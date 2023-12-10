Прогуляться по городу и увидеть его через призму любовных историй и легенд
Раскройте культурный код Грузии благодаря любви! Приглашаю прогуляться по местам, где Пиросмани дарил возлюбленной миллион алых роз, Руставели воспевал царицу Тамар, а Грибоедов и Нино нашли друг в друге родственные души.
Я покажу интересные достопримечательности и расскажу о них через контекст романтических историй и особого места женщины в них.
Я покажу интересные достопримечательности и расскажу о них через контекст романтических историй и особого места женщины в них.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Вы пройдёте по площади Свободы и найдёте отель, из окна которого актриса увидела миллион алых роз
- Послушаете историю любви Грибоедова и Нино возле главного пантеона у подножия Мтацминды, где влюблённые нашли свой приют
- Оцените архитектуру театра Резо Габриадзе и узнаете, какой была любовь в его легендарных кукольных спектаклях
- Посмотрите на Анчисхатский храм 6 века, связанный с именем прекрасной царицы Тамар, и главный женский символ страны — «Мать-Грузию»
- Побываете в старинной аптеке и узнаете, кого любила основательница медицины Медея из древней Колхиды
- Узнаете, какому святому молятся все невесты Кавказа
Организационные детали
В конце прогулки можем посмотреть на город с видовой площадки. На неё можно попасть пешком или на фуникулёре (2,5 лари в одну сторону).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Тбилиси
Меня зовут Ольга, я страстный путешественник и гид. Живу на Кавказе с детства, обожаю горы, поднималась на Эльбрус, люблю историю и литературу! Влюблена в Тбилиси второй год. Ранее работала гидом в Приэльбрусье, КМВ, Архызе. Обучаю танго и обучаюсь грузинским танцам! Иногда можем зажечь мастер-классом, чтобы размяться в туре)
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