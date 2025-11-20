Откройте Кахетию — край вина, чурчхелы и тостов.
В один день вы испечёте хлеб, попробуете домашнее вино, приготовите чурчхелу, слепите хинкали на мастер-классе, посетите монастырь Бодбе и прогуляетесь по романтичному Сигнахи.
В один день вы испечёте хлеб, попробуете домашнее вино, приготовите чурчхелу, слепите хинкали на мастер-классе, посетите монастырь Бодбе и прогуляетесь по романтичному Сигнахи.
Описание мастер-классаПроведите незабываемый день, погружаясь в сердце и душу Грузии — в регион Кахетия, где вино льется щедро, еда готовится с любовью, а люди встречают как старых друзей. Ваше путешествие начнётся с деревни Бадиаури, где вы попробуете свежевыпеченный грузинский хлеб из глиняной печи и домашний сыр. Затем вы окажетесь в Манави, где в гостях у местной семьи продегустируете домашнее вино, попробуете натуральный деревенский мёд и своими руками приготовите чурчхелу — любимое грузинское лакомство из грецких орехов и виноградного сока. Далее — посещение монастыря Бодбе, одного из самых духовных мест страны, и прогулка по уютным улочкам романтичного города Сигнахи, возвышающегося над Алазанской долиной. В семейной винодельне вы попробуете настоящие грузинские вина, приготовленные по древнему методу в квеври. А кульминацией дня станет визит в Сагареджо, где вас ждёт тёплый приём, мастер-класс по приготовлению хинкали, ароматный ужин в традиционном грузинском стиле и душевные тосты за дружбу, вкусную еду и жизнь. Это не просто экскурсия — это настоящее погружение в грузинскую культуру, где каждый момент наполнен теплом, вкусом и искренностью.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Бадиаури
- Село Манави
- Монастырь Бодбе
- Город любви Сигнахи
- Сагареджо
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Все дегустации
- Мастер-класс по приготовлению чурхчелы
- Мастер-класс хинкали
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
- Мастер-класс по испечению хлеба «Шоти» (5 лари/чел)
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели 25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Хлебной площади
Завтра в 12:00
21 ноя в 12:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Колорит Тбилиси: винное путешествие и бонусом - парадные Сололаки
Познакомиться с винной культурой Грузии в старинных погребах и ощутить дух 19 века в богемном районе
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Дегустация вин, сыров и чурчхелы в Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, попробуйте лучшие вина и сыры, узнайте секреты их производства и насладитесь сладкой чурчхелой
Начало: У метро «Руставели»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от €52 за всё до 20 чел.