Мы прогуляемся по узким живописным улочкам, освещённым тусклым светом, заглянем во дворики и парадные. Будем любоваться вечерним городом и болтать обо всём. Я поделюсь с вами историями, как жил и работал мой дедушка.
И, конечно, сделаю для вас замечательные чёрно-белые фотографии, которые станут лучшим напоминанием о Тбилиси.
И, конечно, сделаю для вас замечательные чёрно-белые фотографии, которые станут лучшим напоминанием о Тбилиси.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание фото-прогулки
От цветочного рынка на Пушкина мы отправимся на прогулку через старинные улицы района Мтацминда. Пройдём через бурную туристическую Леселидзе, заглянем на параллельные улочки и поднимемся наверх, к району Сололаки. А закончим прогулку неподалёку от площади Свободы.
Будем заглядывать в живописные дворики и парадные старинных домов, находить самые интересные уголки города. А я сделаю для вас потрясающие чёрно-белые портреты.
Организационные детали
- Вы получите 20-30 фотографий без обработки в тот же вечер или до середины следующего дня
- Съёмка проходит на телефон Xiaomi 14 Ultra с оптикой Leica
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У цветочного рынка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Тбилиси
Меня зовут Алёна Данелия, я родилась в Москве, в семье кинорежиссера Георгия Данелия. Получила диплом социального психолога, работала у Фёдора Бондарчука, в продакшене. Много лет посвятила международному рекламному агентству. ФотоаппаратЗадать вопрос
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