8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Монастыри-пещеры Давид-Гареджи

Особое внимание в путешествии уделено комплексу грузинских пещерных монастырей 6 века. Эта местность встретит вас нетипичными для гористой и зелёной Грузии пейзажами — здесь, на границе с Азербайджаном, простирается напоминающий пустыню Гареджийский кряж. Вы побываете в древнейшем монастыре комплекса, который основал один из 13 сирийских отцов — преподобный Давид. Узнаете о его жизненном пути, изучите фрески и эпиграфические надписи, увидите места, по легенде, обожжённые пламенем дракона, а также буквально перешагнёте через границу двух стран.

Архитектурные особенности храма Ниноцминда

К востоку от Тбилиси вас также ждут мощные стены Ниноцминдского кафедрала. Этот епископский храм ценен как один из трёх первых храмов Грузии и строение, ставшее переходным этапом к высшей ступени развития раннесредневекового грузинского искусства. Вы «прочитаете» сохранившиеся фрески, узнаете о специфике архитектурной конструкции «тетраконх» и о том, где ещё искать постройки такого типа.