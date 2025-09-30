Мои заказы

Хевсурети – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Хевсурети» в Тбилиси, цены от €125, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Тбилиси - в загадочную Хевсурети
На машине
13 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Из Тбилиси - в загадочную Хевсурети
Увидеть древние села, насладиться нетронутой природой и узнать о быте горцев
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 08:30
30 сен в 08:30
4 окт в 08:30
€125 за человека
Шатили и Муцо: высокогорные сёла-крепости в Хевсурети
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Шатили и Муцо: высокогорные сёла-крепости
Путешествие в Хевсурети подарит вам уникальную возможность увидеть древние сёла-крепости и познакомиться с культурой горцев
28 сен в 08:00
29 сен в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы
На машине
12 часов
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы
Отправиться из Тбилиси в древний неприступный регион и посетить средневековые горные поселения
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 08:30
27 сен в 08:30
€200€210 за всё до 6 чел.

