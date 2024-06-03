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маршрут – все спланировано интересно, что прогулка не просто до точки и обратно, а все сделано так, чтобы ты прошел и увидел как можно больше мест. Ещё повезло с погодой и мы могли увидеть всё как задумывалось гидом. Гид понятно, четко, структурировано говорил на английском языке (так как в группе были люди не говорящие на русском), но так же предложил всё дублировать на русский, если что-то непонятно. Крутой тур, крутые впечатления, хоть и не самое популярное направление. После проведенного дня, захотелось посмотреть другие туры от этого организатора. Спасибо большое!