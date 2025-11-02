читать дальше

любовью рассказывает о кино и Тбилиси, что после экскурсии захотелось посмотреть все фильмы.

На экскурсии вы узнаете и про историю Грузии и про особенности съёмок фильмов и любопытные истории из жизни актёров и режиссёров. Я пришла с тяжелым рюкзаком, так как сразу потом уезжала в аэропорт. Думала, что уйду с экскурсии пораньше, так как устану ходить, но все оказалось проще. Мы делали остановки, где можно посидеть на лавочке, посмотреть отрываок фильма или вспомнить музыку к кино. В итоге, с историями и видеоматериалами Екатерины 3 часа пролетели незаметно. Не хотелось уходить с экскурсии. Все-таки кинематограф- важнейшее из искусств и здорово, что можно пообщаться с человеком, погруженным в эту тему.

Очень рекомендую всем!