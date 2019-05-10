8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие к юго-востоку от Тбилиси приведёт в один из самых почитаемых религиозных центров Грузии — комплекс Давид-Гареджи.
Вы узнаете о преподобном Давиде, представите быт монахов в аскетичных кельях-пещерах и полюбуетесь редкими для страны ландшафтами. По пути заедете в полуразрушенный, но значимый памятник архитектуры — храм Ниноцминда.
Вы узнаете о преподобном Давиде, представите быт монахов в аскетичных кельях-пещерах и полюбуетесь редкими для страны ландшафтами. По пути заедете в полуразрушенный, но значимый памятник архитектуры — храм Ниноцминда.
Описание экскурсии
Монастыри-пещеры Давид-Гареджи
На границе с Азербайджаном простирается Гареджийский кряж — суровые и нетипичные для Грузии пейзажи. Здесь в 6 веке возник комплекс грузинских пещерных монастырей. Вы посетите древнейший из них, основанный одним из 13 сирийских отцов — преподобным Давидом. Узнаете его историю, рассмотрите фрески и надписи, увидите места, по преданию обожжённые пламенем дракона, и перешагнёте через границу двух стран.
Храм Ниноцминда
К востоку от Тбилиси находятся мощные стены Ниноцминдского кафедрала — одного из трёх первых храмов Грузии. Он стал переходным этапом к высшей ступени раннесредневекового грузинского искусства. Вы «прочитаете» фрески, узнаете о специфике архитектурной конструкции тетраконха и о том, где ещё искать подобные постройки.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Дорога туда-обратно займёт 4 часа. Возвращение в Тбилиси около 19 часов
- Местность пустынная, кафе и магазинов нет. В начале путешествия мы сможем заехать в супермаркет, а на обратном пути возможен обед (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в четверг в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€290
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места размещения в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леди — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 847 туристов
Привет! Я Леди — ваш личный гид по Грузии! с 2011 года я создаю для своих гостей незабываемые путешествия и помогаю взглянуть на страну не только глазами туриста, но и
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия далеко не для каждого. Если вы боитесь высоты, открытых пространств и у вас пусть даже средняя физическая подготовка - я бы не советовала. Идти вперед и сильно вверх придется
Леди
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв!
Вас сопровождал один из самых лучших Гидов и профессиональных водителей, который долгие годы работает в нашей компании. Вам
Вас сопровождал один из самых лучших Гидов и профессиональных водителей, который долгие годы работает в нашей компании. Вам
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Очень мечтала увидеть эти волшебные места в день своего рождения. Спасибо Георгию за профессионализм и мастерство, за интересную экскурсию, за заботу о всех участниках группы, за красоту фотографий и за замечательное поздравление. Это было очень трогательно. И Грузия теперь в моем сердце.
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V
Замечательная екскурсия в горный монастырь. Дорога не особо обременительная при приятной беседе с гидом. Ехали с детьми 6 и 2 года. Поднялись только до обзорной площадки, младший ехал в слинге,
Леди
Ответ организатора:
Уважаемый Виталий, я очень рада, что вы высоко оценили работу гида, ведь это одна из слошнейших экскурсий, как в историческом
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r
Это было класс. Сразу говорю,надо хорошую плоскоб обувь.. и пожалуйста только мне в платьях и юбках… там в горы подниматься пешком Но! Это того стоит! Можете множество Орлов увидеть… помимо нашего замечательного гида Георгия.
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Т
Это был прекрасный тур и великолепный рассказ образованнейшего Георгия. Однако подъем в гору требует хорошей физической формы. Берите с собой спортивную обувь и не поленитесь пройти весь путь. Это того стоит.
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Экскурсия проходила в сложных погодных условиях… дождь.. было сложно подниматься по крутым мокрым тропинкам… мы смогли преодолеть эти условия и все посмотреть. . Это было необыкновенно!! Но необходимо чтобы туристы обладали,необходимыми физическими возможностями и удобствами походной обуви!!
Леди
Ответ организатора:
Уважаемая Светлана, благодарим за отзыв!
Мы очень рады, что у Вас остались необыкновенные впечатления от увиденного!:)
К сожалению мы не имеем возможности
Мы очень рады, что у Вас остались необыкновенные впечатления от увиденного!:)
К сожалению мы не имеем возможности
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