Душевный и зажигательный Тбилиси с Мариам

Тбилиси - столица Грузии с богатой историей

4.8
24 отзыва
Тбилиси — столица Грузии с богатой историей.

Этот город можно изучать вечно.

Я предлагаю вам прогуляться по центру города, зайти в пекарню XV века и продегустировать местное вино.

За 3 часа вы познакомитесь с историей города и местными традициями, прочувствуете атмосферу Грузии и влюбитесь в эту страну с первого взгляда.
Душевный и зажигательный Тбилиси с Мариам
Душевный и зажигательный Тбилиси с Мариам
Душевный и зажигательный Тбилиси с Мариам
Душевный и зажигательный Тбилиси с Мариам
Душевный и зажигательный Тбилиси с Мариам
Душевный и зажигательный Тбилиси с Мариам
Душевный и зажигательный Тбилиси с Мариам

Что вы увидите 🤩

  • Вы побываете:
  • На Площади Свободы и в центре старого Тбилиси — на колоритной улице Леселидзе
  • В Католическом соборе, Церкви Джварис Мама
  • У легендарной статуи Тамады
  • На мосту Мира и в парке Рике — здесь вы оцените новую архитектуру и хайтековые красоты города
  • В крепости Нарикала и знаменитом квартале Абанотубани, где различите черты персидского наследия
  • У статуи фазана, с которого началась история Тбилиси, и у серных бань, в которых любили бывать Пушкин и Дюма
  • В аутентичном винном погребе, где вы сможете попробовать несколько сортов грузинского вина.
Тбилиси - это не только столица Грузии, но и город с богатой историей. Великий Пушкин однажды назвал Тбилиси “волшебным краем”, и это действительно так!
Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Только так можно познакомиться с этим удивительным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции.

Вы узнаете много интересного:

  • Дворы-колодцы бывают не только в Петербурге — в старом Тбилиси вы найдёте множество уютных двориков, где живут семьями. Я расскажу, почему дворики стали называть «итальянскими», как устроен местный быт, и вы сами станете свидетелями того, как здесь течёт повседневная жизнь.
Вы почувствуете настоящее грузинское гостеприимство!
Вы узнаете, какую роль для города с давних пор играют балконы и что общего есть у Тбилиси с Москвой. Разломите буханку свежего, хрустящего хлеба, испечённого по традиционному рецепту, прямо в пекарне ХV века и попробуете самую вкусную и настоящую кахетинскую чурчхелу. А за неприметной арочкой увидите древний караван-сарай.
Вся прогулка пройдёт на дружеской ноте, я научу вас самым важным грузинским словам, мы будем вместе поднимать тосты и много смеяться. Будет зажигательно! Я покажу Вам все грани города так, что вы никогда не забудете Тбилиси!
🚩 Начало: Площадь Свободы, 1, магазин Chronograph
🏁 Место завершения: Площадь Мейдани
 Что входит
  • Услуги гида
  • Дегустация традиционной выпечки в пекарне 15 века
  • Дегустация нескольких видов вина в древнем подвале
  • Дегустация настоящей кахетинской чурчхелы
  • Отличное настроение
Важная информация
  • Дорогой гость
  • Спасибо, что заказали мою экскурсию "Душевный и зажигательный Тбилиси с Мариам. "
  • Одевайтесь, пожалуйста, по погоде, не забывайте удобную обувь – мы будем много ходить. А для летнего сезона солнцезащитное средство. Грузия - действительно солнечная страна!
  • Для девочек будет очень хорошо иметь с собой головной убор – на экскурсии мы зайдем в несколько древних церквей. Если вы с маленьким ребенком, возьмите слинг или кенгуру. На нашем маршруте много лестниц и холмов.
  • Оплату экскурсии производим до её начала на месте встречи - в долларах, а можно и в лари, как вам удобно, но только наличными. Сумму в лари считаем по курсу Bank of Georgia на день экскурсии.
  • Мы встречаемся на площади Свободы у Старой Мэрии (большое розовое здание с часами и башенкой наверху), перед магазином Chronograph.
  • https://goo.gl/maps/JzxPaMD7gdr
  • Совсем скоро вас ждёт увлекательное погружение в Тбилиси с его яркостью и колоритом. А я буду вашими проводником в новом пространстве и другом от первой до последней минуты прогулки.
  • До скорой встречи.
  • С уважением
  • Мариам
Время проведения: Каждый день в 11.00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Мариам Х.
Мариам Х.
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