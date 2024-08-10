Познакомиться с грузинской кухней в гостях у местной семьи в самом центре города (в группе)
Это вариант для тех, кто не хочет пассивно знакомиться с традициями Грузии, сидя в ресторане.
А для тех, кто готов принять участие в живой беседе, приготовлении национальных блюд, дегустации и танцах (ну ладно, заставлять танцевать мы не будем).
В колоритном месте вы узнаете о грузинской кухне, приготовите хинкали и хачапури и оцените разные вина.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание мастер-класса
Введение в грузинскую кухню
Мы начнём с краткого экскурса в историю грузинской кухни. Вы узнаете о её традициях, ключевых ингредиентах и популярных блюдах. И поймёте, как географическое расположение и климат Грузии влияют на разнообразие её кухни.
Мастер-класс по приготовлению хинкали
Обучение от опытного шеф-повара: профессионал поделится своими секретами приготовления идеальных хинкали.
Приготовление хачапури
Вы узнаете, как сделать тесто и выбрать правильный сыр для начинки. Мы покажем вам, как готовить разные виды хачапури, такие как аджарский и имеретинский. Каждый участник сможет самостоятельно приготовить свой хачапури и попробовать его.
Культура грузинского застолья
Танцы и песни — куда без них! Научим правильно двигаться, пофотографируем в национальных костюмах и не только.
Дегустация вина
Профессиональный сомелье расскажет о процессе производства грузинского вина, традиционных методах виноделия и современных тенденциях. Вы попробуете несколько сортов вина и научитесь определять их вкусовые особенности.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммад — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 20 туристов
Я Мухаммад. Живу в Тбилиси более 6 лет, говорю по-арабски, по-русски, по-английски и немного по-немецки. Представляю команду увлечённых гидов. В Тбилиси у нас есть два офиса. Мы предлагаем множество туров в разные уголки Грузии. Будем рады показать вам всё самое интересное и впечатляющее. До встречи!
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Григорий
10 авг 2024
Вау!!!! Другими словами описать свой восторг от посещения мастер класса по другому просто не могу описать. Все на столько тонко и грамотно продуманно, что кроме эмоций не нахожу слов. И еда и танцы ну и конечно же мастер класс по хинкали и хачапури сделали этот вечер изумительным Отдельное спасибо тамаде Илье который вел застолье на самом высоком уровне Рекомендую!!!!!