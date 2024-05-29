Вы отправитесь в путь по удивительной стране. В дороге вам встретятся достопримечательности и минеральные источники, архитектурные чудеса Вардзии и величественная крепость Рабат. Это не просто путешествие — это возможность погрузиться в историю Грузии, оценить её красоту и многогранность, а также ощутить на себе местное гостеприимство.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Боржоми.

В нашей программе:

Источники минеральных вод имени Екатерины и Евгения Головиных. Мы расскажем вам об этих легендарных людях и о том, какое значение играют минеральные воды в культуре и истории страны.

Летняя резиденция Мирзы Риза-хана. Перенесёмся в эпоху дипломатии и культурного обмена и поговорим о связи Грузии с Персией и Российской империей. А ещё увидим удивительные примеры персидской архитектуры, вплетённые в местный ландшафт.

Памятник грузинскому Прометею — Амирани. Вы погрузитесь в мир мифов и легенд.

Монастырский комплекс Вардзия

Вырубленный в скале, монастырь известен своими скрытыми подземными ходами и комнатами. Вы оцените мастерство строителей 12 века, узнаете о религии страны и её традициях.

Здесь же осмотрим церковь с фресками царицы Тамары и её отца Георга III. Поговорим о правлении царицы, её значимости и влиянии на культуру Грузии.

Крепость Рабат

Великолепный образец средневековой архитектуры и защитной инженерии. Вы услышите, какую роль крепость сыграла в истории и в защите города. И как она стала центром культурной жизни.

Организационные детали