8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие к юго-востоку от Тбилиси приведёт в один из самых почитаемых религиозных центров Грузии — комплекс Давид-Гареджи. Вы узнаете о преподобном Давиде, представите быт монахов в аскетичных кельях-пещерах и полюбуетесь редкими для страны ландшафтами. По пути заедете в полуразрушенный, но значимый памятник архитектуры — храм Ниноцминда.

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Описание экскурсии

Монастыри-пещеры Давид-Гареджи

На границе с Азербайджаном простирается Гареджийский кряж — суровые и нетипичные для Грузии пейзажи. Здесь в 6 веке возник комплекс грузинских пещерных монастырей. Вы посетите древнейший из них, основанный одним из 13 сирийских отцов — преподобным Давидом. Узнаете его историю, рассмотрите фрески и надписи, увидите места, по преданию обожжённые пламенем дракона, и перешагнёте через границу двух стран.

Храм Ниноцминда

К востоку от Тбилиси находятся мощные стены Ниноцминдского кафедрала — одного из трёх первых храмов Грузии. Он стал переходным этапом к высшей ступени раннесредневекового грузинского искусства. Вы «прочитаете» фрески, узнаете о специфике архитектурной конструкции тетраконха и о том, где ещё искать подобные постройки.

Организационные детали