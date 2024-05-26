Посетить город-курорт, монастырский комплекс в скале и древнюю крепость (в группе)
Это однодневная экскурсия по одному из самых красивых регионов Грузии — Самцхе-Джавахети.
Вы услышите о Золотом веке нашей страны, когда её границы простирались от Никопсии до Дарубанда, а цари назывались царями Востока и Запада, Ширванша и Шахинша.
Увидите уникальный монастырь в скале и крепость 12 века, а также побываете на родине знаменитой минералки.
4.62
13 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Боржоми
Мы прогуляемся по нестандартному маршруту. Вы увидите источники минеральных вод имени Екатерины и Евгения Головиных, летнюю резиденцию Мирзы Риза-хана — персидского посла в Российской империи, памятник грузинскому Прометею — Амирану в национальном парке Боржоми. У вас будет свободное время для осмотра парка и исторических построек.
Вардзия
Вы исследуете высеченный в скале монастырский комплекс Вардзия 12 века. По пути вам встретятся винный погреб и старинные квеври, хорошо сохранившийся водопровод, залы заседаний и царская ложа. На последнем этаже вы увидите церковь с фресками царицы Тамары и её отца Георга III. Посетите святой источник, полюбуетесь видом на террасные виноградники и пройдёте через секретный туннель.
Рабат
В городе Ахалцихе расположилась крепость Рабат, старое название которой — Ломсия. Гид расскажет историю цитадели 9 века, когда-то принадлежавшей великим князьям Джакли. Покажет саму крепость, сохранившую европейские и азиатские архитектурные образцы.
Организационные детали
Экскурсия проходит на Mercedes-Benz Sprinter. Транспортные расходы включены в стоимость
Дополнительно оплачиваются билет в национальный парк Боржоми — 5 лари/чел., билет в крепость Рабат — 15 лари/чел., билет в комплекс Вардзия — 17 лари/чел., обед — от 30 лари/чел.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магда — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 138 туристов
Добро пожаловать на родину вина и любви. Меня зовут Магда и я работаю гидом уже более 9 лет в нашей собственной туристической компании, которую мы основали вместе с мужем. Мне читать дальше
очень нравится моя работа. Я забочусь о нашей репутации, которая с годами только растёт, и это меня радует. Я хочу, чтобы вы увидели Грузию такой, какая она будет следовать за вами. Вы будете вспоминать её с большой любовью долгие годы. А после грузинского вина обязательно вернётесь к нам снова.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Тамара
26 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Невероятные места, вардзия вообще мечта ❤️ Гиоргий13 экскурсовод просто находка. Очень классный парень, внимательный и легко выходит из многозадачности. Спасибо вам большое. Мы вернемся в новые направления
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Natalya
16 мая 2024
Гид Тимур очень старался, за это плюс. Однако мне лично всё же не хватило более глубокого исторического погружения в рамках путевой экскурсии, речь шла большей частью о современности, тоже любопытно, читать дальше
но всё же. В целом неплохо. Однако прошу организаторов обратить внимание на водителя (не знаю имени) - половину дороги разговаривал по телефону или писал сообщения. Может быть, в Грузии нет строгих требований ПДД, но на серпантинах, да и любых дорогах это просто опасно! Ресторан с прекрасным видом на город Вардзия, к сожалению, не порадовал едой - всё блюда были пересолены.
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Алла
13 мая 2024
Это была отлично организованная экскурсия профессионалами! Грамотно, интересно, от души и сердца. Благодаря Роберту, мы полюбили Грузию! А его песни, прекрасное исполнение грузинских песен, оживило и порадовало нас! Спасибо! Ещё хочется поехать с Робертом и Джими!
А
Алина
13 мая 2024
Очень интересная экскурсия, особенно мне понравился высеченный в скале город Вардзия, на который действительно стоит потратить целый день. Нашим гидом был Роберт, который рассказывал нам очень интересные истории и развлекал анекдотами. Огромное спасибо организаторам за чудесный день. Я обязательно порекомендую его своим друзьям, которые скоро поедут в Грузию, и рекомендую всем.
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Arsen
13 мая 2024
Я рад, что выбрал вашу компанию, прекрасно провел время на экскурсии, Роберт спел грузинскую песню и рассказал нам все о регионе, а главное, в такой дружеской обстановке дождь не испортил нам настроения. Я определенно рекомендую вас всем
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Joni
13 мая 2024
У нас был лучшый тур из тех, что у меня были до сих пор. Спасибо Роберту за такой профессиональный подход. Локации приличные. Не думаю, что я потратил день зря. Наоборот, я узнал много нового об Грузии.
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Ирина
13 мая 2024
Я хочу начать с большого спасибо. Все началось вовремя, наш гид Роберт был непревзойденным во всем туре, рассказывая нам все о местах. Мы узнали много нового о грузинских традициях. Вардзия читать дальше
стоила того, чтобы потратить целый день. Это лучшее место, которое я когда-либо видела, и даже сейчас я с трудом могу поверить, как человеческие руки создали такое чудо. Спасибо за сегодняшний день 🔥
Д
Дарья
11 мая 2024
Организация никакая, собрали из разных мест разных людей, посадили, повезли. Как-то совершенно без души, даже попытки не было сделать время приятнее. Все впопыхах, расстояния большие, а на локациях времени почти не было. Рабат бегом за 40 минут без экскурсии. В общем работать нужно с душой, а не просто посадил в маршрутку, а на остальное без разницы
А
Андей
15 апр 2024
Спасибо Роберту за замечательную екскурсию и прекрасно поданную информацию. Мы посетили парк Боржоми, погуляли по старому городу и попили минеральных вод, Вардзия потрясающая и никого не оставит равнодушным. В ресторане, читать дальше
куда нас отвезли, нам принесли вкусную еду и вовремя. Отдельно хочу поблагодарить водителя, который спокойно вел машину и мы ехали с комфортом. Мне все понравилось обязательно порекомендую своим друзьям, которые скоро посетят эту прекрасную страну.
Е
Екатерина
15 апр 2024
Диди Мадлоба!!! Роберт бесподобен, он с такой любовью рассказывал нам о Грузии, что еще один день его тура и я бы уже искала недвижимость в этом прекрасном месте 😊. Это читать дальше
прекрасная поездка, которая останется в моей жизни надолго, и природа, которую трудно передать словами. Помимо всего вышеперечисленного, гид обладал потрясающим голосом и спел нам несколько грузинских песен. Мне все очень понравилось. Желаю всем такого путешествия в такой теплой обстановке.
А
Артём
14 апр 2024
Все было очень интересно и красиво. Мне сложно не знаю с чего начать отзыв, но Эмилия рассказала нам все про экскурсию, история Вардзии была интересной и сам город красивый, мы попробовали минеральные воды в Баржоме и на обратном пути посетили замок Рабат. Рекомендую всем носить удобную обувь. Спасибо большое за такой интересный день
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Ksenia
14 апр 2024
Экскурсия длинная, в Тбилиси приехали к 22:20, но ехать действительно стоит. Вардзия прекрасна, никого не оставит равнодушным, мне также очень понравились другие локации, я попробовала Боржоми и мы пошли гулять в парк, Эмилия очень теплый и приятный гид, всем рекомендую
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Милана
14 апр 2024
Эмилия, спасибо за такую красивую и незабываемую экскурсию. Мне очень понравилась Вардзия, этот тур стоил того, чтобы проехать столь долгий путь.
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