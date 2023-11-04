Тифлис никого и никогда не оставлял равнодушным. Сюда стремились все: торговцы, ашуги, воины, фавориты и императоры, простые смертные и бессмертные гении. Особенно притягательным город стал в начале 19 века, когда в моду вошла «тифлисская мечта». И его прозвали маленьким Парижем. На экскурсии мы перенесёмся во времена, когда Тифлис слушал оперу Доницетти, давал балы у графа Воронцова, устраивал конкурс застолья для Ал. Дюма и скидывался всем миром на памятник Пушкина.

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Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут начинается в Гаретубани, на площади Свободы, и медленно, в темпе самого Тифлиса, петляет по улочкам, которые появились в конце 18 — начале 19 века. Большую часть экскурсии мы будем гулять по самому престижному району той эпохи — Сололаки, который сохранил своё прошлое и архитектурные изыски. А сопровождать вас будут удивительные истории роскоши и нищеты, любви и потерь.

Выйдя из круговорота Сололаки, мы вернёмся на площадь Свободы и неожиданно обнаружим себя с чашечкой горячего шоколада в музее или с бокалом Саперави в духане, или во дворике у ледяного родника, где рос Нико Пиросмани и где он неудачно влюбился в первый раз. А если угадаем время, послушаем, как бьют главные часы на площади под мелодию знаменитой «Тбилисо».

А вот и небольшой анонс нашего путешествия (представьте, это лишь малая часть того, что вас ждёт!).

Мы пройдём по следам купцов первой гильдии, посмотрим на сооружения мечты и успеха и поговорим о конкурирующих тифлиссцах, которые украшали свои дома в стиле модерн, барокко, рококо.

Перед бывшим зданием первой оперы на Кавказе вы узнаете, что так восхищало Дюма и почему американские калоши были в моде у модниц.

вы узнаете, что так восхищало Дюма и почему американские калоши были в моде у модниц. Обсудим, как царский караван-сарай перешёл в руки духовной семинарии, где учились Гурджиев и Сталин, а до этого танцевали кадриль и вальс в честь императорской особы.

Заглянем в гости к немецкому фармацевту. Что сохранилось от уникальной аптеки Фердинанда Отена и какая любопытная у него была судьба — вы узнаете при встрече.

и какая любопытная у него была судьба — вы узнаете при встрече. Вспомним страшилки о некоторых зданиях, которые бытуют в городском фольклоре. А чуть позже вы узнаете, с каким местом в Тбилиси связано предсказание о конце света.

Выйдем к дому, где жила первая жена Сталина и где планировалось нападение на инкассаторов. Заодно поразмыслим о надёжности легендарных сейфов фирмы Архейма.

Исследуем парадные Сололаки и их роспись с библейскими, историческими и литературными сюжетами. Попробуем разобраться, почему в 19 веке горожане так обустраивали свои жилые дома, чем те времена отличались от наших и как мы потеряли вкус к красоте.

и их роспись с библейскими, историческими и литературными сюжетами. Попробуем разобраться, почему в 19 веке горожане так обустраивали свои жилые дома, чем те времена отличались от наших и как мы потеряли вкус к красоте. Вы познакомитесь с Итальянской виллой , с которой связаны судьбы многих известных людей и трагические дни советской истории. Узнаете о нефтяном короле и филантропе Манташеве, с которым конкурировал только Ротшильд. И услышите о меценате, ради которого на дороге расстилали ковры, чтобы его не беспокоили проезжающие кабриолеты.

, с которой связаны судьбы многих известных людей и трагические дни советской истории. Узнаете о нефтяном короле и филантропе Манташеве, с которым конкурировал только Ротшильд. И услышите о меценате, ради которого на дороге расстилали ковры, чтобы его не беспокоили проезжающие кабриолеты. Не обойдём вниманием историю дома Давида Сараджишвили — отца грузинского коньяка. Дом связан с великими деятелями литературы и искусства, а ещё с Титаником и Голливудом.

— отца грузинского коньяка. Дом связан с великими деятелями литературы и искусства, а ещё с Титаником и Голливудом. Отыщем мы даже школу Гарри Поттера.

Сололаки поразителен. На его улочках можно пройтись по истории не только старого Тифлиса, но и Парижа, Петербурга, Германии, Эстонии, Калифорнии и даже Кот-д’Ивуара. Эти улицы помнят Чайковского и Лермонтова, Гумилева и Тарковского, братьев Сименс и Нобелей, оперные арии итальянских теноров и последние вопли тайных застенок, связанных с 37 годом и Лаврентием Берия.

И если правда, что архитектура — это музыка, застывшая в камне, тогда Сололаки — это джаз, свободный полёт во сне и наяву, роскошь человеческих отношений и трепетной любви каждого горожанина к родному городу, независимо от национальной принадлежности или вероисповедания.

Организационные детали