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Рабат и Вардзия: сердце и душа Южной Грузии

Крепость Рабат и пещерный комплекс Вардзиа: индивидуальная экскурсия из Тбилиси
Посетите полностью реконструированную крепость Рабат, которую смогли захватить только русские войска в ходе Русско-турецкой войны, и загадочный пещерный комплекс Вардзиа, в котором до сих пор находят потайные ходы и новые помещения.

Между этими двумя достопримечательностями вы проедете рядом с самой крупной рекой Закавказья — Курой.
5
3 отзыва
Рабат и Вардзия: сердце и душа Южной Грузии
Рабат и Вардзия: сердце и душа Южной Грузии
Рабат и Вардзия: сердце и душа Южной Грузии

Описание экскурсии

Жемчужина южной Грузии Древний город Ахалцихе, основанный в XII веке, манит туристов богатой историей. Он пережил османские завоевания и войны, а его главный символ — крепость Рабат — привлекает тысячи гостей ежегодно. Крепость Рабат: возрождение из руин Профессиональный гид проведет вас к крепости Рабат, чья история началась с османского захвата в 1578 году. После веков разрушений масштабная реконструкция 2011-2012 годов вернула ей величие. Были восстановлены мечеть Ахмедийе, замок Джакели, церковь, бани и улицы. Теперь этот объект принимает до 2000 посетителей в день. Две эпохи на семи гектарах Рабат занимает семь гектаров и делится на историческую верхнюю и современную нижнюю части. Вы посетите мечеть и Церковь Богоявления, ощутив тысячелетнюю историю. Несмотря на современные материалы, использованные при реставрации, крепость сохранила своё очарование и военную душу. Подземное царство царицы Тамары Пещерный город Вардзия, основанный в XII веке как монастырь царицей Тамарой, поражает своими масштабами. Пережив набеги и землетрясение, он уцелел и сегодня является одной из главных достопримечательностей страны, позволяющей заглянуть в древнее прошлое. Важная информация:
Надевайте удобную обувь • Некоторые объекты могут находиться на реставрации.

Ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вардзия
  • Рабат
  • Ахалцихе
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Вход в пещерный комплекс
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Авлабари
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь
  • Некоторые объекты могут находиться на реставрации
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Очень интересная экскурсия, самая интересная, на мой взгляд. Хотя бы Вардзию нужно видеть обязательно всем, кто был в Грузии и у кого мало времени на остальные поездки. Лазанье по тоннелям
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пещерного города-это что-то! Нас было 7 человек, поэтому сложно было найти именно эту экскурсию на такую группу. Как правило,все предложения на легковую машину не более 4 человек. Все было на уровне, начиная от микроавтобуса с кондиционером (очень важно в +32) и заканчивая личным отношением гида. И профессиональным, и чисто личным. Спасибо за это Эдику. Также он завез нас по нашей просьбе в Боржоми, потому что нам захотелось искупаться в серных источниках. При этом ни копейки сверх ранее оговоренного не запросил, хотя крюк сделали приличный. Хочу дать совет- не совмещайте Боржоми с этой экскурсией, если едете на день. К источникам идти далеко. Суммарно мы прошли около 3 км по жаре. И, честно говоря, они этого не стоили, а силы и время потратили столько, что в Рабат приехали уже затемно. Поэтому толком ничего не посмотрели и не сфотографировали. А там есть на что посмотреть.

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