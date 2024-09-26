Garry — ваша команда гидов в Тбилиси

читать дальше и Грузию во всей красе. Наши экскурсии — это не просто прогулки по улицам, это погружение в богатую культуру и уникальную атмосферу города. Присоединяйтесь к нам, чтобы услышать захватывающие истории и почувствовать душу Грузии, где каждый уголок хранит свою тайну и очарование.

Здравствуйте! Я Гари, и я родом из самого сердца Тбилиси. Работаю с командой увлечённых гидов. Как местные жители и страстные исследователи истории своего города, мы с радостью покажем вам Тбилиси