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культуру. Особо хочется отметить работу гида Георгия. Его профессионализм и знания сделали поездку особенно приятной и информативной. Георгий не только отлично ориентировался в местности, но и делал всё, чтобы наша экскурсия была насыщенной и интересной. Кроме того, Гео был невероятно дружелюбным и внимательным, что добавляло дополнительное тепло в наше путешествие. Его знание местных традиций и обычаев сделало наше пребывание в Шатили по-настоящему колоритным. Мы попробовали традиционные грузинские блюда, узнали много нового о жизни в этом удивительном регионе и получили массу положительных эмоций!!!!)))) Если вы ищете уникальное место для отдыха и хотите насладиться не только природой, но и профессиональным гидом, который сделает ваше путешествие незабываемым, Шатили и Георгий — это именно то, что вам нужно. Я возвращалась с ощущением, что получила настоящую грузинскую гостеприимность и увидела одну из самых красивых частей Грузии. Рекомендую всем!