жителями в необычном формате! Всего за полдня через народные танцы, песни и застолье вы увидите и узнаете о стране столько, сколько самостоятельный путешественник не узнал бы за несколько дней, а то и недель. Помимо приятных воспоминаний и атмосферных фото вы увезёте с собой умение танцевать, готовить местные блюда и произносить тосты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Музей оружия

Знакомство с грузинским этносом мы начнём с посещения необычного музея в Тбилиси. Его директор, известный историк, предстанет перед нами в княжеском облачении и покажет собственную коллекцию артефактов — оригинальные кинжалы бронзового века, каменные наконечники стрел, шашки, подковы. Из уст настоящего знатока старины вы узнаете о малоизвестных исторических фактах, а затем примете участие в увлекательной фотосессии в традиционных грузинских костюмах и доспехах.

Народные танцы и единоборства

Неотъемлемая часть грузинской культуры — танцы. В сопровождении профессионального хореографа вы разучите основные движения, а опытные танцоры ансамбля покажут два зажигательных танцевальных номера. Дополнят программу живое исполнение фольклорных песен (подпевать разрешается!) и захватывающая демонстрация грузинских боевых искусств.

Грузинское застолье Супра

Получив положительный заряд энергии от грузинского фольклора, мы заглянем в гости к тбилисской семье. Здесь вас ждёт щедрое грузинское застолье с разнообразными закусками и горячими блюдами, а также домашнее вино и чача. В ходе трапезы вас непринужденно научат правилам грузинского застолья, расскажут о последовательностях тостов и о том, как правильно пить из рога.

По правилам Супры после 5-6 бокалов гордые грузины демонстрируют в танцах свой зажигательный и в то же время сдержанный характер. И вы не отказывайте себе в этом: под уже знакомую мелодию покажите, чему вы научились на предыдущем мероприятии. Гости и хозяева будут приятно удивлены.

Организационные детали