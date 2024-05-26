Это однодневная экскурсия по одному из самых красивых регионов Грузии — Самцхе-Джавахети. Вы услышите о Золотом веке нашей страны, когда её границы простирались от Никопсии до Дарубанда, а цари назывались царями Востока и Запада, Ширванша и Шахинша. Увидите уникальный монастырь в скале и крепость 12 века, а также побываете на родине знаменитой минералки.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Боржоми

Мы прогуляемся по нестандартному маршруту. Вы увидите источники минеральных вод имени Екатерины и Евгения Головиных, летнюю резиденцию Мирзы Риза-хана — персидского посла в Российской империи, памятник грузинскому Прометею — Амирану в национальном парке Боржоми. У вас будет свободное время для осмотра парка и исторических построек.

Вардзия

Вы исследуете высеченный в скале монастырский комплекс Вардзия 12 века. По пути вам встретятся винный погреб и старинные квеври, хорошо сохранившийся водопровод, залы заседаний и царская ложа. На последнем этаже вы увидите церковь с фресками царицы Тамары и её отца Георга III. Посетите святой источник, полюбуетесь видом на террасные виноградники и пройдёте через секретный туннель.

Рабат

В городе Ахалцихе расположилась крепость Рабат, старое название которой — Ломсия. Гид расскажет историю цитадели 9 века, когда-то принадлежавшей великим князьям Джакли. Покажет саму крепость, сохранившую европейские и азиатские архитектурные образцы.

Организационные детали