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Место встречи необычных людей

Проспект Руставели — место где вне времени и пространства можно встретить самых необычных людей, разных профессий и живших в разную эпоху. Шагает по Дворцовой улице в длинной шинели и сединой покрывающей всю его голову, имеющий «лисье бритое лицо» наместник Кавказа Михаил Воронцов. А на встречу ему желтоволосый мальчик с голубыми глазами и граненым стаканом кизилового «сока» в руке.

Тут начинали свою деятельность два больших грузинских политика, одного уже не существующего государства. Для первого, это государство являлось детищем, а его жители называли его просто вождем, а второй стал символом его заката.

Место силы?

Площадь свободы — настоящее сердце Тбилиси. Пристроенная на месте бывших царских и княжеских садов, наряду вместе с проспектом, она быстро стала обретать важнейшее значение для мокалаке — «горожан». Сердцем города являются часы у ратуши, которые по легенде останавливались только два раза. Оба раза, жизнь в городе замирала… Коба, Камо, Гурджиев, Зубалашвили – переплетение судеб и неожиданные повороты истории. Узнайте что связывает этих людей с данной площадью.

Входим в границы старого города…

Вдоль по улице Пушкина, по останкам городской стены мы попадем в Мухрант убани или Мепетубани. Мимо гостиниц и ресторанов, осматривая «потайные» детали Театральной башни у Театра Марионеток, мы пройдем по тем местам, где чуть более 200 лет назад, ходили цари из рода Багратионов. Остановимся у церквей Анчисхати и Сиони в которых они молились, венчались, в которых похоронены некоторые представители династии, которая правила дольше всех в Европе. Осмотрим место где когда-то стоял дворец грузинских царей и узнаем почему место перед дворцом было излюбленным местом «болтунов».

Мост Мира и парк Рике

Наслаждаясь эклектикой старого города и современных построек таких как мост Мира и Культурный центр в виде сосудов, мы пройдем в парк Рике, который является излюбленным местом молодежи для вечерних прогулок, узнаем о немецком наследии и полюбуемся живописными видами старого города.

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