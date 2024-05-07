Провести день в фантастически красивом месте, наслаждаясь грузинскими закусками и вином
Вы когда-нибудь устраивали пикник в горах? Приглашаю вас попробовать этот формат в самой подходящей для этого стране — Грузии! Я всё подготовлю и накрою для вас уютный «стол на природе»: с ярким пледом и местными закусками. Вам останется наслаждаться грузинским гостеприимством и красотой окружающего мира. После путешествия я отправлю вам яркие душевные фото на память.
Мы проедем по невероятно живописной Военно-Грузинской дороге, что уже само по себе приключение. По пути остановимся на смотровой площадке «Арка Дружбы». Приехав в Казбеги, устроим душевный пикник в горах. Представьте: вы на высоте, окружённые величественными пейзажами. На пледе свежий хлеб, вкуснейшие грузинские овощи, сезонные фрукты, сыр и, конечно же, местное вино. В горах пикник — это не просто трапеза, а настоящий праздник вкуса и радости наедине с природой.
Во время поездки мы пригласим вас стать частью волшебной цепочки: найти сокровище, оставленное предыдущими путешественниками, и оставить свой уникальный сюрприз для следующих. Наша поездка станет не просто путешествием, а приключением, переплетающим судьбы!
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто избегает групповых туров, людных мест и строгого расписания. Наше путешествие предложит вам свободу и пространство для личного отдыха, позволит исследовать живописные уголки Грузии в комфортном темпе и уютной обстановке.
Организационные детали
Экскурсия проходит на KIA Rio X-Line 2020 г. в.
Время в пути из Тбилиси в Казбеги — около 3 часов в одну сторону
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Тбилиси
Меня зовут Юлия. Уже более 2 лет я обустраиваю свою жизнь в Грузии. После 11 лет профессиональной фотографии в России и 5-летнего опыта в IT сегодня я стою на пороге читать дальше
нового этапа. Мне хочется объединить все накопленные знания и навыки, чтобы открыть для себя и других новые горизонты. Я очень люблю маленькие путешествия, восхищаюсь бесконечной красотой грузинской природы и очень хочу поделиться своими впечатлениями с вами.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виталий
7 мая 2024
Выражаем благодарность Юле за организацию поездки в горы, пикник, фото и видео сьёмку. От всей души рекомендуем, Юля находит красивые места, интересно рассказывает про жизнь в Грузии, местную кухню и читать дальше
традиции, чувствуется, что подходит ко всему с душой и сердцем, так как она сама в восторге от красоты местной природы, этот восторг передаётся и нам! Юля спасибо! И до новых встреч!
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