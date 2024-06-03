Экскурсии в Давид-Гареджи из Тбилиси

Найдено 4 экскурсии в категории «Давид-Гареджи» в Тбилиси, цены от €64. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
66 отзывов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
64 за человека
Давид-Гареджи - между небом и землей
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Давид-Гареджи - между небом и землей
Истоки христианского подвижничества в Грузии и «марсианские» пейзажи Гареджийской пустыни
Начало: в Тбилиси
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 169 за всё до 12 чел.
Гареджи. Путешествие в прошлое
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Гареджи. Путешествие в прошлое
Окунуться в атмосферу средневекового аскетизма и богослужения - путешествие к святому месту
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
Отправиться в мини-группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    3 июня 2024
    Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
    Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто потрясающие) Мы увидели и
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    потрогали черепах, посмотрели множество птиц, ящериц, полазели по горам) Посмотрели озера, границу с Арменией, Монаха живущего в одиночестве в скалах,побывали на винзаводе, продугустировали вино и коньяк, закупились им) вообщем я поездкой очень доволен, советую)

    Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
    Прекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выглядела сложно и опасно). Замечательный
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    маршрут – все спланировано интересно, что прогулка не просто до точки и обратно, а все сделано так, чтобы ты прошел и увидел как можно больше мест. Ещё повезло с погодой и мы могли увидеть всё как задумывалось гидом. Гид понятно, четко, структурировано говорил на английском языке (так как в группе были люди не говорящие на русском), но так же предложил всё дублировать на русский, если что-то непонятно. Крутой тур, крутые впечатления, хоть и не самое популярное направление. После проведенного дня, захотелось посмотреть другие туры от этого организатора. Спасибо большое!

    Прекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выгляделаПрекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выгляделаПрекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выгляделаПрекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выгляделаПрекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выглядела
  • Д
    Данила
    25 мая 2024
    Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
    Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)
    Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)
  • М
    Михаил
    25 апреля 2024
    Давид-Гареджи - между небом и землей
    К водителю и экскурсоводу претензий нет. Обоим выражаем благодарность. Есть пожелание. Думаю, следуем предупреждать, что из-за отсутствия демаркации границы с
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    Азербайджаном на сегодняшний день, можно посмотреть только один объект (хотя и очень достойный). Также необходимо иметь для этой поездки походную обувь и одежду.

  • А
    Алевтина
    19 апреля 2024
    Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
    Путешествовали к монастырю с Серго. Шикарные виды, замечательная компания, море черепах. Рекомендуем.
  • Д
    Денис
    4 апреля 2024
    Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
    Арчи замечательный гид, и он мастерски провел тур. Он увлекательно рассказал про монастырь и окрестности и ответил на все вопросы, все пункты программы очень нас впечатлили. Очень интеллигентный и сердечный человек! Большое спасибо за прекрасно проведенный день.
  • О
    Ольга
    11 февраля 2024
    Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
    В этот день у нас совпало все: великолепная локация и гид, лучший из всех, что мы встретили в Грузии. Ронни
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    - высоко эрудированный экскурсовод, глубокие знания истории Кавказа, религии и общих вопросов. С ним было уютно, спокойно и очень интересно. Монастырь Давид Гареджи и окружающая его природа погружают в прошлое, завораживают дух и навсегда останутся в памяти. Никакой суеты, отличная организация: на все все хватило времени. Отдельное спасибо за дегустацию: было весело и по-грузински гостеприимно. Мы купили вкусное и недорогое вино. Экскурсию всем советуем и ОБЯЗАТЕЛЬНО с Ронни!!!!! спасибо

  • А
    Александра
    10 октября 2023
    Давид-Гареджи - между небом и землей
    Спасибо большое Дмитрию за целый день в Давид-Гареджи. Это уникальное место с необычной историей. С первых минут видна его большая любовь к Грузии! Вся поездка прошла в комфортном темпе - не было суеты или, наоборот, тягомотины. Рекомендую!
  • А
    Антон
    30 июня 2023
    Давид-Гареджи - между небом и землей
    Дмитрий - очень интересный рассказчик и собеседник! А виды на окрестности просто восхитительные!
    Дмитрий - очень интересный рассказчик и собеседник! А виды на окрестности просто восхитительные!Дмитрий - очень интересный рассказчик и собеседник! А виды на окрестности просто восхитительные!Дмитрий - очень интересный рассказчик и собеседник! А виды на окрестности просто восхитительные!Дмитрий - очень интересный рассказчик и собеседник! А виды на окрестности просто восхитительные!
  • А
    Александр
    15 мая 2023
    Гареджи. Путешествие в прошлое
    Отличная экскурсия, хотя погода была не характерная для мая, был туман и шёл дождь, но это всё только подчеркнуло нереальную
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    красоту этих мест. До этого мы с Константином уже были в Казбеги и с удовольствием встретились ещё. Замечательный экскурсовод и человек. Всем советуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Давид-Гареджи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
  2. Давид-Гареджи - между небом и землей
  3. Гареджи. Путешествие в прошлое
  4. Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Давид-Гареджи" можно забронировать 4 экскурсии от 64 до 169. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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