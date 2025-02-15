Погрузитесь в историю древней столицы Грузии — Мцхеты! Посетите знаменитые храмы Джвари и Светицховели, прогуляйтесь по уютным улочкам города, попробуйте традиционную чурчхелу и откройте для себя искусство Минанкари.

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Описание экскурсии

Очарование Мцхеты

Приглашаем вас в удивительное путешествие по древней столице Грузии — Мцхете. Этот город, который до V века был центром грузинской культуры и истории, порадует вас своими уникальными достопримечательностями и атмосферой.

Основные достопримечательности

Вместе мы посетим:

Храм Джвари — величественное сооружение, которое восхищает своей архитектурой и историей.

— величественное сооружение, которое восхищает своей архитектурой и историей. Кафедральный собор Светицховели — объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, который является символом духовности и традиций Грузии.

Прогулка по городу

Прогуливаясь по центру Мцхеты, вы сможете насладиться уютной атмосферой, исследовать сувенирные ряды и открыть для себя местные ремесла. Не упустите возможность попробовать самую вкусную чурчехлу — сладость, которая оставит незабываемые впечатления.

Традиции и мастерство

Также мы заглянем в мастерскую Минанкари, где вы сможете увидеть процесс создания перегородчатой эмали на серебре. Эта уникальная техника существует уже более 800 лет и продолжает восхищать своим искусством.

Мцхета — это не просто город, это настоящая сокровищница истории и культуры Грузии. Погрузитесь в атмосферу этого удивительного места и откройте для себя его очарование!