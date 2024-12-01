Еще век назад Тбилиси назывался Тифлисом. Со мной вы отправитесь в путешествие по исторической части города.
Вы прогуляетесь по старинным улочкам с итальянскими балкончиками, освежитесь в Инжировом ущелье и узнаете легенду и реальность об основании столицы Грузии и как правильно называется наша страна. Также Вы наверняка выучите несколько главных грузинских слов к концу экскурсии.
Вы прогуляетесь по старинным улочкам с итальянскими балкончиками, освежитесь в Инжировом ущелье и узнаете легенду и реальность об основании столицы Грузии и как правильно называется наша страна. Также Вы наверняка выучите несколько главных грузинских слов к концу экскурсии.
Описание экскурсии
Приглашаю вас на прогулку по исторической частиТбилиси! За 3 часа вы посетите все главные достопримечательности, узнаете местные легенды и при желании попробуете вино в аутентичном месте. Что вас ожидает: Встречаемся на площади Свободы и идём по самым привлекательным для гостей страны улочкам к серным баням. По пути вы услышите много интересных рассказов и легенд про быт Грузии. Посетим Археологический музей и музей оружия - по желанию. Также вас ждёт прогулка на катере (по желанию), знаменитые Серные бани, сквер Гейдара Алиева, сквер сплетников и многое другое. Сделаем много прекрасных фотографий на память, увидим колорит старого города. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно. Ждём опоздавших не более 10 минут! ВНИМАНИЕ! Если бронируете В День Экскурсии, то пожалуйста свяжитесь со мной по Вацапу сразу, после бронирования. +995 557 070 309 Лора.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|+ Дегустация вина и чачи
|$15
|Взрослый
|$15
|Детский (от 6 до 15 лет)
|$10
|+ Прогулка на катере
|$20
|Детский (от 0 до 5 лет)
|$5
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Свободы
- Западная часть крепостной стены
- Арабская вязь
- Памятник архитектору Кавлашвили
- Атмосферная улица Серебрянная
- Башня и театр марианеток Резо Габриадзе
- Самые маленькие городские часы
- Вегетарианское кафе «Лейла» с уникальным потолком
- Храм Анчисхати, которому в этом году исполнилось ровно 1500 лет
- Фонтан Уоллеса
- Мост Мира
- Памятник Мать Грузия
- Памятник Вахтангу Горгасали (снизу)
- Музей оружия и национальных костюмов (если будет открыт в часы проведения экскурсии)
- Сквер Гейдара Алиева
- Памятник кости
- Серные бани
- Памятник соколу и фазану
- Типичные улочки старого Тбилиси с итальянскими балконами
- Инжировое ущелье
- Площадь Мейдан
- Памятник барду Саят Нова
- Улица Шардени
- Памятник Тамаде
- ПО ЖЕЛАНИЮ, ПОД ЗАПРОС - Винный погреб
Что включено
- Пешая экскурсия
- Гид-экскурсовод
Что не входит в цену
- Транспорт по городу
- Прогулка на катере
- Ужин (по желанию)
- Личные траты
- Чаевые гиду (По желанию)
- Дегустация вина
- Музей оружия и этнографии
- Археологический музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, УЛ.А.С. Пушкина 1
Завершение: Банный Квартал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Ждём опоздавших не более 10 минут! ВНИМАНИЕ! Если бронируете В День Экскурсии, то пожалуйста свяжитесь со мной по Вацапу сразу, после бронирования. +995 557 070 309 Лора.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- К вниманию гостей
- Групповой тур проходит ЕЖЕДНЕВНО. Гид ждёт Максимум 10 минут
- Экскурсия в среднем продолжается 3 - 3:30 часа
- Максимальная группа - 18 человек
- Рекомендую брать с собой наличные
- Одеваемся удобно и комфортно и берём с собой Отличное Настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
1 дек 2024
большое спасибо экскурсоводу Лоре за то, что помогла влюбиться в Тбилиси. было очень интересно. спасибо
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