Фрида Кало - мексиканская и грузинская

Погрузиться в эксцентричный Тифлис 20 века и открыть неизвестные страницы жизни художницы
Добро пожаловать в центр культуры, политики и искусства всего Закавказья! Мы пройдём по Воронцовским лабиринтам, поднимемся на Мтацминду, погуляем по крепости Нарикала и английскому кварталу. Вы узнаете, как Тифлис повлиял на творчество и мировоззрение мексиканской художницы Фриды Кало. И какие следы оставили здесь другие великие личности той эпохи.
Время начала: 10:00, 13:00, 16:30, 19:30

Описание экскурсии

Крепость Нарикала. Осмотрим древнюю крепость, связанную с легендами 4 века. И обсудим, как в этом квартале гуляли Максим Горький, Иосиф Сталин и Нико Пиросмани.

Английский квартал. Прогуляемся по местам, которые вдохновляли Фриду Кало. И поймём влияние стиля Елены Ахвледиани и Ладо Гудиашвили на сюрреалистические автопортреты художницы.

Михайловский проспект и Николаевская площадь. Мы поделимся историями революционеров (и их связи с Тифлисом) и расскажем о любимых местах Фриды, связанных с идеями её кумиров — Ленина, Сталина и Троцкого.

Воронцовские лабиринты и Метехская скала. Откроем тайны архитектуры старого города. И разберёмся, как грузинская атмосфера влияет на культурное восприятие зарубежных гостей.

Мтацминда. Заглянем на священную гору и поговорим об эмоциональной связи художницы с этим местом.

Организационные детали

  • Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00, 13:00, 16:30 и 19:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:30 и 19:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 3053 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
читать дальше

на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы. Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре. Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!

