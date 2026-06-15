Я шеф-повар и до обеда вращаюсь в мире грузинской кухни. А после я гид, которая с детства исследовала каждый уголок Тбилиси и теперь показывает их гостям. Наша прогулка будет неформальной.
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Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы посетим главные въездные ворота Старого Тбилиси в центре города, обнаруженное в результате археологических раскопок древнее поселение 8 века, а также памятники Фонарщику, Берикаоба и Дворнику.
- Я расскажу о нашем знаменитом художнике Нико Пиросмани и истории их любви с Маргаритой де Севр — вспомним те самые «миллион алых роз».
- Посетим храм Анчисхати 6 века — самую старую из сохранившихся церквей Тбилиси.
- Увидим Театр марионеток Габриадзе — одно из старейших культурных учреждений Грузии.
- Заглянем в контактный музей грузинского оружия.
- Пройдём по улице Шарден, где возле памятника Тамаде поговорим о традициях грузинского застолья.
- Мы поговорим о грузинском хлебе, лаваше и хлебе «шоти». Я расскажу, где и как его пекли и пекут до сих пор.
- Отдельное внимание уделим красочным балконам и дворам города: они — неотъемлемая часть исторического наследия и очарования Тбилиси.
- А как же Серные бани, куда любили заглядывать Пушкин и Дюма? Без них не обойдётся! Расскажу, почему они считаются такой важной достопримечательностью, и поделюсь современными банными традициями.
- Отыщем водопад посреди города — в Инжирном ущелье.
Организационные детали
Возьмите с собой фотоаппарат или заряженный телефон, чтобы сделать красивые фото на память.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€44
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 700 туристов
Я Анна, по профессии повар, 14 лет в туристической сфере, работала в гостиницах. Очень хорошо знаю Тбилиси — живу здесь с 9 лет. В нашем городе столько интересных, красивых и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна так душевно рассказывает про Грузию, что после экскурсии ты сам становишься грузином.
Глубокая история и любовь к стране невольно передается и тебе. Начинаешь замечать детали, вспоминать историю, гуляя по улицам.
На экскурсии от Анны было много истории и это дает проникнуться культурой.
А уж эта нехорошая женщина Пиросмани теперь видится везде.
Спасибо большое за экскурсию. Крайне рекомендую всем, вы не пожалеете
Глубокая история и любовь к стране невольно передается и тебе. Начинаешь замечать детали, вспоминать историю, гуляя по улицам.
На экскурсии от Анны было много истории и это дает проникнуться культурой.
А уж эта нехорошая женщина Пиросмани теперь видится везде.
Спасибо большое за экскурсию. Крайне рекомендую всем, вы не пожалеете
Анна
Ответ организатора:
Приветствую вас, Любовь! 🇬🇪🙋♀️🫶 Как же я рада видеть ваш великолепный отзыв! Очень приятно знать, что знакомство с Тбилиси оставило
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А
Хочется выразить огромную благодарность Анне за отзывчивость, участие, даже за то, что в нужное время нам удалось провести экскурсию, хотя время проведения было выбрано не очень удачно.
Мы прошли весь маршрут,
Мы прошли весь маршрут,
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Экскурсия по Тбилиси очень понравилась! Это был прекрасный способ познакомиться с городом и почувствовать его настоящую атмосферу. Анна — замечательный гид: интересно рассказывает, легко общается и с большой любовью показывает
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Т
Прекрасная экскурсия по разным закаулочкам Тбилиси! Гид Анна это уникальный человек. Она отлично знает историю до мелочей, рассказывает очень увлекательно, с душой! Маршрут продумывает до мелочей: посмотрели все ключевые достопримечательностей
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п
Анна - большой знаток Тбилиси и прекрасный рассказчик! очень приятный и интересный экскурсовод. Рассказала и показала много нового, сразу расположила к себе и наша прогулка была не просто морологом, а диалогом с вопросами и ответами!
огромное спасибо за экскурсию!!!
огромное спасибо за экскурсию!!!
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Ана, прекрасная женщина, душевный человек, а как она рассказывает 😍 я благодаря ей узнала Тбилиси, эрудированная, всегда отвечает на вопросы, с ней очень легко и интересно, добрая, порядочная, мы за 1 день не успели так как я записалась в баню и она сама продлила на второй день экскурсию и все показала до конца. душевное спасибо, Аннушка 🤗
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