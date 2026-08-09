Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На прогулке мы поговорим о том, как на протяжении многих веков разные народы оседали в Тбилиси и привносили в него свою культуру и религию, как им удалось при этом сохранить самобытность и превратить столицу Грузии в удивительную мультикультурную мозаику с атмосферой, притягивающей многих писателей, художников и режиссеров.

Зураб Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -5% $105 выгода $5.20 $99.80 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 5 часов 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Места, вдохновляющие настоящих творцов Я покажу вам армянский и еврейский, азербайджанский и греческий кварталы, а также районы, где сохранилось ассирийское и персидское (зороастрийское) наследие. Вы увидите православные храмы, синагогу и единственную в мире мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты — в грузинской столице уживаются и христиане, и иудеи, и мусульмане. Так было всегда и мирное сосуществование столь разных народов — один из феноменов Тбилиси. Мы прогуляемся по проспекту Руставели, древнему району Мейдан, где вы увидите фасады знаменитых серных бань. Вы увидите и потом, даже сможете посетить бани, в которых когда-то парились А. Дюма и А. С. Пушкин. Я обязательно расскажу вам историю их возникновения и роль в основании города. Поднимемся на канатной дороге на крепость Нарикала, откуда открывается прекрасный вид на исторический центр и остатки древней крепостной стены. Кроме того, в нашей программе Инжирное ущелье, храм Метехи и комплекс Метехского замка. Много пешей ходьбы по нашим неровным дорогам. А что вы хотите? У нас горы. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В летний период необходимы головные уборы и бутылочка воды.

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