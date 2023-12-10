Романтический Тбилиси

Индивидуальная экскурсия в Тбилиси

Прогуляться по городу и увидеть его через призму любовных историй и легенд

Раскройте культурный код Грузии благодаря любви! Приглашаю прогуляться по местам, где Пиросмани дарил возлюбленной миллион алых роз, Руставели воспевал царицу Тамар, а Грибоедов и Нино нашли друг в друге родственные души.

Я покажу интересные достопримечательности и расскажу о них через контекст романтических историй и особого места женщины в них.
Романтический Тбилиси
Романтический Тбилиси
Романтический Тбилиси
Романтический Тбилиси
Романтический Тбилиси
Романтический Тбилиси
Романтический Тбилиси
Романтический Тбилиси
Романтический Тбилиси
Ближайшие даты:
10
дек
11
дек
12
дек
13
дек
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15
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дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Вы пройдёте по площади Свободы и найдёте отель, из окна которого актриса увидела миллион алых роз
  • Послушаете историю любви Грибоедова и Нино возле главного пантеона у подножия Мтацминды, где влюблённые нашли свой приют
  • Оцените архитектуру театра Резо Габриадзе и узнаете, какой была любовь в его легендарных кукольных спектаклях
  • Посмотрите на Анчисхатский храм 6 века, связанный с именем прекрасной царицы Тамар, и главный женский символ страны — «Мать-Грузию»
  • Побываете в старинной аптеке и узнаете, кого любила основательница медицины Медея из древней Колхиды
  • Узнаете, какому святому молятся все невесты Кавказа

Организационные детали

В конце прогулки можем посмотреть на город с видовой площадки. На неё можно попасть пешком или на фуникулёре (2,5 лари в одну сторону).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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