14 отзывов оставили туристы

Погрузитесь в историческую атмосферу Грузии с экскурсией «Из Тбилиси - в Мцхета, Гори и Уплисцихе». Вас ожидает путешествие по знаковым местам, где каждый камень дышит историей. Откроем величие Мцхеты, узнаем тайны Гори и пройдемся по древним пещерам Уплисцихе. Насыщенная программа и забота о комфорте гарантированы, ведь мы включили в стоимость все транспортные расходы и питьевую воду. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям

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Описание экскурсии

Мцхета — первая столица Грузии

Вы услышите её историю и посетите главную достопримечательность — кафедральный собор Светицховели, где находится хитон Христа.

Монастырь Джвари

Вы окажетесь в месте, где зародилось грузинское православие. Отсюда открывается удивительный вид на слияние двух рек, Мтквари и Арагви. Вы сможете полюбоаться смешением вод, похожим на разведённую и смешанную кисточкой акварель.

Советская ностальгия в Гори

Час езды от Тбилиси — и вы в Гори, одном из древнейших мест Грузии, первые упоминания о котором датируются далеким VII веком. Название города связано с расположенным в центре Гори скальным образованием «гораки». Именно на нем находятся останки древней крепости Горисцихе, о которой я расскажу много интересных фактов. Вы посетите главную достопримечательность Гори — дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага. А также увидите одну из немногих сохранившихся в мире скульптур «отца народов», возвышающуюся прямо перед музеем.

Уплисцихе — прогулка по вулканическим скалам

Далее вы отправитесь в древнейший город-крепость Уплисцихе, расположенный на берегу реки Куры всего в 12 км от Гори. Я расскажу тяжелую историю знаменитого пещерного города, связанную с противостоянием христианства и язычества. Вы узнаете о гонениях на его жителей и жрецов, разрушении главных зданий и возникновении на месте языческих храмов христианских церквей. Сегодня Уплисцихе частично восстановлен и имеет статус музея. Вы сможете побродить по его загадочным вулканическим пещерам, закоулкам и скальным выступам.

Организационные детали