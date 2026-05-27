Хевсурети — один из самых таинственных и малонаселённых регионов Грузии, пронизанный духом древности. Вы посетите два высокогорных поселения: Шатили и Муцо. Погуляете по извилистым улочкам, рассматривая старинные башни и дома. Увидите загадочные катакомбы и поймёте, почему в этих местах часто снимают исторические и мистические фильмы.

Интересные места по пути. Вы полюбуетесь Жинвальским водохранилищем. Проедете по фантастически красивому ущелью реки Аргун и остановитесь на перевале Датвиджвари, откуда видны склоны Кавказских гор.

Село Шатили. Вы осмотрите средневековую крепость, старинные дома и оборонительные башни. А также увидите катакомбы, где люди в древности скрывались от болезней.

Село-крепость Муцо. Оно состояло из 50 каменных домов и башен, расположенных на террасах горы, и было практически неприступным для врагов. Мы увидим, что от него осталось.

Анатори. Одно из самых мистических и впечатляющих мест, окутанное легендами и древними преданиями. Это селение известно склепами — древними усыпальницами, где местные жители хоронили близких во время эпидемий. Здесь до сих пор хранятся останки людей, которые добровольно вошли сюда, чтобы не заразить других.

