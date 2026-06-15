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Любовь Анна так душевно рассказывает про Грузию, что после экскурсии ты сам становишься грузином.

Глубокая история и любовь к стране невольно передается и тебе. Начинаешь замечать детали, вспоминать историю, гуляя по улицам.



На экскурсии от Анны было много истории и это дает проникнуться культурой.



А уж эта нехорошая женщина Пиросмани теперь видится везде.



Спасибо большое за экскурсию. Крайне рекомендую всем, вы не пожалеете Анна Ответ организатора: читать дальше уменьшить у вас такие прекрасные впечатления.

А тем, кому стало интересно, кто же та самая «нехорошая женщина»🫣, о которой мы говорили во время экскурсии и которую вы упомянули в отзыве, добро пожаловать на нашу экскурсию-знакомство с Тбилиси!

Приходите, и вы обязательно узнаете, о ком же мы с Любовью так увлечённо беседовали. 😊 Приветствую вас, Любовь! 🇬🇪🙋♀️🫶 Как же я рада видеть ваш великолепный отзыв! Очень приятно знать, что знакомство с Тбилиси оставило Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия

Мы прошли весь маршрут, читать дальше уменьшить хоть и замерзли и с нами был возрастной участник, так как было интересно.

Анна отвечала на все вопросы очень корректно, не задевая скользких тем, заряжая позитивом, поддержкой.

Научила нас грузинской традиции - ставить свечи в окна на Рождество (не нашла другого способа, чтобы отправить фото наших свечей)

Кажется, что в Грузии у нас теперь есть ДРУГ Хочется выразить огромную благодарность Анне за отзывчивость, участие, даже за то, что в нужное время нам удалось провести экскурсию, хотя время проведения было выбрано не очень удачно.Мы прошли весь маршрут, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Яна читать дальше уменьшить свой город.



За время экскурсии узнали много нового об истории Тбилиси, его традициях, архитектуре и особенностях жизни местных жителей. Особенно понравилось, что это была не просто прогулка по достопримечательностям, а живой рассказ с интересными фактами и душевными историями.



Маршрут был отлично продуман, всё проходило комфортно и без спешки. Благодаря Анне Тбилиси открылся с новой стороны — красивый, уютный и очень колоритный.



Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Однозначно рекомендуем всем, кто хочет не просто увидеть Тбилиси, а почувствовать его настроение и узнать больше о городе. Экскурсия по Тбилиси очень понравилась! Это был прекрасный способ познакомиться с городом и почувствовать его настоящую атмосферу. Анна — замечательный гид: интересно рассказывает, легко общается и с большой любовью показывает Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна читать дальше уменьшить и даже очень незаметные! Это класс! Слушать Анну не устаешь, а наоборот хочется, даже были ощущения до мурашек по коже! Она настоящий профессионал со своим колоритом. Узнала много фактов лично от нее о таком не прочитаешь в книжках. Огромное спасибо Анне! И рекомендую очень! Прекрасная экскурсия по разным закаулочкам Тбилиси! Гид Анна это уникальный человек. Она отлично знает историю до мелочей, рассказывает очень увлекательно, с душой! Маршрут продумывает до мелочей: посмотрели все ключевые достопримечательностей Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

п павел Анна - большой знаток Тбилиси и прекрасный рассказчик! очень приятный и интересный экскурсовод. Рассказала и показала много нового, сразу расположила к себе и наша прогулка была не просто морологом, а диалогом с вопросами и ответами!

огромное спасибо за экскурсию!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет