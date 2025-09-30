Мини-группа
до 5 чел.
Из Тбилиси - в загадочную Хевсурети
Увидеть древние села, насладиться нетронутой природой и узнать о быте горцев
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 08:30
30 сен в 08:30
4 окт в 08:30
€125 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Шатили и Муцо: высокогорные сёла-крепости
Путешествие в Хевсурети подарит вам уникальную возможность увидеть древние сёла-крепости и познакомиться с культурой горцев
28 сен в 08:00
29 сен в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы
Отправиться из Тбилиси в древний неприступный регион и посетить средневековые горные поселения
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 08:30
27 сен в 08:30
€200
€210 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Хевсурети»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в сентябре 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Хевсурети" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 300 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2025 год по теме «Хевсурети», 4 ⭐ отзыва, цены от €125. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь