Тбилиси - это не только столица Грузии, но и город с богатой историей. Великий Пушкин однажды назвал Тбилиси “волшебным краем”, и это действительно так!

Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Только так можно познакомиться с этим удивительным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции.

Вы узнаете много интересного:

Дворы-колодцы бывают не только в Петербурге — в старом Тбилиси вы найдёте множество уютных двориков, где живут семьями. Я расскажу, почему дворики стали называть «итальянскими», как устроен местный быт, и вы сами станете свидетелями того, как здесь течёт повседневная жизнь.

Вы почувствуете настоящее грузинское гостеприимство!

Вы узнаете, какую роль для города с давних пор играют балконы и что общего есть у Тбилиси с Москвой. Разломите буханку свежего, хрустящего хлеба, испечённого по традиционному рецепту, прямо в пекарне ХV века и попробуете самую вкусную и настоящую кахетинскую чурчхелу. А за неприметной арочкой увидите древний караван-сарай.

Вся прогулка пройдёт на дружеской ноте, я научу вас самым важным грузинским словам, мы будем вместе поднимать тосты и много смеяться. Будет зажигательно! Я покажу Вам все грани города так, что вы никогда не забудете Тбилиси!