Вкусно в Тбилиси: мастер-классы, танцы и вино

Познакомиться с грузинской кухней в гостях у местной семьи в самом центре города (в группе)
Это вариант для тех, кто не хочет пассивно знакомиться с традициями Грузии, сидя в ресторане.

А для тех, кто готов принять участие в живой беседе, приготовлении национальных блюд, дегустации и танцах (ну ладно, заставлять танцевать мы не будем).

В колоритном месте вы узнаете о грузинской кухне, приготовите хинкали и хачапури и оцените разные вина.
5
1 отзыв
Вкусно в Тбилиси: мастер-классы, танцы и вино
Вкусно в Тбилиси: мастер-классы, танцы и вино
Вкусно в Тбилиси: мастер-классы, танцы и вино
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание мастер-класса

Введение в грузинскую кухню

Мы начнём с краткого экскурса в историю грузинской кухни. Вы узнаете о её традициях, ключевых ингредиентах и популярных блюдах. И поймёте, как географическое расположение и климат Грузии влияют на разнообразие её кухни.

Мастер-класс по приготовлению хинкали

Обучение от опытного шеф-повара: профессионал поделится своими секретами приготовления идеальных хинкали.

Приготовление хачапури

Вы узнаете, как сделать тесто и выбрать правильный сыр для начинки. Мы покажем вам, как готовить разные виды хачапури, такие как аджарский и имеретинский. Каждый участник сможет самостоятельно приготовить свой хачапури и попробовать его.

Культура грузинского застолья

Танцы и песни — куда без них! Научим правильно двигаться, пофотографируем в национальных костюмах и не только.

Дегустация вина

Профессиональный сомелье расскажет о процессе производства грузинского вина, традиционных методах виноделия и современных тенденциях. Вы попробуете несколько сортов вина и научитесь определять их вкусовые особенности.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.

ежедневно в 19:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный€56
Дети до 12 лет€28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Григорий
10 авг 2024
Вау!!!! Другими словами описать свой восторг от посещения мастер класса по другому просто не могу описать. Все на столько тонко и грамотно продуманно, что кроме эмоций не нахожу слов. И еда и танцы ну и конечно же мастер класс по хинкали и хачапури сделали этот вечер изумительным
Отдельное спасибо тамаде Илье который вел застолье на самом высоком уровне
Рекомендую!!!!!

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Пьём вино и готовим грузинские блюда
Пешая
57 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Погрузитесь в атмосферу старинного Тбилиси, научитесь готовить хинкали и хачапури, а также насладитесь дегустацией лучших грузинских вин
Начало: В районе Хлебной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
35 за человека
Мастер-класс по грузинскому танцу
26 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Уникальный мастер-класс грузинских танцев в Тбилиси
Приглашаем на мастер-класс по грузинскому танцу в Тбилиси! Узнайте секреты национальных танцев, насладитесь вином и фруктами, получите видео на память
Завтра в 10:30
5 сен в 10:30
от 120 за всё до 2 чел.
Кахетия - сокровищница грузинского вина
На машине
102 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
ХорошоТам