Что вас ожидает:

Места, вдохновляющие настоящих творцов

Я покажу вам армянский и еврейский, азербайджанский и греческий кварталы, а также районы, где сохранилось ассирийское и персидское (зороастрийское) наследие. Вы увидите православные храмы, синагогу и единственную в мире мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты — в грузинской столице уживаются и христиане, и иудеи, и мусульмане. Так было всегда и мирное сосуществование столь разных народов — один из феноменов Тбилиси.

Мы прогуляемся по проспекту Руставели, древнему району Мейдан, где вы увидите фасады знаменитых серных бань. Вы увидите и потом, даже сможете посетить бани, в которых когда-то парились А. Дюма и А. С. Пушкин. Я обязательно расскажу вам историю их возникновения и роль в основании города. Поднимемся на канатной дороге на крепость Нарикала, откуда открывается прекрасный вид на исторический центр и остатки древней крепостной стены. Кроме того, в нашей программе Инжирное ущелье, храм Метехи и комплекс Метехского замка. Много пешей ходьбы по нашим неровным дорогам. А что вы хотите? У нас горы.

Важная информация: