Мцхета – бывшая столица Грузии, до 5 века нашей эры Мцхета была столицей и уже в 5 веке наш прославленный царь Вахтанг Горгасали перенес столицу в Тбилиси. Мцхета является самым священным городом для паломничества в Грузии, и объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы посетите:
- Джвари – храм 6-го века нашей эры, откуда открывается потрясающий вид на горы.
- Светицховели – главный кафедральный собор Грузии, где храниться множество реликвий.
- Монастырь Самтавро, где святая Нина проживала в период продвигания христианства в Грузии.