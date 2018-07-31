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пещерного города-это что-то! Нас было 7 человек, поэтому сложно было найти именно эту экскурсию на такую группу. Как правило,все предложения на легковую машину не более 4 человек. Все было на уровне, начиная от микроавтобуса с кондиционером (очень важно в +32) и заканчивая личным отношением гида. И профессиональным, и чисто личным. Спасибо за это Эдику. Также он завез нас по нашей просьбе в Боржоми, потому что нам захотелось искупаться в серных источниках. При этом ни копейки сверх ранее оговоренного не запросил, хотя крюк сделали приличный. Хочу дать совет- не совмещайте Боржоми с этой экскурсией, если едете на день. К источникам идти далеко. Суммарно мы прошли около 3 км по жаре. И, честно говоря, они этого не стоили, а силы и время потратили столько, что в Рабат приехали уже затемно. Поэтому толком ничего не посмотрели и не сфотографировали. А там есть на что посмотреть.