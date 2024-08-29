13 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Из Тбилиси - в загадочную Хевсурети
Увидеть древние села, насладиться нетронутой природой и узнать о быте горцев
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 08:30
12 окт в 08:30
15 окт в 08:30
€125 за человека
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы (из Тбилиси)
Отправиться в древний неприступный регион и посетить средневековые горные поселения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
€70 за человека
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шатили и Муцо: высокогорные сёла-крепости в Хевсурети
Открыть нетуристические уголки Грузии, прикоснуться к средневековой истории и полюбоваться ущельями
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГолод29 августа 2024Природа Шатили — это нечто потрясающее … Это место, безусловно, стоит посетить для тех, кто ценит природу и искреннюю грузинскую
- DDinara27 августа 2024Маршрут шикарный! Атмосферные инстаграмные фотографии на фоне невероятных красот Грузии вам обеспечены. Давид – отличный собеседник и гид, и очень приятный
- ССвета27 августа 2024Шатили это неизведанный край Грузии, и с подругой решили поехать туда именно с Георгием. Давно мечтала оторваться от внешнего мира
- ССергей26 августа 2024Хорошо структурированный маршрут. Самое интересное и красивое (крепость Муцо) посещаем в самом конце маршрута, и это отличное решение. В противном
- ВВладислав26 августа 2024Очень классно, очень структурировано, супер дружелюбно! И про историю местных войн поведал, и анекдоты рассказал, и пирожками накормил! А ещё отлично водит и создаёт классный вайб! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Шатили»
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