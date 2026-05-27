Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы

Отправиться из Тбилиси в древний неприступный регион и посетить средневековые горные поселения
Хевсурети — один из самых таинственных и малонаселённых регионов Грузии, пронизанный духом древности. Вы посетите два высокогорных поселения: Шатили и Муцо. Погуляете по извилистым улочкам, рассматривая старинные башни и дома.

Увидите загадочные катакомбы и поймёте, почему в этих местах часто снимают исторические и мистические фильмы.
Описание экскурсии

Интересные места по пути. Вы полюбуетесь Жинвальским водохранилищем. Проедете по фантастически красивому ущелью реки Аргун и остановитесь на перевале Датвиджвари, откуда видны склоны Кавказских гор.

Село Шатили. Вы осмотрите средневековую крепость, старинные дома и оборонительные башни. А также увидите катакомбы, где люди в древности скрывались от болезней.

Село-крепость Муцо. Оно состояло из 50 каменных домов и башен, расположенных на террасах горы, и было практически неприступным для врагов. Мы увидим, что от него осталось.

Анатори. Одно из самых мистических и впечатляющих мест, окутанное легендами и древними преданиями. Это селение известно склепами — древними усыпальницами, где местные жители хоронили близких во время эпидемий. Здесь до сих пор хранятся останки людей, которые добровольно вошли сюда, чтобы не заразить других.

Организационные детали

  • Поедем на внедорожнике Toyota Sequoia
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 722 туристов
У наших гидов огромный опыт проведения экскурсий! Мы любим свою страну и хотим поделиться частичкой нашей любви с вами. Знаем всю Грузию изнутри и покажем вам локации, которые вы никогда не сумеете найти самостоятельно!

