14 отзывов оставили туристы

Насыщенная программа и забота о комфорте гарантированы, ведь мы включили в стоимость все транспортные расходы и питьевую воду. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям
Описание экскурсии
Мцхета — первая столица Грузии
Вы услышите её историю и посетите главную достопримечательность — кафедральный собор Светицховели, где находится хитон Христа.
Монастырь Джвари
Вы окажетесь в месте, где зародилось грузинское православие. Отсюда открывается удивительный вид на слияние двух рек, Мтквари и Арагви. Вы сможете полюбоаться смешением вод, похожим на разведённую и смешанную кисточкой акварель.
Советская ностальгия в Гори
Час езды от Тбилиси — и вы в Гори, одном из древнейших мест Грузии, первые упоминания о котором датируются далеким VII веком. Название города связано с расположенным в центре Гори скальным образованием «гораки». Именно на нем находятся останки древней крепости Горисцихе, о которой я расскажу много интересных фактов. Вы посетите главную достопримечательность Гори — дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага. А также увидите одну из немногих сохранившихся в мире скульптур «отца народов», возвышающуюся прямо перед музеем.
Уплисцихе — прогулка по вулканическим скалам
Далее вы отправитесь в древнейший город-крепость Уплисцихе, расположенный на берегу реки Куры всего в 12 км от Гори. Я расскажу тяжелую историю знаменитого пещерного города, связанную с противостоянием христианства и язычества. Вы узнаете о гонениях на его жителей и жрецов, разрушении главных зданий и возникновении на месте языческих храмов христианских церквей. Сегодня Уплисцихе частично восстановлен и имеет статус музея. Вы сможете побродить по его загадочным вулканическим пещерам, закоулкам и скальным выступам.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
- Экскурсия проходит на русском и английском языках
- Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость.
- Дополнительные расходы: музей Сталина — 10 лари с человека, вагон Сталина — 5 лари с человека, входные билеты в Уплисцихе — 15 лари с человека
- Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
- Рекомендую надеть удобную обувь.
- Оплата на месте возможна в евро или в лари.
- По окончании программы, мы будем рады подарить вам водную экскурсию по реке Кура (дополнительно оплачивается аренда катера — 30 лари). Подробности в переписке с гидом.
ежедневно в 08:45
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€19
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Что можно было бы улучшить:
1. Нас интересовали Мцхета, Джвари и Уплисцихе, но
Наш гид Михаил превосходит все ожидания - прекрасно образован, умен, обаятелен и с чувством юмора, достойным стендапа.
Сама поездка позволяет увидеть красивейшие места Грузии,
Отдельное спасибо нашему гиду, невероятно умная, эрудированная и при этом такая лёгкая в общении! Рассказывала с душой, с юмором. Всё прошло так тепло и интересно, что эта поездка точно останется в памяти надолго 🌿