Кинематографический Тбилиси

Прогулка по следам звёзд кино и культовых фильмов
Тбилиси — город, который часто прячется за открытками и туристическими маршрутами. Эта экскурсия раскрывает его заново — через кино.

Вы побываете в знаковых локациях, узнаете, как создаются фильмы, и почему Тбилиси стал любимцем режиссёров. Атмосфера, детали и живые истории — как в хорошем кадре.
5
9 отзывов
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дворец детей и молодёжи — здесь снимали сцены с Бубой Кикабидзе и Пьером Ришаром.
  • Храм Святой Нины, куда заглянула Юлия Пересильд перед тем как отправиться на орбиту — в прямом смысле.
  • Тбилисскую консерваторию — её выпускники писали музыку, которую вы наверняка слышали в кино.
  • Площадь Свободы, ставшую одновременно и фоном, и трюком: сцена из «Форсажа 9» с Вином Дизелем снималась именно здесь — но не совсем так, как вы думаете.
  • Кинотеатр «Руставели» — узнаете, почему его считают сердцем грузинского кинематографа.

И узнаете:

  • Чем грузинское кино отличается от других национальных школ и почему оно повлияло на целое поколение режиссёров.
  • Какие сцены «Мимино», «17 мгновений весны», «Форсажа 9» и других фильмов снимались прямо на улицах Тбилиси.
  • Почему Болливуд снимает в Грузии больше, чем в любой другой европейской стране.
  • Как режиссёры подбирают локации, с какими сложностями сталкиваются киногруппы и как местные жители относятся к съёмкам.
  • Что превращает обычные улицы в магию кинокадра — и почему Тбилиси так часто попадает в объектив.

Организационные детали

  • Большая часть маршрута проходит по проспекту Руставели, но по пути придётся преолдолеть несколько небольших подъёмов.
  • Ограничение по возрасту 12+.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Тбилиси
Приветствую! Меня зовут Екатерина, и я приглашаю вас на прогулку по кинематографическому Тбилиси, где город превращается в живую декорацию, а вы — в героя на съемочной площадке. Я побывала в 25
странах мира и посетила десятки экскурсий. Работала в кинокомпании «Арт Пикчерс» на «Мосфильме», занималась PR и была ассистентом актёров. Окончила сценарные курсы во ВГИК и киношколе «Снегири». Вот уже много лет изучаю, как рассказывать истории в кадре и за его пределами. Этот киномаршрут родился на стыке любви к кино, путешествиям и настоящим историям. Приходите и мы вместе пройдём по следам киногероев, услышим город, как его слышал Гия Канчели, увидим Тбилиси так, как его видел Георгий Данелия и другие великие кинотворцы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Yana
Yana
2 ноя 2025
Редко пишу отзывы, но эти эмоции нельзя не передать! Мы ещё долго обсуждали, как классно провели день. Прекрасная экскурсия-прогулка по мотивам грузинского кино превзошла все ожидания. Это было информативно, душевно
и очень интересно.

Хочу выделить нашего гида Екатерину. Это не просто экскурсовод, а человек, который горит своей темой и умеет заразить этим интересом всех вокруг. С ней было комфортно и легко, как с хорошей знакомой.

Спасибо за такую тёплую и познавательную встречу! Однозначно всем советуем посетить эту экскурсию.

Л
Лилия
21 окт 2025
Екатерина, это бриллиант который мы случайно нашли) Лучшая экскурсия по Тбилиси. Подача, последовательность, маршрут все так грамотно, что аж привязаться не к чему 😁
Будем рекомендовать Екатерину всем знакомым 👍 еще раз спасибо!
Павел
Павел
14 окт 2025
Обаятельная девушка, прекрасная рассказчица, уважающая слушателей и любящая искренне Грузию и кино- спасибо, Екатерина.
Ж
Женя
10 окт 2025
Если вы интересуетесь кино и уже достаточно насладились архитектурой и музеями Тбилиси) то не пропустите тур от Екатерины. В своем 3 часовом туре она расскажет вам где, как, кто и что снимал в Тбилиси, а также покажет интересные и красивые локации.
Любовь
Любовь
21 сен 2025
Самая увлекательная экскурсия, из всех, на которых я бывала. На первый взгляд, я же ничего не знаю про грузинский кинематограф и советское кино. Но Екатерина так интересно и с большой
любовью рассказывает о кино и Тбилиси, что после экскурсии захотелось посмотреть все фильмы.
На экскурсии вы узнаете и про историю Грузии и про особенности съёмок фильмов и любопытные истории из жизни актёров и режиссёров. Я пришла с тяжелым рюкзаком, так как сразу потом уезжала в аэропорт. Думала, что уйду с экскурсии пораньше, так как устану ходить, но все оказалось проще. Мы делали остановки, где можно посидеть на лавочке, посмотреть отрываок фильма или вспомнить музыку к кино. В итоге, с историями и видеоматериалами Екатерины 3 часа пролетели незаметно. Не хотелось уходить с экскурсии. Все-таки кинематограф- важнейшее из искусств и здорово, что можно пообщаться с человеком, погруженным в эту тему.
Очень рекомендую всем!

Л
Лобанов
19 сен 2025
Экскурсия потрясающая и очень насыщенная! За три часа мы прошли пять километров и 113 лет истории грузинского кинематографа. Информации очень много, при этом от нее не устаешь, а каждая кинолокация
сопровождается показом отрывка из снятого здесь фильма. Екатерина - очень увлеченный, эрудированный и харизматичный экскурсовод! Еще очень понравилось,что вся экскурсия прошла в формате не лекции, а диалога: в любой момент можно было задать вопрос. Мы были вдвоем с мамой, обоим очень понравилось! Однозначно рекомендуем!!!

Нина
Нина
29 авг 2025
Были у Екатерины на экскурсии кинематографический Тбилиси остались очень довольны, посмотрели места съёмок фильмов, все это подкрепляли отрывками, когда можно перевестись в кино и сопоставить картинку
Невероятная харизма гида, увлечённый рассказ, видно, что Екатерина любит и знает свое дело
Рекомендую ее и с удовольствием сама вернусь в к ней на новые экскурсии
Илья
Илья
24 авг 2025
Удобная, камерная, неспешная, но вместе с тем насыщенная и содержательная экскусия- кинопрогулка. Ты как бы оказываешься внутри фильмов, особенно интересно, когда этот фильм ты знаешь или он один из любимых,
например,"Мимино" или "Семнадцать мгоновений весны". Все посещенные локации дублируются фрагментам из фильма, на планшете, что придает экскурсии тот самый интерактив. И отдельное спасибо, Катерине, за "Дом Варлама" и "дорогу, которая не ведет к храму" из "Покаяния". Даже если вы ничего не знаете о фильмах, о которых будет идти речь, то будет просто красиво, одна лестница чего стоит, на фото, а тихие тбилиские дворики это нечто особенное. Рекомендуем.

И
Ирина
23 авг 2025
Брала экскурсию для мамы, она чрезвычайно довольна, говорит, что Екатерина очень увлеченный рассказчик, тааак выложилась! Отдельное спасибо Екатерине за заботу, была на связи со мной, подробно рассказала, где будет ждать маму, как ее узнать. Такую степень заботы я редко видела

Входит в следующие категории Тбилиси

