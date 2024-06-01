Гора Мтацминда из Тбилиси

Найдено 13 экскурсий в категории «Гора Мтацминда» в Тбилиси, цены от €20, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Тифлисский Ренессанс 19 века: Живая история Сололаки и Мтацминда
Откройте врата в прошлое с экскурсией по Сололаки и Мтацминда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Гаретубани
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
115 за всё до 6 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
22 отзыва
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
142 за всё до 3 чел.
Мерцающий огнями Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Мерцающий огнями Тбилиси: вечерняя экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в волшебный мир вечернего Тбилиси, где каждый уголок сверкает и пульсирует жизнью, открывая город с новой стороны
Начало: Любое удобное для вас место
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 180 за всё до 15 чел.
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Открыть грузинскую историю и душу на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Возле гостиницы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
4 отзыва
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
Откроем вам историю, красоту и вкус нашего тёплого города
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
3633 за человека
Панорамная экскурсия по Тбилиси
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
6 отзывов
Панорамная экскурсия по Тбилиси: от Святой Троицы до Сололаки
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, наслаждаясь великолепными видами и богатой историей города
Начало: Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$20 за человека
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
Получить общее представление о городе, его истории и современной жизни на неспешной прогулке
Завтра в 11:00
9 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.
Занимательный Тбилиси для детей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Занимательный Тбилиси для детей
Весёлое и познавательное авто-путешествие по радушному южному городу - без музейных драм и скуки
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
124 за всё до 5 чел.
Двуликий Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Двуликий Тбилиси
Рассмотреть, что в Тбилиси от запада, а что - от востока, и прочувствовать его особый ритм
80 за всё до 6 чел.
Сергей Параджанов: герой сложного времени
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Групповая экскурсия по местам, определившим судьбу знаменитого режиссёра
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30 за человека
Четыре истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Четыре истории любви
Начало: СТ.М. Руставели Тбилиси
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Романтический Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Романтический Тбилиси
Прогуляться по городу и узнать его через любовные истории и легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 40 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда
    Экскурсия очень понравилась. Майко замечательный рассказчик. Чувствуется глубокое знание истории и любовь к Тбилиси. Она буквально болеет душой за сохранение исторических мест, души Тифлиса. Будем рекомендовать
  • Е
    Евгений
    29 мая 2024
    Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
    Спасибо Давиду за очень познавательную экскурсию. Мы остались очень довольны. Рекомендую!
  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда
    Экскурсия - огонь!!! Гид Маико - это просто супер гид и прекрасный человек!!! Очень пожалели, что взяли только одну экскурсию, просто не
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    знали что с Маико можно поехать в другие места тоже. Все живо, весело, интересно, интеллигентно, со знанием дела, но без лишней информации и нагрузки. Приятно когда человек действительно любит свой город и свою страну!

    Экскурсия - огонь!!!Экскурсия - огонь!!!Экскурсия - огонь!!!Экскурсия - огонь!!!Экскурсия - огонь!!!
  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Узнать Тбилиси, узнать Грузию
    Отличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень много информации, интересных фактов, красивейших локаций. Мы остались очень довольны! Спасибо команде Таты!
    Отличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень много
  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Узнать Тбилиси, узнать Грузию
    Хочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностей и узнали очень много о Грузии. Гид очень душевный. Спасибо
    Хочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностей
  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Узнать Тбилиси, узнать Грузию
    Очень понравилось работать с Тамара. Грамотный, знающий гид!
  • Ю
    Юрий
    2 мая 2024
    Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда
    Знаток истории и культуры Тбилиси и Грузии в целом Майко провела нас по местам, в которые мы самостоятельно никогда бы
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    не попали, не увидели бы, как устроена «непарадная» жизнь жителей города и не услышали бы интереснейшие истории из жизни достойнейших людей Тбилиси. Респект уважаемой Маико!

  • А
    Андрей
    26 апреля 2024
    Занимательный Тбилиси для детей
    Очень хороший гид, интересно все рассказывал,отличный собеседник,знает свою работу, и очень хороший человек, . Спасибо большое
  • Ю
    Юлия
    12 апреля 2024
    Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
    Ещё один восхитительный день с Георгием. Посетили Мцхету, а как отдельное мероприятие дегустацию у Зазы, вино, чача и чурчхела, все
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    незабываемо вкусное. Насыщенный информацией и эмоциями день пролетел незаметно. Георгий удивительный рассказчик, под его бархатный голос забываешь обо всем. Надеюсь на новые встречи и поднимаю за вас тост Саперави розе! Здоровья вам и вашей семье!

  • В
    Владимир
    11 апреля 2024
    Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
    Впечатления от экскурсии переполняют!!! Экскурсовод Карина - кладезь эрудиции, творчества, интеллигентности!!! Кажется, время экскурсии пролетело за один миг, но этот
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    миг был настолько интеллектуально- насыщенным и позитивно настроенным, что запомнится надолго!!! Организованность, продуманность каждого шага экскурсии впечатляют! Карина - эталон экскурсовода и просто великолепный человек!!! Блаполучия, здоровья и процветания Вам, многоуважаемый и любимый Гид!!! С любовью, Владимир, Наталья, Анастасия

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Гора Мтацминда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда
  2. Узнать Тбилиси, узнать Грузию
  3. Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
  4. Мерцающий огнями Тбилиси
  5. Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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