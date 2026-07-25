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галерею трогательных историй и легенд о любви. Она будто вела нас по страницам любовного романа, где каждая глава — это новая локация. Царица Тамара и Шота Руставели, Пиросмани и его миллион алых роз, Грибоедов и Нино Чавчавадзе, Софико Чиаурели и Котэ Махарадзе - Ольга рассказывала так, что истории будто оживали.

Ещё она дала отличные рекомендации по кафе и ресторанам — благодаря им мы попробовали самые вкусные блюда, побывали на дегустации вин, нашли те самые «божественные пончики», о которых все говорят.

Три часа пролетели как одно мгновение. Если будете в Тбилиси и хотите прочувствовать его душу — обязательно выбирайте эту экскурсию и гида Ольгу. Это не просто прогулка, а настоящее погружение в атмосферу города!