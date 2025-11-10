Добро пожаловать в центр культуры, политики и искусства всего Закавказья! Мы пройдём по Воронцовским лабиринтам, поднимемся на Мтацминду, погуляем по крепости Нарикала и английскому кварталу. Вы узнаете, как Тифлис повлиял на творчество и мировоззрение мексиканской художницы Фриды Кало. И какие следы оставили здесь другие великие личности той эпохи.

Время начала: 10:00, 13:00, 16:30, 19:30

Описание экскурсии

Крепость Нарикала. Осмотрим древнюю крепость, связанную с легендами 4 века. И обсудим, как в этом квартале гуляли Максим Горький, Иосиф Сталин и Нико Пиросмани.

Английский квартал. Прогуляемся по местам, которые вдохновляли Фриду Кало. И поймём влияние стиля Елены Ахвледиани и Ладо Гудиашвили на сюрреалистические автопортреты художницы.

Михайловский проспект и Николаевская площадь. Мы поделимся историями революционеров (и их связи с Тифлисом) и расскажем о любимых местах Фриды, связанных с идеями её кумиров — Ленина, Сталина и Троцкого.

Воронцовские лабиринты и Метехская скала. Откроем тайны архитектуры старого города. И разберёмся, как грузинская атмосфера влияет на культурное восприятие зарубежных гостей.

Мтацминда. Заглянем на священную гору и поговорим об эмоциональной связи художницы с этим местом.

Организационные детали