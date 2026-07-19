14 отзывов оставили туристы

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Из Тбилиси - в Мцхета, Гори и Уплисцихе

Исследуйте сердце Грузии, погрузитесь в эпохи от древности до советских времён, открывая уникальные места
Погрузитесь в историческую атмосферу Грузии с экскурсией «Из Тбилиси - в Мцхета, Гори и Уплисцихе». Вас ожидает путешествие по знаковым местам, где каждый камень дышит историей. Откроем величие Мцхеты, узнаем тайны Гори и пройдемся по древним пещерам Уплисцихе.

Насыщенная программа и забота о комфорте гарантированы, ведь мы включили в стоимость все транспортные расходы и питьевую воду. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям
4.7
51 отзыв
Из Тбилиси - в Мцхета, Гори и Уплисцихе
Из Тбилиси - в Мцхета, Гори и Уплисцихе
Из Тбилиси - в Мцхета, Гори и Уплисцихе

Описание экскурсии

Мцхета — первая столица Грузии

Вы услышите её историю и посетите главную достопримечательность — кафедральный собор Светицховели, где находится хитон Христа.

Монастырь Джвари

Вы окажетесь в месте, где зародилось грузинское православие. Отсюда открывается удивительный вид на слияние двух рек, Мтквари и Арагви. Вы сможете полюбоаться смешением вод, похожим на разведённую и смешанную кисточкой акварель.

Советская ностальгия в Гори

Час езды от Тбилиси — и вы в Гори, одном из древнейших мест Грузии, первые упоминания о котором датируются далеким VII веком. Название города связано с расположенным в центре Гори скальным образованием «гораки». Именно на нем находятся останки древней крепости Горисцихе, о которой я расскажу много интересных фактов. Вы посетите главную достопримечательность Гори — дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага. А также увидите одну из немногих сохранившихся в мире скульптур «отца народов», возвышающуюся прямо перед музеем.

Уплисцихе — прогулка по вулканическим скалам

Далее вы отправитесь в древнейший город-крепость Уплисцихе, расположенный на берегу реки Куры всего в 12 км от Гори. Я расскажу тяжелую историю знаменитого пещерного города, связанную с противостоянием христианства и язычества. Вы узнаете о гонениях на его жителей и жрецов, разрушении главных зданий и возникновении на месте языческих храмов христианских церквей. Сегодня Уплисцихе частично восстановлен и имеет статус музея. Вы сможете побродить по его загадочным вулканическим пещерам, закоулкам и скальным выступам.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
  • Экскурсия проходит на русском и английском языках
  • Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: музей Сталина — 10 лари с человека, вагон Сталина — 5 лари с человека, входные билеты в Уплисцихе — 15 лари с человека
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
  • Рекомендую надеть удобную обувь.
  • Оплата на месте возможна в евро или в лари.
  • По окончании программы, мы будем рады подарить вам водную экскурсию по реке Кура (дополнительно оплачивается аренда катера — 30 лари). Подробности в переписке с гидом.

ежедневно в 08:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€19
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2187 туристов
Я полюбила Грузию с первого взгляда и не смогла уехать из этой душевной и гостеприимной страны. Сейчас хочу делиться с каждым гостем Тбилиси частичкой своей любви. Я и моя команда гидов — знатоки Грузии и своего дела, проводим интересные туры по стране с 2019 года.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
5
3
6
2
4
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1
А
Очень приятная поездка, объединяющая несколько интересных мест. Наш экскурсовод, Леван, с душой и любовью рассказывал о стране и народе.

Что можно было бы улучшить:
1. Нас интересовали Мцхета, Джвари и Уплисцихе, но
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не Гори, однако поездки, не включающей Гори, мы не нашли.
2. Формат двуязычной экскурсии всё же не самый лучший. Обязательно кто-то скучает, пока рассказ идёт на другом языке. Либо, если ты знаешь оба языка, слушаешь один рассказ два раза.
3. Мне и, может быть, многим другим сложно сначала слушать и запоминать, а потом, без сопровождения смотреть, по крайней мере для первого знакомства.

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Анна
Прекрасная экскурсия с отличным гидом на комфортабельном микроавтобусе.
Наш гид Михаил превосходит все ожидания - прекрасно образован, умен, обаятелен и с чувством юмора, достойным стендапа.
Сама поездка позволяет увидеть красивейшие места Грузии,
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продегустировать все самое вкусное и ощутить восторг от экскурсии.
Нас трудно удивить впечатлениями и видами, но Михаилу это удалось! Рассказ гида содержателен и интересен, все как мы любим❤️❤️❤️.
Отдельно хочу отметить комфортный микроавтобус. А уж если к нему добавят дополнительную ступеньку, будет превосходно.
Поездку от всего сердца рекомендуем, получите удовольствие и не устанете.

Прекрасная экскурсия с отличным гидом на комфортабельном микроавтобусе.
Прекрасная экскурсия с отличным гидом на комфортабельном микроавтобусе.
Прекрасная экскурсия с отличным гидом на комфортабельном микроавтобусе.
Прекрасная экскурсия с отличным гидом на комфортабельном микроавтобусе.
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M
были на экскурсии 8 января. нам все понравилось - разнообразные места, насыщенно, время в дороге пролетало незаметно! гид замечательный, на обратном пути поставил образцы грузинской музыки)) Единственный минус - место для обеда. Было дорого, долго и не очень по размеру порции.
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А
Наполненность экскурсии, очень красивые места, гид замечательный и внимательный, времени на все было достаточно, отвезли в очень вкусное кафе. Из минусов экскурсия была на двух языках, что увеличивало ее продолжительность, рассчитывала раньше вернуться, задержались на 3 часа. Ну и в маршрутке было жарковато.
Наполненность экскурсии, очень красивые места, гид замечательный и внимательный, времени на все было достаточно, отвезли в
Наполненность экскурсии, очень красивые места, гид замечательный и внимательный, времени на все было достаточно, отвезли в
Наполненность экскурсии, очень красивые места, гид замечательный и внимательный, времени на все было достаточно, отвезли в
Наполненность экскурсии, очень красивые места, гид замечательный и внимательный, времени на все было достаточно, отвезли в
Наполненность экскурсии, очень красивые места, гид замечательный и внимательный, времени на все было достаточно, отвезли в
Наполненность экскурсии, очень красивые места, гид замечательный и внимательный, времени на все было достаточно, отвезли в
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Анастасия
Очень понравилась экскурсия, посетили много красивых исторических мест. Особо хочу отметить, посещение музея Сталина, гид по музею очень интересно рассказывала. Этот музей стоит посетить именно с гидом. Пещерный город тоже восторг!
Очень понравилась экскурсия, посетили много красивых исторических мест. Особо хочу отметить, посещение музея Сталина, гид по
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Анфиса
Экскурсия получилась просто чудесной 💛 За один день успела увидеть столько разных мест, каждое со своей атмосферой и историей.
Отдельное спасибо нашему гиду, невероятно умная, эрудированная и при этом такая лёгкая в общении! Рассказывала с душой, с юмором. Всё прошло так тепло и интересно, что эта поездка точно останется в памяти надолго 🌿
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