Экскурсия по городу Мцхета

Мцхета - бывшая столица Грузии, является самым священным городом для паломничества и объявлена...

5
1 отзыв
Мцхета – бывшая столица Грузии, является самым священным городом для паломничества и объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На нашей экскурсии мы посетим самые культовые достопримечательности этого древнего города
Экскурсия по городу Мцхета
Экскурсия по городу Мцхета
Экскурсия по городу Мцхета
Экскурсия по городу Мцхета
Экскурсия по городу Мцхета
Экскурсия по городу Мцхета
Экскурсия по городу Мцхета

Что вы увидите 🤩

  • Мцхета
  • Собор Светицховели
  • Монастырь Самтавро
  • Монастырь Джвари
Мцхета – бывшая столица Грузии, до 5 века нашей эры Мцхета была столицей и уже в 5 веке наш прославленный царь Вахтанг Горгасали перенес столицу в Тбилиси. Мцхета является самым священным городом для паломничества в Грузии, и объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы посетите:

  • Джвари – храм 6-го века нашей эры, откуда открывается потрясающий вид на горы.
  • Светицховели – главный кафедральный собор Грузии, где храниться множество реликвий.
  • Монастырь Самтавро, где святая Нина проживала в период продвигания христианства в Грузии.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Мцхета
$20

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • гид
Место начала и завершения
Метро Дидубе
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Пятница, Воскресенье 11:00-14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Понедельник, Среда, Пятница, Воскресенье 11:00-14:00

Елена О.
Елена О.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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