Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия

Однодневное путешествие на автобусе по живописным историческим локациям

4.5
4 отзыва
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Приглашаем вас на знакомство с гостеприимной и многообразной Грузией! За один день вы посетите множество интересных мест: целебные воды Боржоми, древнюю крепость Рабат и скальный комплекс Вардзия. Познакомитесь с историей страны, попробуете местное вино и полюбуетесь красотой горных ландшафтов.
Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Крепость Рабат и замок Хертвиси

Мы отвезём вас в прекрасную Южную Георгию. Для начала посетим город Ахалцихе, а там — крепость Рабат 9 века, которая недавно была восстановлена и сейчас является городским музеем. Вы познакомитесь с историей этого места, подниметесь на стены и башни крепости, прогуляетесь по парку. Затем отправитесь в средневековый замок Хертвиси, возведённый на высокой скале у места слияния рек Паравни и Мтквари.

Вардзия, дегустация вин и Боржоми

Следующая остановка — древний пещерный город-монастырь Вардзия со множеством тоннелей и смотровых площадок. Вы увидите его главную достопримечательность — храм Успения Богородицы. Посетите местные виноградники, растущие на склонах скал, пообедаете в ресторане с национальной кухней и бесплатной дегустацией вин и чачи. Отдохнёте и отправитесь в минеральный парк Боржоми, где вас ждут целебные источники, поездка по канатной дороге и по желанию — на квадроциклах.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Обед в ресторане: средний чек 20-30 лари ($10-12) на человека
  • Билеты: в крепость Рабат — 17 лари ($7), в комплекс Вардзия — 17 лари ($7), в минеральный парк Боржоми — 5 лари ($2)
  • Поездка по канатной дороге — 10 лари ($4)
  • Поездка на квадроциклах (по желанию) — цена по запросу

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
А
11 сен 2023
Прям ваууууууу, очень крутая экскурсия
Анастасия
10 сен 2023
Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Гид Георгий очень интересно рассказывал, сопровождал нас по пещерному городу, дал время на дополнительные прогулки по Боржоми, и по крепости. Посмотрели все, что хотели и даже больше)
Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Гид Георгий очень интересно рассказывал, сопровождал нас по пещерному городу,Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Гид Георгий очень интересно рассказывал, сопровождал нас по пещерному городу,Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Гид Георгий очень интересно рассказывал, сопровождал нас по пещерному городу,
Мария
25 авг 2023
Посетили интересные места Грузии в компании отличного гида Рони. Маршрут составлен очень грамотно, несмотря на долгий путь (экскурсия заняла почти весь световой день), и три абсолютно разные по своей атмосфере локации, мы не почувствовали переутомления к концу дня. Следовать за гидом было очень интересно (экскурсия дублировалась на английском языке, поэтому нам с супругом было интересно вдвойне). Очень важно, что во всех локациях соблюдался тайминг, путешественникам давались ценные рекомендации. Еще для всех путешественников была предусмотрена вода - вроде бы мелочь, но тоже очень приятная.
И конечно, отдельная благодарность водителю Мишке за комфортное вождение.
Посетили интересные места Грузии в компании отличного гида Рони. Маршрут составлен очень грамотно, несмотря на долгийПосетили интересные места Грузии в компании отличного гида Рони. Маршрут составлен очень грамотно, несмотря на долгийПосетили интересные места Грузии в компании отличного гида Рони. Маршрут составлен очень грамотно, несмотря на долгий
С
25 авг 2023
Вардзия конечно стоит долгого пути! В Боржоми был 1 час самостоятельно по парку и воды попить. Гид только в павильоне пару слов сказала, и то это все можно было прочитать на фотографиях. Если бы я раньше не была на другой экскурсии впечатление было бы по информации 0.
Крепость Рабат туристический новодел, реконструкция турецкой крепости, каких много во всех странах. В Грузии с ее историей и количеством интереснейших мест для посещения, на мой взгля совсем не интересно. Можно пофотографироваться,для любителей, но время было 12 самое пекло.
Вардзия конечно потрясающее место и стоило всех неудобств поездки. Машина была без кондиционера и 12 часов ехали с открытыми окнами глотая пыль и выхлопы от машин. В итоге -продуло и жуткая аллергия на следующий день.
Трудный подьем на скалы приходится на время от 14 часов. В жару это не всем по силам. Накануне созванивалась с гидом, об этом ничего сказано не было. Пожилым людям будет 😒
Девушка гид была в машине без микрофона при открытых окнах ее было совсем не слышно. И поэтому после 20 минутного рассказа о царских династиях Грузии, мы ничего не услышали.
Буду читать в интернете🤨 или поеду при следующей возможности в это потрясающее место с другой турфирмой.
В этом туре лучше бы подольше в Боржоми и Вардзии было время и более опытного гида.
Вардзия конечно стоит долгого пути! В Боржоми был 1 час самостоятельно по парку и воды попить.Вардзия конечно стоит долгого пути! В Боржоми был 1 час самостоятельно по парку и воды попить.Вардзия конечно стоит долгого пути! В Боржоми был 1 час самостоятельно по парку и воды попить.Вардзия конечно стоит долгого пути! В Боржоми был 1 час самостоятельно по парку и воды попить.Вардзия конечно стоит долгого пути! В Боржоми был 1 час самостоятельно по парку и воды попить.
Бесо
Бесо
Ответ организатора:
Здравствуйте, мне жаль, что вам не понравилась наша экскурсия. Но я не могу винить ни водителя, ни гида. Когда день был прохладный, водитель неоднократно предлагал включить кондиционер. Но ему неоднократно отказывали. Что касается услуг гида, вы бы не пошли с гидом, чтобы услышать историю. Вы часто находились позади группы и поэтому я не мог услышать информацию. Ждем вас в будущем.

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