Мцхета – бывшая столица Грузии, до 5 века нашей эры Мцхета была столицей и уже в 5 веке наш прославленный царь Вахтанг Горгасали перенес столицу в Тбилиси. Мцхета является самым священным городом для паломничества в Грузии, и объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы посетите: