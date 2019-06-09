8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Давид-Гареджи: монастыри, пещеры и пустыня

Побывать в комплексе, посещение которого приравнивается к поездке в Иерусалим

Леди
Задать вопрос
Леди – представитель гидов
Путешествие к юго-востоку от Тбилиси приведёт к одному из самых почитаемых религиозных центров Грузии — монастырскому комплексу Давид-Гареджи.

Вы узнаете о святом, чьё имя получило это место, представите жизнь монахов в аскетичных кельях-пещерах и полюбуетесь нетипичными для страны ландшафтами, напоминающими пустыню.

А ещё заедете в полуразрушенный, но значимый памятник архитектуры — храм Ниноцминда.
38 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча около метро Авлабари
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
4.38
Давид-Гареджи: монастыри, пещеры и пустыня
Давид-Гареджи: монастыри, пещеры и пустыня

Что вас ожидает

Монастыри-пещеры Давид-Гареджи
Особое внимание в путешествии уделено комплексу грузинских пещерных монастырей 6 века. Эта местность встретит вас нетипичными для гористой и зелёной Грузии пейзажами — здесь, на границе с Азербайджаном, простирается напоминающий пустыню Гареджийский кряж. Вы побываете в древнейшем монастыре комплекса, который основал один из 13 сирийских отцов — преподобный Давид. Узнаете о его жизненном пути, изучите фрески и эпиграфические надписи, увидите места, по легенде, обожжённые пламенем дракона, а также буквально перешагнёте через границу двух стран.

Архитектурные особенности храма Ниноцминда
К востоку от Тбилиси вас также ждут мощные стены Ниноцминдского кафедрала. Этот епископский храм ценен как один из трёх первых храмов Грузии и строение, ставшее переходным этапом к высшей ступени развития раннесредневекового грузинского искусства. Вы «прочитаете» сохранившиеся фрески, узнаете о специфике архитектурной конструкции «тетраконх» и о том, где ещё искать постройки такого типа.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Дорога туда-обратно займёт 4 часа. Возвращение в Тбилиси около 19 часов.
  • Местность пустынная, объектов питания нет. Поэтому в начале поездки мы сможем заехать в супермаркет. На обратном пути, по желанию, возможен обед.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Давид-Гареджи: монастыри, пещеры и пустыня
Давид-Гареджи: монастыри, пещеры и пустыня
Давид-Гареджи: монастыри, пещеры и пустыня
Давид-Гареджи: монастыри, пещеры и пустыня
Давид-Гареджи: монастыри, пещеры и пустыня
Давид-Гареджи: монастыри, пещеры и пустыня
Давид-Гареджи: монастыри, пещеры и пустыня

Экскурсия проводится в четверг в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура около метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Леди
Леди
Привет, я Леди — ваш гид по Грузии. Организую классные путешествия по всей стране с 2011 года и работаю с командой гидов-единомышленников. На наших экскурсиях вы будете приятно удивлены: узнаете не только интересные исторические факты, но и услышите о современной жизни грузин, о наших традициях и стремлениях, о вине и кухне, а также получите полезные явки-пароли. Неспешные экскурсии в компании местного друга бесповороно влюбят вас в Грузию! Я всегда буду с вами на связи и с удовольствием помогу спланировать свободное время. Давайте создадим общие яркие воспоминания. До встречи в солнечном Тбилиси!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 июня 2019
Замечательная екскурсия в горный монастырь. Дорога не особо обременительная при приятной беседе с гидом. Ехали с детьми 6 и 2 года. Поднялись только до обзорной площадки, младший ехал в слинге, старший бежал сам. Чтобы подъем был легче, возьмите удобную спортивную обувь с хорошей подошвой (никаких шлепок) и воду, много воды.
Из минусов, из-за недосмотра организаторов, старшему пришлось ехать на руках, хотя заказывали отдельное место.
10 мая 2019
Экскурсия далеко не для каждого. Если вы боитесь высоты, открытых пространств и у вас пусть даже средняя физическая подготовка - я бы не советовала. Идти вперед и сильно вверх придется не по горной дороге, а скорее по тропе, ширина которой колеблется от метра до 30 см, местами под ноги попадаются скользкие камни.
Экскурсовод Нана увлекательно и подробно всю дорогу рассказывала историю этого удивительного места и много другого, связанного с историей Грузии.
Из минусов: крайне мало времени отведено непосредственно на Лавру.
5 мая 2019
Замечательная экскурсия!!!! Спасибо организаторам! Очень красивые пейзажи и интересный рассказ!
29 апреля 2019
Очень мечтала увидеть эти волшебные места в день своего рождения. Спасибо Георгию за профессионализм и мастерство, за интересную экскурсию, за заботу о всех участниках группы, за красоту фотографий и за замечательное поздравление. Это было очень трогательно. И Грузия теперь в моем сердце.
22 февраля 2019
Это был прекрасный тур и великолепный рассказ образованнейшего Георгия.Однако подъем в гору требует хорошей физической формы.Берите с собой спортивную обувь и не поленитесь пройти весь путь.Это того стоит.
25 ноября 2018
Экскурсия проходила в сложных погодных условиях...дождь..было сложно подниматься по крутым мокрым тропинкам...мы смогли преодолеть эти условия и все посмотреть.. Это было необыкновенно!! Но необходимо чтобы туристы обладали,необходимыми физическими возможностями и удобствами походной обуви!!
26 октября 2018
Это было класс. Сразу говорю,надо хорошую плоскоб обувь..и пожалуйста только мне в платьях и юбках...там в горы подниматься пешком Но! Это того стоит! Можете множество Орлов увидеть... помимо нашего замечательного гида Георгия.
12 октября 2018
Экскурсия началась с организационной неразберихи с количеством людей,но к чести компании,быстро решили проблему.Отличный микроавтобус,чистый,удобный.Прекрасно слышно экскурсовода. Рати,наш экскурсовод ,заботливый,можно сказать галантный,помогал во всем,особенно при восхождении к пещерному монастырю.Но,и очень большое,гид,кроме необходимой информации,не мог ответить ни на один вопрос.Т.е..только по теме,я понимаю,их так учат.Информация рыхлая,логически не выстроена,а утверждать,что в пещерном монастыре фрески 20 века,по меньшей мере,некорректно.Не хотелось бы,чтобы пострадал экскурсовод,он сделал все,что смог.Это -проблема подготовки и обучения гидов.А так-экскурсия к просмотру обязательна,красоты моньастыря никто не отменял.

Леди проводит ещё 10 экскурсий

Тбилиси любит вас!Тбилиси любит вас!Тбилиси любит вас!
20 за человека
3.5 часа
80 отзывов
Проникнуться историей и атмосферой тёплого города на прогулке с учётом ваших интересов
Название экскурсии — не просто приятные слова, а городской слоган, который встречается повсюду в Тбилиси. Чтобы услышать признание в любви и понять наш город, вы изучите главные достопримечательности: квартал Серных бань, мост Мира, собор Сиони, район Шарден и крепость Нарикала. Заглянете в аутентичные дворы и сфотографируете живописные балкончики. Обещаю вам нескучные рассказы об истории, образе жизни, традициях и праздниках — всё, чтобы открыть истинный Тбилиси.
Рафтинг по быстрым волнам АрагвиРафтинг по быстрым волнам АрагвиРафтинг по быстрым волнам Арагви
От 199 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Испытать себя, сплавляясь по горной реке, и устроить грузинский пикник
Перед нами предстанет Пшави — непокорный край свободных горцев, поэзии и мифов. Бурная Арагви, стекающая с южных склонов Большого Кавказа, много веков вдохновляет туристов на подвиги. Во время захватывающего приключения вы ощутите прилив адреналина и увидите первозданные пейзажи, а небольшой пикник восполнит энергию.
Уплисцихе и Гори: древнейшие города ГрузииУплисцихе и Гори: древнейшие города ГрузииУплисцихе и Гори: древнейшие города Грузии
140 за экскурсию
8 часов
7 отзывов
Прикоснуться к дохристианской истории страны в пещерах и открыть летопись родины Сталина
За восемь часов вы совершите путешествие на несколько тысячелетий назад! Это возможно в пещерном городе Уплисцихе, где вам откроется история языческой Грузии. После вы отправитесь в Гори — место, известное как родина Сталина, но также один из старейших городов страны. В его прошлое вы погрузитесь в верхней крепости Горисцихе.
Без чего не представить КахетиюБез чего не представить КахетиюБез чего не представить Кахетию
180 за экскурсию
8 часов
16 отзывов
Проникнуться городом любви Сигнахи, понять значимость монастыря Бодбе и попробовать знаменитые вина
Солнечная, радушная, винная — Кахетия именно такая, какой ее описывают путеводители. В этом путешествии она встретит вас ароматами традиционного «маминого хлеба», опьянит знаменитыми винами Алазанской долины и познакомит со старинными традициями края. В программе экскурсии древний Бодбийский монастырь, уютные улочки и картины Пиросмани в Сигнахи, дегустация на винном заводе и, конечно, фотогеничные пейзажи.
Тбилиси и Мцхета: древняя и новая ГрузияТбилиси и Мцхета: древняя и новая ГрузияТбилиси и Мцхета: древняя и новая Грузия
120 за экскурсию
8 часов
17 отзывов
Плениться красотой двух столиц и узнать историю старинных памятников архитектуры
Посетив две столицы — современную и старую — вы проследите исторический путь Грузии от древних времен до наших дней, насладитесь горными пейзажами и разберетесь в местной храмовой архитектуре. Я познакомлю вас с основными достопримечательностями двух древних городов и расскажу об истории зарождения христианства в Сакартвело. После экскурсии вы сможете сравнить прошлое и настоящее этой чарующей страны!
Неизведанный юго-восток ГрузииНеизведанный юго-восток ГрузииНеизведанный юго-восток Грузии
150 за экскурсию
8 часов
Увидеть древнее городище Дманиси и узнать о немецком наследии страны в средневековом Болниси
Навстречу каменистым ущельям и горным рекам, доисторическим руинам и болнийским крестам — путешествие в не самый туристический уголок Грузии покажет, сколько ценностей хранит наша земля. Следы первобытных людей, баварский стиль в архитектуре и невероятная первозданная природа. Без чёткого тайминга, с возможностью остановиться на пикник у речки и выпить вина в аутентичном месте, вы познакомитесь с частью Грузии, которую хорошо знают даже не все грузины.
Из Тбилиси в Боржоми и крепость РабатИз Тбилиси в Боржоми и крепость РабатИз Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат
320 за экскурсию
10 часов
4 отзыва
Средневековая цитадель, завод минеральных вод, водопад и живописная долина за один день
Приглашаю в путешествие на родину целебных минеральных источников — в зеленый край Боржоми. Вы насладитесь хвойными лесами и прохладой водопада, погуляете по великолепному парку и продегустируете варенье из сосновых шишек. А также посетите старинную крепость Рабат и оцените безупречную красоту ее архитектурных форм. Я помогу вам понять «характер» юго-западной Грузии и поделюсь интересными фактами об истории и природных богатствах этих изумительных мест.
Небанальная Кахетия — всё о любвиНебанальная Кахетия — всё о любвиНебанальная Кахетия — всё о любви
От 168 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Побывать в Телави, Цинандали, Алаверди, узнать о культуре Грузии и проникнуться романтикой этих мест
Ехать в Кахетию — значит пить вино и любоваться горными вершинами. Но не только! В этом путешествии вы увидите виноградники и старинный погреб, побываете в первом монастыре региона и усадьбе Чавчавадзе. И главное — услышите о грузинской любви: к женщинам, религии, дикой горной природе и древним каменным стенам. А ещё попробуете белое сухое Цинандали и мороженое из мацони!
Дорога в Казбеги: душа горной ГрузииДорога в Казбеги: душа горной ГрузииДорога в Казбеги: душа горной Грузии
От 135 за экскурсию
11 часов
10 отзывов
Природная красота Большого Кавказа, крепость Ананури и поднебесный храм Гергети
Это путешествие приведет вас к природному достоянию горной Грузии — подножию легендарного Казбека. Всю дорогу вас будут сопровождать захватывающие пейзажи Военно-Грузинской дороги: гладь Жинвальского водохранилища и средневековые стены Ананури, панорамы Арки Дружбы и мощные потоки Черной и Белой Арагви. Вы увидите ту самую Грузию, которая вдохновила на восторженные строки Пушкина и Лермонтова, прикоснетесь к легендам горцев и проникнетесь величием природы Большого Кавказа.
Святыни окрестностей Кутаиси и пещеры СатаплиаСвятыни окрестностей Кутаиси и пещеры СатаплиаСвятыни окрестностей Кутаиси и пещеры Сатаплиа
230 за экскурсию
13 часов
7 отзывов
Посетить собор Баграта, монастыри Моцамета и Гелати и ощутить, какой разной бывает Грузия
За время экскурсии вы побываете в столице двух царств, соприкоснётесь с христианской историей страны и даже пройдете несколько шагов над пропастью! Судьбы грузинских мучеников, красоты окрестностей Кутаиси и центра города, старинная архитектура, мозаики, фрески и своды пещер — всё это вы увидите своими глазами, открывая удивительные грани Грузии.

Экскурсии по пригородам Тбилиси

Мцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианства
скидка50%
€30
15 за человека
4 часа
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды
Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны. Святое место для каждого грузина. Часто местные жители этот город называют вторым или грузинским Иерусалимом и не зря. Здесь находится огромное количество реликвий всего христианского мира, а если вы хотите понять душу грузинского народа — посетить этот город обязательно стоит, ведь грузины считаются одним из самых верующих народов мира.
Тбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
скидка30%
€25
18 за человека
6 часов
131 отзыв
Узнать главное о вере Сакартвело в храмах Мцхеты, соборе Цминда Самеба и у грузинского Стоунхенджа
Приезжая в Грузию, невозможно обойти вниманием её религиозную историю. Программа экскурсии охватывает главные места, которые позволят узнать о становлении грузинской веры. Вы буквально прикоснётесь к истории у огромных колонн монумента Церетели, побываете в трёх храмах Мцхеты и восхититесь современным собором Цминда Самеба. А бонусом станут два необыкновенных вида: на Тбилисское море и слияние рек Арагви и Куры.
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
69 за экскурсию
4 часа
236 отзывов
Древние памятники истории и грузинская архитектура
Мцхета для Грузии – то же, что Иерусалим для Израиля. И чтобы по-настоящему понять историю и менталитет грузинского народа, нужно обязательно побывать в этом сакральном месте, у истоков культуры и религии Грузии.
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный городБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный городБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
скидка70%
€82
25 за человека
10 часов
111 отзывов
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
За один день вам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города.
Мцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мира
скидка60%
€35
14 за человека
5 часов
42 отзыва
Узнать о становлении грузинской веры во «втором Иерусалиме» и первой столице страны
За один день не успеть познакомиться с религиозной историей Грузии, но можно охватить главные места, которые позволят узнать о начале христианского пути Сакартвело. В древнем городе Мцхета и его живописных окрестностях вы побываете в трёх монастырях — Джвари, Светицховели и Самтавро — и поймёте, почему эти места столь значимы для грузинского народа, а также полюбуетесь панорамой там, «где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры...».
Загадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы Грузии
скидка10%
€80
72 за экскурсию
5 часов
65 отзывов
Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации
Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья. Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость. На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике