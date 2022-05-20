Тбилиси - город где живет муза и сама история

На прогулке мы поговорим о том, как на протяжении многих веков разные народы оседали

На прогулке мы поговорим о том, как на протяжении многих веков разные народы оседали в Тбилиси и привносили в него свою культуру и религию, как им удалось при этом сохранить самобытность и превратить столицу Грузии в удивительную мультикультурную мозаику с атмосферой, притягивающей многих писателей, художников и режиссеров.
Тбилиси - город где живет муза и сама история
Тбилиси - город где живет муза и сама история
Тбилиси - город где живет муза и сама история
Тбилиси - город где живет муза и сама история
Тбилиси - город где живет муза и сама история
Тбилиси - город где живет муза и сама история

Что вас ожидает 🤩

  • Армянский, еврейский, азербайджанский и греческий кварталы
  • Районы, где сохранилось ассирийское и персидское наследие
  • Православные храмы, синагогу, мечеть
  • Древний район Мейдан
  • Пр-т Руставели
  • Серные бани
  • Крепость Нарикала
  • Инжирное ущелье
  • Храм Метехи
  • Комплекс Метехского замка

Что вас ожидает:

Места, вдохновляющие настоящих творцов

Я покажу вам армянский и еврейский, азербайджанский и греческий кварталы, а также районы, где сохранилось ассирийское и персидское (зороастрийское) наследие. Вы увидите православные храмы, синагогу и единственную в мире мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты — в грузинской столице уживаются и христиане, и иудеи, и мусульмане. Так было всегда и мирное сосуществование столь разных народов — один из феноменов Тбилиси.
Мы прогуляемся по проспекту Руставели, древнему району Мейдан, где вы увидите фасады знаменитых серных бань. Вы увидите и потом, даже сможете посетить бани, в которых когда-то парились А. Дюма и А. С. Пушкин. Я обязательно расскажу вам историю их возникновения и роль в основании города. Поднимемся на канатной дороге на крепость Нарикала, откуда открывается прекрасный вид на исторический центр и остатки древней крепостной стены. Кроме того, в нашей программе Инжирное ущелье, храм Метехи и комплекс Метехского замка. Много пешей ходьбы по нашим неровным дорогам. А что вы хотите? У нас горы.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В летний период необходимы головные уборы и бутылочка воды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты: в музеи, на канатные дороги
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ст. метро Авлабар, Тбилиси
Завершение: Площадь Свободы, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🏛История и архитектураСерные бани🗽ДостопримечательностиКрепость НарикалаПлощадь СвободыМечеть ДжумаПамятник ПушкинуЦерковь Иоанна Богослова

Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

Тбилиси - город, где живет Муза
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Zurab
4.9
165 отзывов
Тбилиси - город, где живет Муза
Прогуляться по колоритным улочкам и ощутить творческую атмосферу Старого города
Завтра
21 мая
23 мая
6963 за 1-3 чел.
Вечерний тур по Тбилиси 19-го века
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Клуб
Нет отзывов
Вечерний тур по Тбилиси 19-го века
Тбилиси - столица и один из самых крупных городов Грузии, с богатейшей историей
$35 за 1 человека
Тбилиси - прогулка по Старому городу
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Levan
4.6
59 отзывов
Тбилиси - прогулка по Старому городу
Обзорная пешеходная экскурсия по улицам города
21 мая
22 мая
23 мая
от 19 за 1-10 чел.
Пешая прогулка по Тбилиси
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Eduard
5
1 отзыв
Пешая прогулка по Тбилиси
Знакомство с Тбилиси начнется в самом центре старого города
$13 за 1 человека
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Maria
4.6
11 отзывов
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
Получить общее представление о городе, его истории и современной жизни на неспешной прогулке
Завтра
21 мая
22 мая
75 за 1-5 чел.
Тбилиси: нерассказанные истории
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дина
4.9
32 отзыва
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Завтра
21 мая
22 мая
90 за 1-8 чел.
Вкусная прогулка по Тбилиси
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Георгий
Нет отзывов
Вкусная прогулка по Тбилиси
Приглашаем на винно-гастрономический тур с неспешной прогулкой по Старому городу
$55 за 1 человека
Старый Тбилиси
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
Around
5
1 отзыв
Старый Тбилиси
В рамках нашей насыщенной обзорной экскурсии по Тбилиси вы познакомитесь с историей этого самобытного города, культурой
22 мая
29 мая
5 июня
$15 за 1 человека
Еврейское наследие Тбилиси
3.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Эдуард
4.8
4 отзыва
Еврейское наследие Тбилиси
Узнать о роли еврейских общин в культуре города на авторской прогулке по старинным кварталам
21 мая
22 мая
23 мая
2513 за 1 человека
Инста-прогулка по неизведанному Тбилиси
2.5 часа
🚶 Пешая
За красивыми фото
Nina
5
103 отзыва
Инста-прогулка по неизведанному Тбилиси
Почувствовать и запечатлеть атмосферу ускользающей красоты города
Завтра
23 мая
24 мая
30 за 1 человека
Тбилиси - сердце Грузии
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Васо
Нет отзывов
Тбилиси - сердце Грузии
Тбилиси-город с богатой историей, древней культурой, романтикой и красивой архитектурой
$26 за 1 человека
Тбилиси, каким его ждешь
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Торнике
5
348 отзывов
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Сегодня
Завтра
21 мая
75 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🧭
ТАМ