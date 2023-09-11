Однодневное путешествие на автобусе по живописным историческим локациям
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даты
Описание
Что вас ожидает
Крепость Рабат и замок Хертвиси
Мы отвезём вас в прекрасную Южную Георгию. Для начала посетим город Ахалцихе, а там — крепость Рабат 9 века, которая недавно была восстановлена и сейчас является городским музеем. Вы познакомитесь с историей этого места, подниметесь на стены и башни крепости, прогуляетесь по парку. Затем отправитесь в средневековый замок Хертвиси, возведённый на высокой скале у места слияния рек Паравни и Мтквари.
Вардзия, дегустация вин и Боржоми
Следующая остановка — древний пещерный город-монастырь Вардзия со множеством тоннелей и смотровых площадок. Вы увидите его главную достопримечательность — храм Успения Богородицы. Посетите местные виноградники, растущие на склонах скал, пообедаете в ресторане с национальной кухней и бесплатной дегустацией вин и чачи. Отдохнёте и отправитесь в минеральный парк Боржоми, где вас ждут целебные источники, поездка по канатной дороге и по желанию — на квадроциклах.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Обед в ресторане: средний чек 20-30 лари ($10-12) на человека
- Билеты: в крепость Рабат — 17 лари ($7), в комплекс Вардзия — 17 лари ($7), в минеральный парк Боржоми — 5 лари ($2)
- Поездка по канатной дороге — 10 лари ($4)
- Поездка на квадроциклах (по желанию) — цена по запросу
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Тбилиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
И конечно, отдельная благодарность водителю Мишке за комфортное вождение.
Крепость Рабат туристический новодел, реконструкция турецкой крепости, каких много во всех странах. В Грузии с ее историей и количеством интереснейших мест для посещения, на мой взгля совсем не интересно. Можно пофотографироваться,для любителей, но время было 12 самое пекло.
Вардзия конечно потрясающее место и стоило всех неудобств поездки. Машина была без кондиционера и 12 часов ехали с открытыми окнами глотая пыль и выхлопы от машин. В итоге -продуло и жуткая аллергия на следующий день.
Трудный подьем на скалы приходится на время от 14 часов. В жару это не всем по силам. Накануне созванивалась с гидом, об этом ничего сказано не было. Пожилым людям будет 😒
Девушка гид была в машине без микрофона при открытых окнах ее было совсем не слышно. И поэтому после 20 минутного рассказа о царских династиях Грузии, мы ничего не услышали.
Буду читать в интернете🤨 или поеду при следующей возможности в это потрясающее место с другой турфирмой.
В этом туре лучше бы подольше в Боржоми и Вардзии было время и более опытного гида.