Прикоснуться к эпохе, когда город пережил свой Ренессанс, слушая истории и легенды старых особняков
Сюда стремились все: торговцы, ашуги, воины, фавориты и императоры, простые смертные и бессмертные гении. Особенно притягательным город стал в начале 19 века, когда в моду вошла «тифлисская мечта». И его прозвали маленьким Парижем.
На экскурсии мы перенесёмся во времена, когда Тифлис слушал оперу Доницетти, давал балы у графа Воронцова, устраивал конкурс застолья для Ал. Дюма и скидывался всем миром на памятник Пушкина.
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Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут начинается в Гаретубани, на площади Свободы, и медленно, в темпе самого Тифлиса, петляет по улочкам, которые появились в конце 18 — начале 19 века. Большую часть экскурсии мы будем гулять по самому престижному району той эпохи — Сололаки, который сохранил своё прошлое и архитектурные изыски. А сопровождать вас будут удивительные истории роскоши и нищеты, любви и потерь.
Выйдя из круговорота Сололаки, мы вернёмся на площадь Свободы и неожиданно обнаружим себя с чашечкой горячего шоколада в музее или с бокалом Саперави в духане, или во дворике у ледяного родника, где рос Нико Пиросмани и где он неудачно влюбился в первый раз. А если угадаем время, послушаем, как бьют главные часы на площади под мелодию знаменитой «Тбилисо».
А вот и небольшой анонс нашего путешествия (представьте, это лишь малая часть того, что вас ждёт!).
- Мы пройдём по следам купцов первой гильдии, посмотрим на сооружения мечты и успеха и поговорим о конкурирующих тифлиссцах, которые украшали свои дома в стиле модерн, барокко, рококо.
- Перед бывшим зданием первой оперы на Кавказе вы узнаете, что так восхищало Дюма и почему американские калоши были в моде у модниц.
- Обсудим, как царский караван-сарай перешёл в руки духовной семинарии, где учились Гурджиев и Сталин, а до этого танцевали кадриль и вальс в честь императорской особы.
- Заглянем в гости к немецкому фармацевту. Что сохранилось от уникальной аптеки Фердинанда Отена и какая любопытная у него была судьба — вы узнаете при встрече.
- Вспомним страшилки о некоторых зданиях, которые бытуют в городском фольклоре. А чуть позже вы узнаете, с каким местом в Тбилиси связано предсказание о конце света.
- Выйдем к дому, где жила первая жена Сталина и где планировалось нападение на инкассаторов. Заодно поразмыслим о надёжности легендарных сейфов фирмы Архейма.
- Исследуем парадные Сололаки и их роспись с библейскими, историческими и литературными сюжетами. Попробуем разобраться, почему в 19 веке горожане так обустраивали свои жилые дома, чем те времена отличались от наших и как мы потеряли вкус к красоте.
- Вы познакомитесь с Итальянской виллой, с которой связаны судьбы многих известных людей и трагические дни советской истории. Узнаете о нефтяном короле и филантропе Манташеве, с которым конкурировал только Ротшильд. И услышите о меценате, ради которого на дороге расстилали ковры, чтобы его не беспокоили проезжающие кабриолеты.
- Не обойдём вниманием историю дома Давида Сараджишвили — отца грузинского коньяка. Дом связан с великими деятелями литературы и искусства, а ещё с Титаником и Голливудом.
- Отыщем мы даже школу Гарри Поттера.
Сололаки поразителен. На его улочках можно пройтись по истории не только старого Тифлиса, но и Парижа, Петербурга, Германии, Эстонии, Калифорнии и даже Кот-д’Ивуара. Эти улицы помнят Чайковского и Лермонтова, Гумилева и Тарковского, братьев Сименс и Нобелей, оперные арии итальянских теноров и последние вопли тайных застенок, связанных с 37 годом и Лаврентием Берия.
И если правда, что архитектура — это музыка, застывшая в камне, тогда Сололаки — это джаз, свободный полёт во сне и наяву, роскошь человеческих отношений и трепетной любви каждого горожанина к родному городу, независимо от национальной принадлежности или вероисповедания.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: горячий шоколад — от 5 евро, дегустация вин — от 12 евро, обед и все дополнительные гастрономические пожелания
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.