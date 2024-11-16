Мы прогуляемся по узким живописным улочкам, освещённым тусклым светом, заглянем во дворики и парадные. Будем любоваться вечерним городом и болтать обо всём. Я поделюсь с вами историями, как жил и работал мой дедушка. И, конечно, сделаю для вас замечательные чёрно-белые фотографии, которые станут лучшим напоминанием о Тбилиси.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

От цветочного рынка на Пушкина мы отправимся на прогулку через старинные улицы района Мтацминда. Пройдём через бурную туристическую Леселидзе, заглянем на параллельные улочки и поднимемся наверх, к району Сололаки. А закончим прогулку неподалёку от площади Свободы.

Будем заглядывать в живописные дворики и парадные старинных домов, находить самые интересные уголки города. А я сделаю для вас потрясающие чёрно-белые портреты.

Организационные детали