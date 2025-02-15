Описание экскурсии
Очарование Мцхеты
Приглашаем вас в удивительное путешествие по древней столице Грузии — Мцхете. Этот город, который до V века был центром грузинской культуры и истории, порадует вас своими уникальными достопримечательностями и атмосферой.
Основные достопримечательности
Вместе мы посетим:
- Храм Джвари — величественное сооружение, которое восхищает своей архитектурой и историей.
- Кафедральный собор Светицховели — объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, который является символом духовности и традиций Грузии.
Прогулка по городу
Прогуливаясь по центру Мцхеты, вы сможете насладиться уютной атмосферой, исследовать сувенирные ряды и открыть для себя местные ремесла. Не упустите возможность попробовать самую вкусную чурчехлу — сладость, которая оставит незабываемые впечатления.
Традиции и мастерство
Также мы заглянем в мастерскую Минанкари, где вы сможете увидеть процесс создания перегородчатой эмали на серебре. Эта уникальная техника существует уже более 800 лет и продолжает восхищать своим искусством.
Мцхета — это не просто город, это настоящая сокровищница истории и культуры Грузии. Погрузитесь в атмосферу этого удивительного места и откройте для себя его очарование!
Ежедневно
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Седан (Приус)
|$147.30
|Минивен
|$171
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мужской монастырь Джвари
- Место слияния Куры и Арагви
- Центр Мцхета
- Сувенирные ряды
- Мастерскую-магазин Минанкари
- Кафедральный собор Светицховели
- + Возможны бонусы от гида, по желанию гостей. (Не являются частью обязательной программы)
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- 0.5 воды на человека
Что не входит в цену
- Ваши личные траты
Место начала и завершения?
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Важная информация
- Связь По телефону
- +995557070309
- ВОЦАП (Вайбер, Телеграм)