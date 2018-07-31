Посетите полностью реконструированную крепость Рабат, которую смогли захватить только русские войска в ходе Русско-турецкой войны, и загадочный пещерный комплекс Вардзиа, в котором до сих пор находят потайные ходы и новые помещения.
Между этими двумя достопримечательностями вы проедете рядом с самой крупной рекой Закавказья — Курой.
Между этими двумя достопримечательностями вы проедете рядом с самой крупной рекой Закавказья — Курой.
Описание экскурсии
Жемчужина южной Грузии Древний город Ахалцихе, основанный в XII веке, манит туристов богатой историей. Он пережил османские завоевания и войны, а его главный символ — крепость Рабат — привлекает тысячи гостей ежегодно. Крепость Рабат: возрождение из руин Профессиональный гид проведет вас к крепости Рабат, чья история началась с османского захвата в 1578 году. После веков разрушений масштабная реконструкция 2011-2012 годов вернула ей величие. Были восстановлены мечеть Ахмедийе, замок Джакели, церковь, бани и улицы. Теперь этот объект принимает до 2000 посетителей в день. Две эпохи на семи гектарах Рабат занимает семь гектаров и делится на историческую верхнюю и современную нижнюю части. Вы посетите мечеть и Церковь Богоявления, ощутив тысячелетнюю историю. Несмотря на современные материалы, использованные при реставрации, крепость сохранила своё очарование и военную душу. Подземное царство царицы Тамары Пещерный город Вардзия, основанный в XII веке как монастырь царицей Тамарой, поражает своими масштабами. Пережив набеги и землетрясение, он уцелел и сегодня является одной из главных достопримечательностей страны, позволяющей заглянуть в древнее прошлое. Важная информация:
Надевайте удобную обувь • Некоторые объекты могут находиться на реставрации.
Ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вардзия
- Рабат
- Ахалцихе
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в пещерный комплекс
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Авлабари
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь
- Некоторые объекты могут находиться на реставрации
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Очень интересная экскурсия, самая интересная, на мой взгляд. Хотя бы Вардзию нужно видеть обязательно всем, кто был в Грузии и у кого мало времени на остальные поездки. Лазанье по тоннелям
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