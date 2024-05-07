Душевный пикник в Казбеги

Провести день в фантастически красивом месте, наслаждаясь грузинскими закусками и вином
Вы когда-нибудь устраивали пикник в горах? Приглашаю вас попробовать этот формат в самой подходящей для этого стране — Грузии! Я всё подготовлю и накрою для вас уютный «стол на природе»: с ярким пледом и местными закусками. Вам останется наслаждаться грузинским гостеприимством и красотой окружающего мира. После путешествия я отправлю вам яркие душевные фото на память.
5
1 отзыв
Душевный пикник в Казбеги
Душевный пикник в Казбеги
Душевный пикник в Казбеги
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы проедем по невероятно живописной Военно-Грузинской дороге, что уже само по себе приключение. По пути остановимся на смотровой площадке «Арка Дружбы». Приехав в Казбеги, устроим душевный пикник в горах. Представьте: вы на высоте, окружённые величественными пейзажами. На пледе свежий хлеб, вкуснейшие грузинские овощи, сезонные фрукты, сыр и, конечно же, местное вино. В горах пикник — это не просто трапеза, а настоящий праздник вкуса и радости наедине с природой.

Во время поездки мы пригласим вас стать частью волшебной цепочки: найти сокровище, оставленное предыдущими путешественниками, и оставить свой уникальный сюрприз для следующих. Наша поездка станет не просто путешествием, а приключением, переплетающим судьбы!

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто избегает групповых туров, людных мест и строгого расписания. Наше путешествие предложит вам свободу и пространство для личного отдыха, позволит исследовать живописные уголки Грузии в комфортном темпе и уютной обстановке.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на KIA Rio X-Line 2020 г. в.
  • Время в пути из Тбилиси в Казбеги — около 3 часов в одну сторону
  • Транспорт, пикник и фото включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
7 мая 2024
Выражаем благодарность Юле за организацию поездки в горы, пикник, фото и видео сьёмку. От всей души рекомендуем, Юля находит красивые места, интересно рассказывает про жизнь в Грузии, местную кухню и
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традиции, чувствуется, что подходит ко всему с душой и сердцем, так как она сама в восторге от красоты местной природы, этот восторг передаётся и нам! Юля спасибо! И до новых встреч!

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