1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€64 за человека
Индивидуальная
9 часов
Давид-Гареджи - между небом и землей
Истоки христианского подвижничества в Грузии и «марсианские» пейзажи Гареджийской пустыни
Начало: в Тбилиси
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от €169 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гареджи. Путешествие в прошлое
Окунуться в атмосферу средневекового аскетизма и богослужения - путешествие к святому месту
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Мини-группа
7 часов
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
Отправиться в мини-группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита3 июня 2024Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто потрясающие) Мы увидели и
- ААнастасия26 мая 2024Прекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выглядела сложно и опасно). Замечательный
- ДДанила25 мая 2024Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)
- ММихаил25 апреля 2024К водителю и экскурсоводу претензий нет. Обоим выражаем благодарность. Есть пожелание. Думаю, следуем предупреждать, что из-за отсутствия демаркации границы с
- ААлевтина19 апреля 2024Путешествовали к монастырю с Серго. Шикарные виды, замечательная компания, море черепах. Рекомендуем.
- ДДенис4 апреля 2024Арчи замечательный гид, и он мастерски провел тур. Он увлекательно рассказал про монастырь и окрестности и ответил на все вопросы, все пункты программы очень нас впечатлили. Очень интеллигентный и сердечный человек! Большое спасибо за прекрасно проведенный день.
- ООльга11 февраля 2024В этот день у нас совпало все: великолепная локация и гид, лучший из всех, что мы встретили в Грузии. Ронни
- ААлександра10 октября 2023Спасибо большое Дмитрию за целый день в Давид-Гареджи. Это уникальное место с необычной историей. С первых минут видна его большая любовь к Грузии! Вся поездка прошла в комфортном темпе - не было суеты или, наоборот, тягомотины. Рекомендую!
- ААнтон30 июня 2023Дмитрий - очень интересный рассказчик и собеседник! А виды на окрестности просто восхитительные!
- ААлександр15 мая 2023Отличная экскурсия, хотя погода была не характерная для мая, был туман и шёл дождь, но это всё только подчеркнуло нереальную
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Давид-Гареджи»
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