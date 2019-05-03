14 отзывов оставили туристы

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Из Тбилиси — в Гори и Уплисцихе

Посетить древний пещерный комплекс и дом-музей Сталина

3.5
14 отзывов
Марина
Марина – экскурсионное агентство из Тбилиси
Вы познакомитесь с самыми интересными фактами истории 📖 Грузии, от глубокой древности до советского периода, и почувствуете колорит двух удивительных мест: Гори и Уплисцихе.

Я покажу вам Горисцихе, старинную городскую крепость XIV века, и расскажу о самом знаменитом уроженце города Гори — Иосифе Сталине.

Затем вас «отбросит» на три тысячи лет назад, и вы очутитесь в Уплисцихе — удивительном городе, высеченном в скале.

Я с радостью открою его тайны, легенды и причудливую историю.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • €35 за человека

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Из Тбилиси — в Гори и Уплисцихе
Из Тбилиси — в Гори и Уплисцихе

Что вас ожидает

Советская ностальгия в Гори
Час езды от Тбилиси — и вы в Гори, одном из древнейших мест Грузии, первые упоминания о котором датируются далеким VII веком. Название города связано с расположенным в центре Гори скальным образованием «гораки». Именно на нем находятся останки древней крепости Горисцихе, о которой я расскажу много интересных фактов. Вы посетите главную достопримечательность 🏛️ Гори — дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага. А также увидите одну из немногих сохранившихся в мире скульптур «отца народов», возвышающуюся прямо перед музеем.

Уплисцихе — прогулка 👣 по вулканическим скалам
Далее вы отправитесь в древнейший город-крепость Уплисцихе, расположенный на берегу реки Куры всего в 12 км от Гори. Я расскажу тяжелую историю 📖 знаменитого пещерного города, связанную с противостоянием христианства и язычества. Вы узнаете о гонениях на его жителей и жрецов, разрушении главных зданий и возникновении на месте языческих храмов христианских церквей. Сегодня Уплисцихе частично восстановлен и имеет статус музея. Вы сможете побродить по его загадочным вулканическим пещерам, закоулкам и скальным выступам.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
  • Транспортные расходы, питьевая вода и входные билеты 🎫 в Уплисцихе включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: музей 🖼 Сталина — 10 лари с человека, вагон Сталина — 5 лари с человека.
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии 🧭.
  • Рекомендую надеть удобную обувь.
  • Оплата на месте возможна в евро или в лари.
Начало и место завершения
🚩 в районе площади Мейдан
Из Тбилиси — в Гори и Уплисцихе
Из Тбилиси — в Гори и Уплисцихе
Из Тбилиси — в Гори и Уплисцихе
Из Тбилиси — в Гори и Уплисцихе
Из Тбилиси — в Гори и Уплисцихе
Из Тбилиси — в Гори и Уплисцихе
Из Тбилиси — в Гори и Уплисцихе
Из Тбилиси — в Гори и Уплисцихе

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Марина
Марина
Я полюбила Грузию с первого взгляда и не смогла уехать из этой душевной и гостеприимной страны. Сейчас хочу делиться с каждым гостем Тбилиси частичкой своей любви. Я и моя команда гидов — знатоки Грузии и своего дела, проводим интересные туры по стране уже 7 лет!
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14 отзывов оставили туристы

3 мая 2019
Экскурсию накануне перенесли на час позже. Транспорт опоздал существенно. Группа была разноязычная. В процессе узнали, что еще едем в Джвари и Мцхету, хотя заявлено не было. Экскурсовода не было. Был сопровождающий, который рассказал пару очевидных фактов на двух языках по очереди. Все. Организация по маршруту отвратительная.
Марина
Ответ гида:Уважаемая Наталья, спасибо за Ваш отзыв, каждое мнение очень важно для нас. К сожалению, наш основной гид на это направление заболел, и нам пришлось взять гида со стороны. Что касается разноязычной группы, то иногда наши гости приводят с собой друзей из разных стран и просят, чтобы гид хотя бы немного рассказал им на английском, мы стараемся сделать экскурсию интересной для всех наших гостей независимо от языка, на котором они говорят.
12 марта 2019
В целом экскурсия хорошая. В музее Сталина в Гори экскурсовод был от самого музея - узнали много интересных фактов. А вот в Уплисцихе, увы, никакого экскурсовода нам не предоставили. Времени полазить по городу самостоятельно дали достаточно, но, конечно, с рассказом знающего местного экскурсовода было бы намного интереснее и познавательнее. К нашему водителю-гиду, которого звали Заза, никаких претензий нет, по дороге он много рассказывал о Грузии, угощал вином и чачей, завез в интересный древний монастырь Атенский Сион. Вопрос скорее к общей организации - из описания экскурсии все-таки следует, что экскурсовод по Уплисцихе должен был быть. Экскурсию рекомендуем, но советуем четко уточнять - будет ли предоставлен экскурсовод по Уплисцихе.
6 декабря 2018
Поставить оценку экскурсии нет возможности, Мероприятие заявлено как экскурсия, по факту был предоставлен трансфер и не более. Никакого гида не было. Присутствовали 6 человек, виретились в назначенное время и отправились в Гори. По приезду все пошли в музей, альтернативы не было. Затем Уплитцихе, где был согласно оплаченным билетам.
Марина
Ответ гида:Уважаемая Ольга, спасибо за Ваш отзыв! Программа экскурсии очень насыщенная, рассказ гида полностью соответствует информационной нагрузке экскурсии, а на всех ключевых точках вам дается возможность услышать гида, специализирующего на данной теме. В программе экскурсии указано, что вы посетите музей Сталина. Экскурсия соответствовала пунктам, указанным в описании.
26 ноября 2018
Экскурсии не было. Вместо гида был водитель с машиной, доставил нас до места, посоветовал взять аудиогид. Водитель прекрасный человек, угостил нас вином, рассказал что мог, но мы рассчитывали на экскурсию которой не было.
Марина
Ответ гида:Уважаемая Екатерина, спасибо за Ваш отзыв! Все отзывы очень важны для нас, и мы прислушиваемся к каждому мнению. Екатерина, предоставленный Вам гид-водитель рассказал Вам про все остановки по ходу маршрута экскурсии. В связи с маленькой группой Вам был предоставлен индивидуальный тур по цене группового. И на всех информативных точках мы наняли Вам профессионального гида. Мы стараемся исправить подобные ситуации с не набравшимися группами, но всё-таки лучше, чтобы экскурсия состоялась, чем её отменить. Спасибо за понимание.
11 ноября 2018
Прекрасный музей в Гори. Нельзя забывать или менять историю. Очень интересный древний город в скалах - Уплисцихе.
6 ноября 2018
Гид рассказывал очень интересно, была приятная атмосфера, и нам всё очень понравилось.
24 октября 2018
Отлично организовано. Водитель - гид Вано ( мы ездили 11. 10. 2018 г. ) все очень доходчиво рассказал. Дивный музей в Гори. Спасибо!!!!
21 октября 2018
Очень интересная и увлекательная экскурсия! Гид Георгий очень вдохновенно рассказывал про свой родной край, проявил бездну грузинского гостеприимства и отличные знания биографии Сталина. В пещерном городе довел нас до самого верха и даже сильный ветер не помешал насладиться прекрасной панорамой. Спасибо за теплые вещи и вино, что еще больше усилило наши впечатления!
3 октября 2018
Очень мало свободного времени на экскурсии. Нет возможности самостоятельно изучить Уплисцихе. Время экскурсии не 8 часов как указано, а 5 и все время подгоняют.
Марина
Ответ гида:Уважаемая Елена, спасибо за Ваш отзыв! Мы очень рады, что на нашей экскурсии Вы совершенно потеряли счет времени, потому что чисто физически невозможно уместить эту экскурсию в 5 часов, так как только дорога туда и обратно занимает уже более 4 часов. Значит, нашему гиду удалось настолько увлечь вас что Вы даже не заметили как пролетели 8 часов.
2 октября 2018
Нас было 10 человек, заплатили 200 евро. Привезли комфортно, виды замечательные. Дальше только разочарование. Экскурсовод не знал деталей и на уточняющие вопроса просила адресовать их к современникам. Дополнительно русская речь была со множеством ошибок. Да, это не родной язык, но уметь говорить для экскурсовода обязательно. Суммарно никому не советую тратить время и деньги.
Марина
Ответ гида:Уважаемый Дмитрий, спасибо за Ваш отзыв! Нам очень жаль, что наша экскурсия Вас не зацепила. На протяжении всей экскурсии Вы абсолютно не интересовались ни маршрутом, ни информацией, которую рассказывал Вам гид. Все остальные участники экскурсии были крайне довольны как содержанием экскурсии, так и гидом.
26 сентября 2018
Нас было всего двое, поэтому на экскурсии нас сопровождал один водитель. Грузин, информацией по объектам посещения владеет, но он не экскурсовод. Пока ехали, рассказал в общих чертах про 3 остановки на нашем маршруте, но по Уплисцихе мы ходили сами, в музее Сталина экскурсию вела сотрудница музея, к крепости Гори тоже поднимались одни. Если хотите посетить именно эти места и не хотите ехать на такси или маршрутке, то наверное можно взять эту экскурсию, в остальных случаях есть риск получить разочарование.
7 сентября 2018
Сама экскурсия великолепная по своему содержанию, отличные виды, интересные места, но ничего конкретного мы про них не узнали.. Марина -прекрасный, душевный человек, но не экскурсовод, не обладает нужным количеством знаний и навыками рассказчика, к сожалению, поэтому мы жадно прислушивались к другим группам, чтобы узнать для себя информацию. Организация понравилась, комфортная машина, отличный водитель! В общем впечатления остались хорошие, виды просто потрясающие, экскурсию советую, но с компетентным гидом!)
5 сентября 2018
Экскурсия оставила совершенно потрясающие впечатления. Помимо программы мероприятия я получил огромное количество полезной информации об истории и легендах Грузии, об обычаях и еде, да буквально обо всем. Рекомендую всем выбирать именно этот вариант экскурсии, ведь он гарантировано доставит вам массу удовольствия.
27 августа 2018
Марина провела очень интересную и информативную экскурсию! Группа была небольшая, поэтому всю поездку ощущалась душевная атмосфера, индивидуальный подход, ни один вопрос не остался без ответа. Узнала много нового и интересного! Марина отличный рассказчик, чувствуется ее безграничная любовь к здешним местам, частичку которой она подарила каждому из нас, стараясь максимально вовлечь каждого участника. Уплисцихе - совершенно невероятное место, поражающее воображение, здесь особая атмосфера, которую обязательно нужно прочувствовать, фото и видео не передают и части монументальности и величия этого древнего города. Музей Сталина также не оставил равнодушной, огромное количество документов, экспонатов, фотографий бережно сохранено для потомков, абсолютное погружение в прошлое. Не пожалела, что выбрала эту экскурсию. Спасибо организаторам и, в частности, экскурсоводу Марине, чьи рассказы позволили мне взглянуть на Грузию немного иначе!

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