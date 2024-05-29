Вы отправитесь в путь по удивительной стране.
В дороге вам встретятся достопримечательности и минеральные источники, архитектурные чудеса Вардзии и величественная крепость Рабат.
Это не просто путешествие — это возможность погрузиться в историю Грузии, оценить её красоту и многогранность, а также ощутить на себе местное гостеприимство.
В дороге вам встретятся достопримечательности и минеральные источники, архитектурные чудеса Вардзии и величественная крепость Рабат.
Это не просто путешествие — это возможность погрузиться в историю Грузии, оценить её красоту и многогранность, а также ощутить на себе местное гостеприимство.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Боржоми.
В нашей программе:
- Источники минеральных вод имени Екатерины и Евгения Головиных. Мы расскажем вам об этих легендарных людях и о том, какое значение играют минеральные воды в культуре и истории страны.
- Летняя резиденция Мирзы Риза-хана. Перенесёмся в эпоху дипломатии и культурного обмена и поговорим о связи Грузии с Персией и Российской империей. А ещё увидим удивительные примеры персидской архитектуры, вплетённые в местный ландшафт.
- Памятник грузинскому Прометею — Амирани. Вы погрузитесь в мир мифов и легенд.
Монастырский комплекс Вардзия
Вырубленный в скале, монастырь известен своими скрытыми подземными ходами и комнатами. Вы оцените мастерство строителей 12 века, узнаете о религии страны и её традициях.
Здесь же осмотрим церковь с фресками царицы Тамары и её отца Георга III. Поговорим о правлении царицы, её значимости и влиянии на культуру Грузии.
Крепость Рабат
Великолепный образец средневековой архитектуры и защитной инженерии. Вы услышите, какую роль крепость сыграла в истории и в защите города. И как она стала центром культурной жизни.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида
- Дополнительные расходы: билет в национальный парк Боржоми — 5 лари/чел., билет в крепость Рабат — 15 лари/чел., билет в комплекс Вардзия — 17 лари/чел., обед — от 30 лари/чел.
- До Боржоми дорога занимает около 3 часов. От Боржоми до Вардзии — 1 час, от Вардзии до Рабата — 1,5 часа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ованеса Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
NIKA — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 710 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Николай. Люблю свою страну и люблю смотреть во влюблённые глаза гостей моей страны. О Грузии и грузинах знаю не понаслышке, а с самого детства. В туризмеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
29 мая 2024
Экскурсия в Боржоми, Вардзию и Рабат с Наной оставила самые яркие впечатления! Нана — замечательный гид, её рассказы были насыщены интересными фактами и анекдотами. Особенно запомнилась Вардзия с её древними
Диана
29 мая 2024
Экскурсия в Боржоми, Вардзию и Рабат с Наной оставила самые яркие впечатления! Нана — замечательный гид, её рассказы были насыщены интересными фактами и анекдотами. Особенно запомнилась Вардзия с её древними
B
Boris
29 мая 2024
Путешествие в Боржоми, Вардзию и Рабат с гидом Рузаной превзошло все мои ожидания! Рузана не только прекрасно знает историю и культуру Грузии, но и умеет интересно её преподнести. Вардзия —
М
Михаил
29 мая 2024
Наша экскурсия в Боржоми, Вардзию и Рабат с Наной была невероятно увлекательной и познавательной. Нана — отличный гид, её рассказы были увлекательными и информативными. Вардзия поразила своими масштабами и историей,
N
NIKA
29 мая 2024
Экскурсия в Боржоми, Вардзию и Рабат с Рузаной была просто восхитительной! Рузана обладает глубокими знаниями и с энтузиазмом делилась интересными фактами об истории и культуре каждого места. Особенно впечатлила Вардзия — пещерный город с удивительной историей. Боржоми поразил своей природной красотой и целебными источниками. Рузана создала атмосферу дружелюбия и комфорта, и этот день останется в моей памяти надолго.
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