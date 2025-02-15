Чарующая Мцхета

Погрузитесь в историю древней столицы Грузии — Мцхеты! Посетите знаменитые храмы Джвари и Светицховели, прогуляйтесь по уютным улочкам города, попробуйте традиционную чурчхелу и откройте для себя искусство Минанкари.
Чарующая Мцхета
Чарующая Мцхета
Чарующая Мцхета
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Очарование Мцхеты

Приглашаем вас в удивительное путешествие по древней столице Грузии — Мцхете. Этот город, который до V века был центром грузинской культуры и истории, порадует вас своими уникальными достопримечательностями и атмосферой.

Основные достопримечательности

Вместе мы посетим:

  • Храм Джвари — величественное сооружение, которое восхищает своей архитектурой и историей.
  • Кафедральный собор Светицховели — объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, который является символом духовности и традиций Грузии.

Прогулка по городу

Прогуливаясь по центру Мцхеты, вы сможете насладиться уютной атмосферой, исследовать сувенирные ряды и открыть для себя местные ремесла. Не упустите возможность попробовать самую вкусную чурчехлу — сладость, которая оставит незабываемые впечатления.

Традиции и мастерство

Также мы заглянем в мастерскую Минанкари, где вы сможете увидеть процесс создания перегородчатой эмали на серебре. Эта уникальная техника существует уже более 800 лет и продолжает восхищать своим искусством.

Мцхета — это не просто город, это настоящая сокровищница истории и культуры Грузии. Погрузитесь в атмосферу этого удивительного места и откройте для себя его очарование!

Ежедневно

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Седан (Приус)$147.30
Минивен$171
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мужской монастырь Джвари
  • Место слияния Куры и Арагви
  • Центр Мцхета
  • Сувенирные ряды
  • Мастерскую-магазин Минанкари
  • Кафедральный собор Светицховели
  • + Возможны бонусы от гида, по желанию гостей. (Не являются частью обязательной программы)
Что включено
  • Комфортабельный транспорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • 0.5 воды на человека
Что не входит в цену
  • Ваши личные траты
Место начала и завершения?
Указанный Вами адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Связь По телефону
  • +995557070309
  • ВОЦАП (Вайбер, Телеграм)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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