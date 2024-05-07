Вы когда-нибудь устраивали пикник в горах? Приглашаю вас попробовать этот формат в самой подходящей для этого стране — Грузии! Я всё подготовлю и накрою для вас уютный «стол на природе»: с ярким пледом и местными закусками. Вам останется наслаждаться грузинским гостеприимством и красотой окружающего мира. После путешествия я отправлю вам яркие душевные фото на память.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы проедем по невероятно живописной Военно-Грузинской дороге, что уже само по себе приключение. По пути остановимся на смотровой площадке «Арка Дружбы». Приехав в Казбеги, устроим душевный пикник в горах. Представьте: вы на высоте, окружённые величественными пейзажами. На пледе свежий хлеб, вкуснейшие грузинские овощи, сезонные фрукты, сыр и, конечно же, местное вино. В горах пикник — это не просто трапеза, а настоящий праздник вкуса и радости наедине с природой.

Во время поездки мы пригласим вас стать частью волшебной цепочки: найти сокровище, оставленное предыдущими путешественниками, и оставить свой уникальный сюрприз для следующих. Наша поездка станет не просто путешествием, а приключением, переплетающим судьбы!

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто избегает групповых туров, людных мест и строгого расписания. Наше путешествие предложит вам свободу и пространство для личного отдыха, позволит исследовать живописные уголки Грузии в комфортном темпе и уютной обстановке.

Организационные детали