А также увидите Яблоко Любви (если будет открыто для посещений), работы знаменитого Зураба Церетели.
Описание экскурсии
Откройте для себя две эпохи Грузии
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой вы сможете погрузиться в две уникальные эпохи Грузии — XIX и XX века. Это не просто путешествие во времени, но и возможность узнать множество интересных фактов о жизни и творчестве знаменитого художника Нико Пиросмани.
Знакомство с Нико Пиросмани
Во время экскурсии вы увидите картины Нико Пиросмани, которые отражают дух и культуру его времени. Также мы посетим его дом-музей, где художник провел последние годы своей жизни. Это место наполнено атмосферой творчества и вдохновения, что позволит вам лучше понять его искусство и личность.
Архитектурные жемчужины
Кроме того, я расскажу вам о зданиях и архитектуре проспекта Руставели, который является одной из главных артерий Тбилиси. Вы узнаете о значении этих архитектурных объектов и их роли в истории города.
Интерактивная викторина
В завершение экскурсии вас ждет небольшая викторина, где вы сможете проверить свои знания и получить призы от гида. Это отличная возможность не только узнать больше, но и приятно провести время в компании единомышленников.
Не упустите шанс открыть для себя Грузию через призму её истории и искусства!
ВТ- ВС: Начало экскурсии в 11:45
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание музея Современного искусства
- Храм Кашвети
- Театр оперы и балета (снаружи)
- Парламент
- Посетим Голубую Галерею, где увидим картины Нико Пиросмани и других художников
- Музей Зураба Церетели - снаружи
- Отель Билтмор
- Здание Дома Кино
- Памятник поэту Шота Руставели
- Спускаемся в Метро и едем до станции пл. Вокзальная, улицу, где жил Нико Пиросмани и посетим его дом-музей
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
- Билеты в музеи
- Ланч, кофе
- Ваши личные траты