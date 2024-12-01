Мой Тбилиси, невероятный и незабываемый

Еще век назад Тбилиси назывался Тифлисом. Со мной вы отправитесь в путешествие по исторической части города.

Вы прогуляетесь по старинным улочкам с итальянскими балкончиками, освежитесь в Инжировом ущелье и узнаете легенду и реальность об основании столицы Грузии и как правильно называется наша страна. Также Вы наверняка выучите несколько главных грузинских слов к концу экскурсии.
5
1 отзыв
Мой Тбилиси, невероятный и незабываемый
Мой Тбилиси, невероятный и незабываемый
Мой Тбилиси, невероятный и незабываемый
Ближайшие даты:
24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар
Время начала: 11:00, 15:00

Описание экскурсии

Приглашаю вас на прогулку по исторической части

Тбилиси! За 3 часа вы посетите все главные достопримечательности, узнаете местные легенды и при желании попробуете вино в аутентичном месте. Что вас ожидает: Встречаемся на площади Свободы и идём по самым привлекательным для гостей страны улочкам к серным баням. По пути вы услышите много интересных рассказов и легенд про быт Грузии. Посетим Археологический музей и музей оружия - по желанию. Также вас ждёт прогулка на катере (по желанию), знаменитые Серные бани, сквер Гейдара Алиева, сквер сплетников и многое другое. Сделаем много прекрасных фотографий на память, увидим колорит старого города. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно. Ждём опоздавших не более 10 минут! ВНИМАНИЕ! Если бронируете В День Экскурсии, то пожалуйста свяжитесь со мной по Вацапу сразу, после бронирования. +995 557 070 309 Лора.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
+ Дегустация вина и чачи$15
Взрослый$15
Детский (от 6 до 15 лет)$10
+ Прогулка на катере$20
Детский (от 0 до 5 лет)$5
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Свободы
  • Западная часть крепостной стены
  • Арабская вязь
  • Памятник архитектору Кавлашвили
  • Атмосферная улица Серебрянная
  • Башня и театр марианеток Резо Габриадзе
  • Самые маленькие городские часы
  • Вегетарианское кафе «Лейла» с уникальным потолком
  • Храм Анчисхати, которому в этом году исполнилось ровно 1500 лет
  • Фонтан Уоллеса
  • Мост Мира
  • Памятник Мать Грузия
  • Памятник Вахтангу Горгасали (снизу)
  • Музей оружия и национальных костюмов (если будет открыт в часы проведения экскурсии)
  • Сквер Гейдара Алиева
  • Памятник кости
  • Серные бани
  • Памятник соколу и фазану
  • Типичные улочки старого Тбилиси с итальянскими балконами
  • Инжировое ущелье
  • Площадь Мейдан
  • Памятник барду Саят Нова
  • Улица Шардени
  • Памятник Тамаде
  • ПО ЖЕЛАНИЮ, ПОД ЗАПРОС - Винный погреб
Что включено
  • Пешая экскурсия
  • Гид-экскурсовод
Что не входит в цену
  • Транспорт по городу
  • Прогулка на катере
  • Ужин (по желанию)
  • Личные траты
  • Чаевые гиду (По желанию)
  • Дегустация вина
  • Музей оружия и этнографии
  • Археологический музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, УЛ.А.С. Пушкина 1
Завершение: Банный Квартал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Ждём опоздавших не более 10 минут! ВНИМАНИЕ! Если бронируете В День Экскурсии, то пожалуйста свяжитесь со мной по Вацапу сразу, после бронирования. +995 557 070 309 Лора.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • К вниманию гостей
  • Групповой тур проходит ЕЖЕДНЕВНО. Гид ждёт Максимум 10 минут
  • Экскурсия в среднем продолжается 3 - 3:30 часа
  • Максимальная группа - 18 человек
  • Рекомендую брать с собой наличные
  • Одеваемся удобно и комфортно и берём с собой Отличное Настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Д
1 дек 2024
большое спасибо экскурсоводу Лоре за то, что помогла влюбиться в Тбилиси. было очень интересно. спасибо

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