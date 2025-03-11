Эпоха Плюс Один

Вы узнаете детали и факты про знаменитую и многими любимую песню «Миллион Алых Роз», и про воды Лагидзе, которым посвящали свои стихи знаменитые поэты писатели, такие как Евтушенко, Есенин и другие.

А также увидите Яблоко Любви (если будет открыто для посещений), работы знаменитого Зураба Церетели.
Эпоха Плюс Один
Эпоха Плюс Один
Эпоха Плюс Один
Ближайшие даты:
11
мар12
мар13
мар14
мар15
мар16
мар18
мар
Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Откройте для себя две эпохи Грузии

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой вы сможете погрузиться в две уникальные эпохи Грузии — XIX и XX века. Это не просто путешествие во времени, но и возможность узнать множество интересных фактов о жизни и творчестве знаменитого художника Нико Пиросмани.

Знакомство с Нико Пиросмани

Во время экскурсии вы увидите картины Нико Пиросмани, которые отражают дух и культуру его времени. Также мы посетим его дом-музей, где художник провел последние годы своей жизни. Это место наполнено атмосферой творчества и вдохновения, что позволит вам лучше понять его искусство и личность.

Архитектурные жемчужины

Кроме того, я расскажу вам о зданиях и архитектуре проспекта Руставели, который является одной из главных артерий Тбилиси. Вы узнаете о значении этих архитектурных объектов и их роли в истории города.

Интерактивная викторина

В завершение экскурсии вас ждет небольшая викторина, где вы сможете проверить свои знания и получить призы от гида. Это отличная возможность не только узнать больше, но и приятно провести время в компании единомышленников.

Не упустите шанс открыть для себя Грузию через призму её истории и искусства!

ВТ- ВС: Начало экскурсии в 11:45

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Здание музея Современного искусства
  • Храм Кашвети
  • Театр оперы и балета (снаружи)
  • Парламент
  • Посетим Голубую Галерею, где увидим картины Нико Пиросмани и других художников
  • Музей Зураба Церетели - снаружи
  • Отель Билтмор
  • Здание Дома Кино
  • Памятник поэту Шота Руставели
  • Спускаемся в Метро и едем до станции пл. Вокзальная, улицу, где жил Нико Пиросмани и посетим его дом-музей
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт
  • Билеты в музеи
  • Ланч, кофе
  • Ваши личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: ПР.Ш. Руставели 16, перед входом в Музей Современн
Завершение: Дом-музей Пиросмани
Когда и сколько длится?
Когда: ВТ- ВС: Начало экскурсии в 11:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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