Армянский, еврейский, азербайджанский и греческий кварталы
Районы, где сохранилось ассирийское и персидское наследие
Православные храмы, синагогу, мечеть
Древний район Мейдан
Пр-т Руставели
Серные бани
Крепость Нарикала
Инжирное ущелье
Храм Метехи
Комплекс Метехского замка
Что вас ожидает:
Места, вдохновляющие настоящих творцов
Я покажу вам армянский и еврейский, азербайджанский и греческий кварталы, а также районы, где сохранилось ассирийское и персидское (зороастрийское) наследие. Вы увидите православные храмы, синагогу и единственную в мире мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты — в грузинской столице уживаются и христиане, и иудеи, и мусульмане. Так было всегда и мирное сосуществование столь разных народов — один из феноменов Тбилиси.
Мы прогуляемся по проспекту Руставели, древнему району Мейдан, где вы увидите фасады знаменитых серных бань. Вы увидите и потом, даже сможете посетить бани, в которых когда-то парились А. Дюма и А. С. Пушкин. Я обязательно расскажу вам историю их возникновения и роль в основании города. Поднимемся на канатной дороге на крепость Нарикала, откуда открывается прекрасный вид на исторический центр и остатки древней крепостной стены. Кроме того, в нашей программе Инжирное ущелье, храм Метехи и комплекс Метехского замка. Много пешей ходьбы по нашим неровным дорогам. А что вы хотите? У нас горы.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В летний период необходимы головные уборы и бутылочка воды.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты: в музеи, на канатные дороги
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ст. метро Авлабар, Тбилиси
Завершение: Площадь Свободы, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб — ваш гид в Тбилиси
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