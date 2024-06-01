1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Тифлисский Ренессанс 19 века: Живая история Сололаки и Мтацминда
Откройте врата в прошлое с экскурсией по Сололаки и Мтацминда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Гаретубани
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€115 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от €170 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
€142 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мерцающий огнями Тбилиси: вечерняя экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в волшебный мир вечернего Тбилиси, где каждый уголок сверкает и пульсирует жизнью, открывая город с новой стороны
Начало: Любое удобное для вас место
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от €180 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Открыть грузинскую историю и душу на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Возле гостиницы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
Откроем вам историю, красоту и вкус нашего тёплого города
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
36€33 за человека
Групповая
2 часа
Панорамная экскурсия по Тбилиси: от Святой Троицы до Сололаки
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, наслаждаясь великолепными видами и богатой историей города
Начало: Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
Получить общее представление о городе, его истории и современной жизни на неспешной прогулке
Завтра в 11:00
9 июня в 08:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Занимательный Тбилиси для детей
Весёлое и познавательное авто-путешествие по радушному южному городу - без музейных драм и скуки
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€124 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Двуликий Тбилиси
Рассмотреть, что в Тбилиси от запада, а что - от востока, и прочувствовать его особый ритм
€80 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Групповая экскурсия по местам, определившим судьбу знаменитого режиссёра
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Четыре истории любви
Начало: СТ.М. Руставели Тбилиси
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Романтический Тбилиси
Прогуляться по городу и узнать его через любовные истории и легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €40 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Майко замечательный рассказчик. Чувствуется глубокое знание истории и любовь к Тбилиси. Она буквально болеет душой за сохранение исторических мест, души Тифлиса. Будем рекомендовать
- ЕЕвгений29 мая 2024Спасибо Давиду за очень познавательную экскурсию. Мы остались очень довольны. Рекомендую!
- ССергей19 мая 2024Экскурсия - огонь!!! Гид Маико - это просто супер гид и прекрасный человек!!! Очень пожалели, что взяли только одну экскурсию, просто не
- ННадежда12 мая 2024Отличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень много информации, интересных фактов, красивейших локаций. Мы остались очень довольны! Спасибо команде Таты!
- ААнастасия11 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностей и узнали очень много о Грузии. Гид очень душевный. Спасибо
- ННаталья4 мая 2024Очень понравилось работать с Тамара. Грамотный, знающий гид!
- ЮЮрий2 мая 2024Знаток истории и культуры Тбилиси и Грузии в целом Майко провела нас по местам, в которые мы самостоятельно никогда бы
- ААндрей26 апреля 2024Очень хороший гид, интересно все рассказывал,отличный собеседник,знает свою работу, и очень хороший человек, . Спасибо большое
- ЮЮлия12 апреля 2024Ещё один восхитительный день с Георгием. Посетили Мцхету, а как отдельное мероприятие дегустацию у Зазы, вино, чача и чурчхела, все
- ВВладимир11 апреля 2024Впечатления от экскурсии переполняют!!! Экскурсовод Карина - кладезь эрудиции, творчества, интеллигентности!!! Кажется, время экскурсии пролетело за один миг, но этот
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Гора Мтацминда»
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