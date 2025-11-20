Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте Кахетию — край вина, чурчхелы и тостов.



В один день вы испечёте хлеб, попробуете домашнее вино, приготовите чурчхелу, слепите хинкали на мастер-классе, посетите монастырь Бодбе и прогуляетесь по романтичному Сигнахи.

Описание мастер-класса Проведите незабываемый день, погружаясь в сердце и душу Грузии — в регион Кахетия, где вино льется щедро, еда готовится с любовью, а люди встречают как старых друзей. Ваше путешествие начнётся с деревни Бадиаури, где вы попробуете свежевыпеченный грузинский хлеб из глиняной печи и домашний сыр. Затем вы окажетесь в Манави, где в гостях у местной семьи продегустируете домашнее вино, попробуете натуральный деревенский мёд и своими руками приготовите чурчхелу — любимое грузинское лакомство из грецких орехов и виноградного сока. Далее — посещение монастыря Бодбе, одного из самых духовных мест страны, и прогулка по уютным улочкам романтичного города Сигнахи, возвышающегося над Алазанской долиной. В семейной винодельне вы попробуете настоящие грузинские вина, приготовленные по древнему методу в квеври. А кульминацией дня станет визит в Сагареджо, где вас ждёт тёплый приём, мастер-класс по приготовлению хинкали, ароматный ужин в традиционном грузинском стиле и душевные тосты за дружбу, вкусную еду и жизнь. Это не просто экскурсия — это настоящее погружение в грузинскую культуру, где каждый момент наполнен теплом, вкусом и искренностью.

