Собрать из ярких пазлов колоритный образ грузинской столицы и провести время в дружеской компании
Я шеф-повар, и до обеда вращаюсь в мире грузинской кухни, а после обеда я гид, которая с детства исследовала каждый уголок Тбилиси и теперь показывает их гостям. Наша прогулка будет неформальной.
Оставим вереницы дат и имён историкам, а сами нырнём в атмосферу тифлисских улочек, пройдём по древним местам, заглянем к моим друзьям в мастерскую и непременно выпьем вина.
Оставим вереницы дат и имён историкам, а сами нырнём в атмосферу тифлисских улочек, пройдём по древним местам, заглянем к моим друзьям в мастерскую и непременно выпьем вина.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы посетим главные въездные ворота Старого Тбилиси в центре города, обнаруженное в результате археологических раскопок древнее поселение 8 века, а также памятники Фанаршику, Берикаоба и Дворнику.
- Я расскажу о нашем знаменитом художнике Нико Пиросмани и истории их любви с Маргаритой де Севр — вспомним те самые «миллион алых роз».
- Посетим храм Анчисхати 6 века — самую старую из сохранившихся церквей Тбилиси.
- Также я покажу Дворец королевской семьи, где сегодня находится гостиница, и Театр марионеток Габриадзе — одно из старейших культурных учреждений Грузии.
- Пройдём по улице Шарден, где возле памятника Тамаде поговорим о традициях грузинского застолья.
- В старой пекарне вы увидите, как пекут грузинский лаваш и хлеб «шоти».
- Отдельное внимание уделим красочным балконам и дворам города: они — неотъемлемая часть исторического наследия и очарования Тбилиси.
- А как же Серные бани, куда любили заглядывать Пушкин и Дюма? Без них не обойдётся! Расскажу, почему они считаются такой важной достопримечательностью, и поделюсь современными банными традициями.
- Отыщем водопад посреди города — в Инжирном ущелье.
- Секретными тропами выйдем к месту, с которого открывается прекрасный вид на Тбилиси.
- В винных магазинах вы отведаете грузинские вина.
- А в завершение я отведу вас в мастерскую своих друзей, где вы познакомитесь с искусством грузинской эмали (минанкари).
Организационные детали
Дополнительные расходы: дегустация вин — 30 лари с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Тбилиси
Я Анна, по профессии повар, 14 лет в туристической сфере, работала в гостиницах. Очень хорошо знаю Тбилиси — живу здесь с 9 лет. В нашем городе столько интересных, красивых и необычных мест! Я всегда могла подсказать гостю, где хорошо провести время в Тбилиси — и это было для меня удовольствием. Так я решила стать гидом. И, конечно, на своих экскурсиях я не могу не рассказывать о потрясающей грузинской кухне.
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Соборы и храмы
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Улицы и переулки
Старый Тбилиси
Серные бани
Популярные места
Театр марионеток Резо Габриадзе
Площадь Свободы
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