В большой пешеходной прогулке по грузинской столице вы посетите несколько разных районов, в которых почувствуете особую атмосферу Тбилиси и прикоснётесь к его истории.
В нашей программе: центральные площади и архитектурная эклектика Тифлиса, дворики и парадные района Сололаки, серные бани, крепость Нарикала, старинные храмы и многое другое!
В нашей программе: центральные площади и архитектурная эклектика Тифлиса, дворики и парадные района Сололаки, серные бани, крепость Нарикала, старинные храмы и многое другое!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Современный Тифлис
- Начнём экскурсию с площади Свободы, центрального места Тбилиси, окружённого красивыми зданиями. В центре площади вы увидите статую Святого Георгия, олицетворяющую силу и независимость Грузии.
- Далее отправляемся на площадь Европы, где вы познакомитесь с архитектурой разных эпох.
- Прогуляемся по мосту Мира, символу современного Тбилиси, который соединяет старый и новый город.
- Сразу за мостом вы увидите парк Рике — отличное место для отдыха и прогулок.
- А после посетим Национальный музей Грузии, где вы погрузитесь в богатое прошлое и культуру страны.
Советский Тифлис
- Вы исследуете улицы района Сололаки, известного архитектурными памятниками и атмосферой советской эпохи.
- Посетите итальянские дворики и самобытные парадные.
- А в одном из музеев узнаете о выдающихся личностях (армянах, грузинах, русских), оставивших след в истории Тбилиси и Грузии.
Старый Тифлис
- Прогулка по Старому Тбилиси начнётся с площади Майдан — сердца древнего города.
- В районе Абанотубани вы увидите знаменитые серные бани и прикоснётесь к истокам города.
- Пройдёмся по живописному Инжирному ущелью, где открываются красивые виды на город.
- Поднимемся на крепость Нарикала, чтобы насладиться панорамным видом на Тбилиси (кто не захочет подниматься по канатной дороге, сможет подождать группу внизу).
- Остановимся у статуи «Мать Грузии», символа гостеприимства и силы грузинского народа.
- Посетим церковь Метехи, один из старейших храмов города, расположенный на скале над рекой Кура.
- И завершим экскурсию в церкви Анчисхати — старейшем храме Тбилиси, построенном в 6 веке.
Организационные детали
- Входные билеты в музеи и достопримечательности, указанные в программе, включены в стоимость.
- Дополнительные расходы: проезд на канатной дороге — 2,5 лари (по желанию).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€23
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Garry — ваша команда гидов в Тбилиси
Здравствуйте! Я Гари, и я родом из самого сердца Тбилиси. Работаю с командой увлечённых гидов. Как местные жители и страстные исследователи истории своего города, мы с радостью покажем вам ТбилисиЗадать вопрос
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