Это вариант для тех, кто не хочет пассивно знакомиться с традициями Грузии, сидя в ресторане. А для тех, кто готов принять участие в живой беседе, приготовлении национальных блюд, дегустации и танцах (ну ладно, заставлять танцевать мы не будем). В колоритном месте вы узнаете о грузинской кухне, приготовите хинкали и хачапури и оцените разные вина.

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Описание мастер-класса

Введение в грузинскую кухню

Мы начнём с краткого экскурса в историю грузинской кухни. Вы узнаете о её традициях, ключевых ингредиентах и популярных блюдах. И поймёте, как географическое расположение и климат Грузии влияют на разнообразие её кухни.

Мастер-класс по приготовлению хинкали

Обучение от опытного шеф-повара: профессионал поделится своими секретами приготовления идеальных хинкали.

Приготовление хачапури

Вы узнаете, как сделать тесто и выбрать правильный сыр для начинки. Мы покажем вам, как готовить разные виды хачапури, такие как аджарский и имеретинский. Каждый участник сможет самостоятельно приготовить свой хачапури и попробовать его.

Культура грузинского застолья

Танцы и песни — куда без них! Научим правильно двигаться, пофотографируем в национальных костюмах и не только.

Дегустация вина

Профессиональный сомелье расскажет о процессе производства грузинского вина, традиционных методах виноделия и современных тенденциях. Вы попробуете несколько сортов вина и научитесь определять их вкусовые особенности.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.