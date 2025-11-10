Погрузиться в эксцентричный Тифлис 20 века и открыть неизвестные страницы жизни художницы
Добро пожаловать в центр культуры, политики и искусства всего Закавказья! Мы пройдём по Воронцовским лабиринтам, поднимемся на Мтацминду, погуляем по крепости Нарикала и английскому кварталу. Вы узнаете, как Тифлис повлиял на творчество и мировоззрение мексиканской художницы Фриды Кало. И какие следы оставили здесь другие великие личности той эпохи.
Крепость Нарикала. Осмотрим древнюю крепость, связанную с легендами 4 века. И обсудим, как в этом квартале гуляли Максим Горький, Иосиф Сталин и Нико Пиросмани.
Английский квартал. Прогуляемся по местам, которые вдохновляли Фриду Кало. И поймём влияние стиля Елены Ахвледиани и Ладо Гудиашвили на сюрреалистические автопортреты художницы.
Михайловский проспект и Николаевская площадь. Мы поделимся историями революционеров (и их связи с Тифлисом) и расскажем о любимых местах Фриды, связанных с идеями её кумиров — Ленина, Сталина и Троцкого.
Воронцовские лабиринты и Метехская скала. Откроем тайны архитектуры старого города. И разберёмся, как грузинская атмосфера влияет на культурное восприятие зарубежных гостей.
Мтацминда. Заглянем на священную гору и поговорим об эмоциональной связи художницы с этим местом.
Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:30 и 19:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
