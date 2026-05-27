Отправиться из Тбилиси в древний неприступный регион и посетить средневековые горные поселения
Хевсурети — один из самых таинственных и малонаселённых регионов Грузии, пронизанный духом древности. Вы посетите два высокогорных поселения: Шатили и Муцо. Погуляете по извилистым улочкам, рассматривая старинные башни и дома.
Увидите загадочные катакомбы и поймёте, почему в этих местах часто снимают исторические и мистические фильмы.
Описание экскурсии
Интересные места по пути. Вы полюбуетесь Жинвальским водохранилищем. Проедете по фантастически красивому ущелью реки Аргун и остановитесь на перевале Датвиджвари, откуда видны склоны Кавказских гор.
Село Шатили. Вы осмотрите средневековую крепость, старинные дома и оборонительные башни. А также увидите катакомбы, где люди в древности скрывались от болезней.
Село-крепость Муцо. Оно состояло из 50 каменных домов и башен, расположенных на террасах горы, и было практически неприступным для врагов. Мы увидим, что от него осталось.
Анатори. Одно из самых мистических и впечатляющих мест, окутанное легендами и древними преданиями. Это селение известно склепами — древними усыпальницами, где местные жители хоронили близких во время эпидемий. Здесь до сих пор хранятся останки людей, которые добровольно вошли сюда, чтобы не заразить других.
Поедем на внедорожнике Toyota Sequoia
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 722 туристов
У наших гидов огромный опыт проведения экскурсий! Мы любим свою страну и хотим поделиться частичкой нашей любви с вами. Знаем всю Грузию изнутри и покажем вам локации, которые вы никогда не сумеете найти самостоятельно!
