Вы узнаете детали и факты про знаменитую и многими любимую песню «Миллион Алых Роз», и про воды Лагидзе, которым посвящали свои стихи знаменитые поэты писатели, такие как Евтушенко, Есенин и другие. А также увидите Яблоко Любви (если будет открыто для посещений), работы знаменитого Зураба Церетели.

Описание экскурсии

Откройте для себя две эпохи Грузии

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой вы сможете погрузиться в две уникальные эпохи Грузии — XIX и XX века. Это не просто путешествие во времени, но и возможность узнать множество интересных фактов о жизни и творчестве знаменитого художника Нико Пиросмани.

Знакомство с Нико Пиросмани

Во время экскурсии вы увидите картины Нико Пиросмани, которые отражают дух и культуру его времени. Также мы посетим его дом-музей, где художник провел последние годы своей жизни. Это место наполнено атмосферой творчества и вдохновения, что позволит вам лучше понять его искусство и личность.

Архитектурные жемчужины

Кроме того, я расскажу вам о зданиях и архитектуре проспекта Руставели, который является одной из главных артерий Тбилиси. Вы узнаете о значении этих архитектурных объектов и их роли в истории города.

Интерактивная викторина

В завершение экскурсии вас ждет небольшая викторина, где вы сможете проверить свои знания и получить призы от гида. Это отличная возможность не только узнать больше, но и приятно провести время в компании единомышленников.

Не упустите шанс открыть для себя Грузию через призму её истории и искусства!