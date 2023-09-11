Приглашаем вас на знакомство с гостеприимной и многообразной Грузией! За один день вы посетите множество интересных мест: целебные воды Боржоми, древнюю крепость Рабат и скальный комплекс Вардзия. Познакомитесь с историей страны, попробуете местное вино и полюбуетесь красотой горных ландшафтов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Крепость Рабат и замок Хертвиси

Мы отвезём вас в прекрасную Южную Георгию. Для начала посетим город Ахалцихе, а там — крепость Рабат 9 века, которая недавно была восстановлена и сейчас является городским музеем. Вы познакомитесь с историей этого места, подниметесь на стены и башни крепости, прогуляетесь по парку. Затем отправитесь в средневековый замок Хертвиси, возведённый на высокой скале у места слияния рек Паравни и Мтквари.

Вардзия, дегустация вин и Боржоми

Следующая остановка — древний пещерный город-монастырь Вардзия со множеством тоннелей и смотровых площадок. Вы увидите его главную достопримечательность — храм Успения Богородицы. Посетите местные виноградники, растущие на склонах скал, пообедаете в ресторане с национальной кухней и бесплатной дегустацией вин и чачи. Отдохнёте и отправитесь в минеральный парк Боржоми, где вас ждут целебные источники, поездка по канатной дороге и по желанию — на квадроциклах.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы