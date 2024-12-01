Когда: Ежедневно. Ждём опоздавших не более 10 минут! ВНИМАНИЕ! Если бронируете В День Экскурсии, то пожалуйста свяжитесь со мной по Вацапу сразу, после бронирования. +995 557 070 309 Лора.

Экскурсия длится около 3 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала