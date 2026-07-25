Раскройте культурный код Грузии благодаря любви! Приглашаю прогуляться по местам, где Пиросмани дарил возлюбленной миллион алых роз, Руставели воспевал царицу Тамары, а Грибоедов и Нино нашли друг в друге родственные души.
Я покажу интересные достопримечательности и расскажу о них через контекст романтических историй и особого места женщины в них.
Я покажу интересные достопримечательности и расскажу о них через контекст романтических историй и особого места женщины в них.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по площади Свободы и найдёте отель, из окна которого актриса увидела миллион алых роз
- Послушаете историю любви Грибоедова и Нино возле главного пантеона у подножия Мтацминды, где влюблённые нашли свой приют
- Оцените архитектуру театра Резо Габриадзе и узнаете, какой была любовь в его легендарных кукольных спектаклях
- Посмотрите на Анчисхатский храм 6 века, связанный с именем прекрасной царицы Тамары, и главный женский символ страны — «Мать-Грузию»
- Побываете в старинной аптеке и узнаете, кого любила основательница медицины Медея из древней Колхиды
- Узнаете, какому святому молятся все невесты Кавказа
Организационные детали
В конце прогулки можем посмотреть на город с видовой площадки. На неё можно попасть пешком или на фуникулёре (2,5 лари в одну сторону).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 19 туристов
Меня зовут Ольга, я страстный путешественник и гид. Живу на Кавказе с детства, обожаю горы, поднималась на Эльбрус, люблю историю и литературу! Влюблена в Тбилиси второй год. Ранее работала гидом в Приэльбрусье, КМВ, Архызе. Обучаю танго и обучаюсь грузинским танцам! Иногда можем зажечь мастер-классом, чтобы размяться в туре)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Недавно побывала на экскурсии «Романтический Тбилиси» с гидом Ольгой — и до сих пор под впечатлением!
Ольга сумела показать город совсем с другой стороны — не просто набор достопримечательностей, а целую
Ольга сумела показать город совсем с другой стороны — не просто набор достопримечательностей, а целую
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Благодаря Ольге, наш отпуск в Тбилиси и Батуми стал ярким и интересным. Мы не только смотрели достопримечательности, наслаждались грузинской кухней… а даже получили несколько уроков аргентинского танго, ведь наш гид
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Благодарю Ольгу за экскурсию. Очень приятный человек, интеллигентный гид с прекрасным словарным запасом и массой уникальных историй. Мы получили интересный взгляд на город через призму любовных историй.
Экскурсия состоялась даже в дождь, под зонтиком гулять было тоже романтично 😉 + отдельная благодарность за советы по ресторанам, кафешкам и особенно за наводку на божественные пончики ❤ Спасибо 🙏
Экскурсия состоялась даже в дождь, под зонтиком гулять было тоже романтично 😉 + отдельная благодарность за советы по ресторанам, кафешкам и особенно за наводку на божественные пончики ❤ Спасибо 🙏
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