Эклектика солнечного Тифлиса

Шли декады, одни здания меняли другие

Шли декады, одни здания меняли другие.

Уходили старые герои, им в замен появлялись новые, караваны верблюдов менялись на танки и современные автомобили, шинели и смокинги на джинсовые куртки и разноцветные толстовки, изменилось даже названия, но эклектика солнечного Тифлиса всё также привлекает горожан и гостей столицы.
Эклектика солнечного Тифлиса
Эклектика солнечного Тифлиса
Эклектика солнечного Тифлиса
Эклектика солнечного Тифлиса
Эклектика солнечного Тифлиса
Эклектика солнечного Тифлиса
Эклектика солнечного Тифлиса

Что вы увидите 🤩

  • Проспект Руставели
  • Площадь Свободы
  • Театр Марионеток
  • Мост Мира
  • парк Рике и другое

Что вас ожидает:

    Место встречи необычных людей
    Проспект Руставели — место где вне времени и пространства можно встретить самых необычных людей, разных профессий и живших в разную эпоху. Шагает по Дворцовой улице в длинной шинели и сединой покрывающей всю его голову, имеющий «лисье бритое лицо» наместник Кавказа Михаил Воронцов. А на встречу ему желтоволосый мальчик с голубыми глазами и граненым стаканом кизилового «сока» в руке.
    Тут начинали свою деятельность два больших грузинских политика, одного уже не существующего государства. Для первого, это государство являлось детищем, а его жители называли его просто вождем, а второй стал символом его заката.
    Место силы?
    Площадь свободы — настоящее сердце Тбилиси. Пристроенная на месте бывших царских и княжеских садов, наряду вместе с проспектом, она быстро стала обретать важнейшее значение для мокалаке — «горожан». Сердцем города являются часы у ратуши, которые по легенде останавливались только два раза. Оба раза, жизнь в городе замирала… Коба, Камо, Гурджиев, Зубалашвили – переплетение судеб и неожиданные повороты истории. Узнайте что связывает этих людей с данной площадью.
    Входим в границы старого города…
    Вдоль по улице Пушкина, по останкам городской стены мы попадем в Мухрант убани или Мепетубани. Мимо гостиниц и ресторанов, осматривая «потайные» детали Театральной башни у Театра Марионеток, мы пройдем по тем местам, где чуть более 200 лет назад, ходили цари из рода Багратионов. Остановимся у церквей Анчисхати и Сиони в которых они молились, венчались, в которых похоронены некоторые представители династии, которая правила дольше всех в Европе. Осмотрим место где когда-то стоял дворец грузинских царей и узнаем почему место перед дворцом было излюбленным местом «болтунов».
    Мост Мира и парк Рике
    Наслаждаясь эклектикой старого города и современных построек таких как мост Мира и Культурный центр в виде сосудов, мы пройдем в парк Рике, который является излюбленным местом молодежи для вечерних прогулок, узнаем о немецком наследии и полюбуемся живописными видами старого города.

    Важная информация:

    • Экскурсия состоится при наборе группы от 9 до 10 человек. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-7 человек
    Стандартное предложение
    $60

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
    Где начинаем и завершаем
    Начало: ст. м. «Руставели», Тбилиси
    Завершение: Парк «Рике», Тбилиси
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 09:30
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно с 09:30

    Дмитрий Ш.
    Дмитрий Ш.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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