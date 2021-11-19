Посетите полностью реконструированную крепость Рабат, которую смогли захватить только русские войска...
Посетите полностью реконструированную крепость Рабат, которую смогли захватить только русские войска в ходе Русско-турецкой войны, и загадочный пещерный комплекс Вардзиа, в котором до сих пор находят потайные ходы и раскапывают новые помещения. Между этими двумя достопримечательностями вы проедете рядом с самой крупной рекой Закавказья — Курой.
Что вы увидите 🤩
- Пещерный город Вардзия
- Рабат
- Ахалцихе
- Боржоми
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Выездная индивидуальная групповая экскурсия.
Древний и красивый город на юге Грузии – Ахалцихе – основан в первой половине XII веке нашей эры. Богатая история города привлекает тысячи туристов каждый год – все хотят увидеть крепость Рабат своими глазами. Город пережил завоевательные набеги Османской империи и русско-турецкую войну.
Профессиональный гид проведёт для вас экскурсию к крепости Рабат, которая обладает богатой и интересной историей. В далеком 1578 году город Ахалцихе захватили османские войска – с тех пор здесь была построена крепость. Многочисленные набеги оставили свой разрушительный след, поэтому в 2011 году правительство Грузии провело реконструкцию – 34 миллиона лари из государственного бюджета. В рамках программы реконструкции отреставрировали мечеть Ахмедийе, замок Джакели, бани, стены, церковь, минарет мечети, медресе. Также восстановили мостовую, улицы крепости и фасады с крышами. В 2012 году объект был полностью отреставрирован, и состоялось официальное открытие – каждый день достопримечательность посещает 2000 туристов.
Рабат занимает семь гектаров земли и разделена на 2 части – верхняя и нижняя. Верхняя часть является исторической, а в нижняя является современной частью Ахалцихе. Во время экскурсии вы посетите мечеть Ахмедийе и Церковь Богоявления Святого Креста. Тысячелетняя история города не оставит равнодушным ни одного туриста. Несмотря на обновленный облик, Рабат все равно сохранила свое очарование и атмосферу. Во время реставрации использовались современные строительные материалы, но военная крепость по-прежнему хранит в себе богатую историю и пережитки прошлой жизни грузин.
Необычный, древний, пещерный город Вардзия, расположенный на юге Грузии, поражает своими масштабами и историей. Пережив множественные набеги врагов, город уцелел. Теперь это одна из главных достопримечательностей Грузии, которая была основана царицей Тамарой в далеком XII веке, как монастырь. Спустя столетие после появления монастырского комплекса в пещере, случилось сильное землетрясение, которое разрушило часть города. С тех пор туристы могут посетить и увидеть своими глазами то, что осталось от древнего поселения в горах.
Почему стоит отправиться на экскурсию в Ахалцихе?
Красивая и огромная крепость привлекает туристов своей интересной историей, а также внешним видом. Стоит включить фантазию, как в голове всплывают картины, когда местные жители много веков назад защищались от вражеских войск в многочисленных тоннелях, погребах и секретных помещениях. Достопримечательность не оставит равнодушными любителей древней истории и всех, кто интересуется Грузией. Отличное место для красивых фотографий с отпуска – семь гектаров заполнены зданиями, лестницами, смотровыми площадками. До реконструкции это был заброшенный памятник грузинской истории – туристы сюда не ездили, а местные жители страдали от безработицы. Сегодня это главная достопримечательность, которая оживила Ахалцихе и подарила ему новую жизнь – регулярный приезд туристов позволил развивать туристический бизнес в этом краю. Теперь это одно из самых популярных мест в Грузии.
Ответы на вопросы
- Что входит?
- транспорт
- услуги гида
- вход в историческую часть крепости
- Что не входит?
- личные расходы.
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Памятник "Мимино" у метро АвлабариЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- Что если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно в 09:00
Туроператор B.
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