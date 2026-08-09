На прогулке мы поговорим о том, как на протяжении многих веков разные народы оседали в Тбилиси и привносили в него свою культуру и религию, как им удалось при этом сохранить самобытность и превратить столицу Грузии в удивительную мультикультурную мозаику с атмосферой, притягивающей многих писателей, художников и режиссеров.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Места, вдохновляющие настоящих творцов Я покажу вам армянский и еврейский, азербайджанский и греческий кварталы, а также районы, где сохранилось ассирийское и персидское (зороастрийское) наследие. Вы увидите православные храмы, синагогу и единственную в мире мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты — в грузинской столице уживаются и христиане, и иудеи, и мусульмане. Так было всегда и мирное сосуществование столь разных народов — один из феноменов Тбилиси. Мы прогуляемся по проспекту Руставели, древнему району Мейдан, где вы увидите фасады знаменитых серных бань. Вы увидите и потом, даже сможете посетить бани, в которых когда-то парились А. Дюма и А. С. Пушкин. Я обязательно расскажу вам историю их возникновения и роль в основании города. Поднимемся на канатной дороге на крепость Нарикала, откуда открывается прекрасный вид на исторический центр и остатки древней крепостной стены. Кроме того, в нашей программе Инжирное ущелье, храм Метехи и комплекс Метехского замка. Много пешей ходьбы по нашим неровным дорогам. А что вы хотите? У нас горы. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В летний период необходимы головные уборы и бутылочка воды.
Экскурсия может быть подтверждена гидом, только при условии оплаты суммы предоплаты, указанной в заказе!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Армянский, еврейский, азербайджанский и греческий кварталы
- Районы, где сохранилось ассирийское и персидское наследие
- Православные храмы, синагогу, мечеть
- Древний район Мейдан
- Пр-т Руставели
- Серные бани
- Крепость Нарикала
- Инжирное ущелье
- Храм Метехи
- Комплекс Метехского замка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты: в музеи, на канатные дороги
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ст. метро Авлабар, Тбилиси
Завершение: Площадь Свободы, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия может быть подтверждена гидом, только при условии оплаты суммы предоплаты, указанной в заказе!
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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