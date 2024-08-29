Шатили – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Шатили» в Тбилиси, цены от €70. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Из Тбилиси - в загадочную Хевсурети
На машине
2 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Из Тбилиси - в загадочную Хевсурети
Увидеть древние села, насладиться нетронутой природой и узнать о быте горцев
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 08:30
12 окт в 08:30
15 окт в 08:30
125 за человека
Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы (из Тбилиси)
На машине
4 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы (из Тбилиси)
Отправиться в древний неприступный регион и посетить средневековые горные поселения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
70 за человека
Шатили и Муцо: высокогорные сёла-крепости в Хевсурети
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шатили и Муцо: высокогорные сёла-крепости в Хевсурети
Открыть нетуристические уголки Грузии, прикоснуться к средневековой истории и полюбоваться ущельями
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Голод
    29 августа 2024
    Из Тбилиси - в загадочную Хевсурети
    Природа Шатили — это нечто потрясающее … Это место, безусловно, стоит посетить для тех, кто ценит природу и искреннюю грузинскую
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    культуру. Особо хочется отметить работу гида Георгия. Его профессионализм и знания сделали поездку особенно приятной и информативной. Георгий не только отлично ориентировался в местности, но и делал всё, чтобы наша экскурсия была насыщенной и интересной. Кроме того, Гео был невероятно дружелюбным и внимательным, что добавляло дополнительное тепло в наше путешествие. Его знание местных традиций и обычаев сделало наше пребывание в Шатили по-настоящему колоритным. Мы попробовали традиционные грузинские блюда, узнали много нового о жизни в этом удивительном регионе и получили массу положительных эмоций!!!!)))) Если вы ищете уникальное место для отдыха и хотите насладиться не только природой, но и профессиональным гидом, который сделает ваше путешествие незабываемым, Шатили и Георгий — это именно то, что вам нужно. Я возвращалась с ощущением, что получила настоящую грузинскую гостеприимность и увидела одну из самых красивых частей Грузии. Рекомендую всем!

    Природа Шатили — это нечто потрясающее … Это место, безусловно, стоит посетить для тех, кто ценит природу и искреннюю грузинскую культуруПрирода Шатили — это нечто потрясающее … Это место, безусловно, стоит посетить для тех, кто ценит природу и искреннюю грузинскую культуру
  • D
    Dinara
    27 августа 2024
    Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы (из Тбилиси)
    Маршрут шикарный! Атмосферные инстаграмные фотографии на фоне невероятных красот Грузии вам обеспечены. Давид – отличный собеседник и гид, и очень приятный
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    человек. Было приятно провести этот день в его компании, слушая интересные факты про историю Грузии. Давид рассказал секреты, где и что заказать, чтобы вкусно поесть) Предусмотрительно покормил нас пирожками!!:) Очень рекомендую)

  • С
    Света
    27 августа 2024
    Из Тбилиси - в загадочную Хевсурети
    Шатили это неизведанный край Грузии, и с подругой решили поехать туда именно с Георгием. Давно мечтала оторваться от внешнего мира
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    и побывать в месте, где высокие горы, горные речки, извилистые дороги, стада бесчисленных овец, традиционные хевсурские дома и башни. И я нисколько не пожалела, что увидела всё это с местным профессиональным гидом, водителем, проводником и просто хорошим человеком 🙌🏻 Рекомендую всем путешествовать по Грузии именно с Георгием, поскольку он местный и, главное, настоящий грузин, а это значит кучу дополнительных плюшек обеспечено, что обычный гид не организует!))) Советую отправляться в Шатили как минимум на два дня и обязательно надевать трекинговую одежду по возможности 👍🏻👍🏻👍🏻

    Шатили это неизведанный край Грузии, и с подругой решили поехать туда именно с Георгием. Давно мечталаШатили это неизведанный край Грузии, и с подругой решили поехать туда именно с Георгием. Давно мечталаШатили это неизведанный край Грузии, и с подругой решили поехать туда именно с Георгием. Давно мечтала
  • С
    Сергей
    26 августа 2024
    Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы (из Тбилиси)
    Хорошо структурированный маршрут. Самое интересное и красивое (крепость Муцо) посещаем в самом конце маршрута, и это отличное решение. В противном
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    случае, уведев самое восхитительное раньше, остальное смотреть было бы не так интересно. Давид отличный собеседник. Интересно и подробно рассказывает о местах, которые проезжаем. Внимательно и заботливо относится ко всем участникам экскурсии. Посмотрели Жинвальское водохранилище, нереально живописный перевал Медвежий крест, село Шатили со старой крепостью и жилищами, некрополь Анатори, и в самом конце - жемчужина тура: село-крепость Муцо.

    Хорошо структурированный маршрут. Самое интересное и красивое (крепость Муцо) посещаем в самом конце маршрута, и этоХорошо структурированный маршрут. Самое интересное и красивое (крепость Муцо) посещаем в самом конце маршрута, и этоХорошо структурированный маршрут. Самое интересное и красивое (крепость Муцо) посещаем в самом конце маршрута, и этоХорошо структурированный маршрут. Самое интересное и красивое (крепость Муцо) посещаем в самом конце маршрута, и этоХорошо структурированный маршрут. Самое интересное и красивое (крепость Муцо) посещаем в самом конце маршрута, и этоХорошо структурированный маршрут. Самое интересное и красивое (крепость Муцо) посещаем в самом конце маршрута, и этоХорошо структурированный маршрут. Самое интересное и красивое (крепость Муцо) посещаем в самом конце маршрута, и этоХорошо структурированный маршрут. Самое интересное и красивое (крепость Муцо) посещаем в самом конце маршрута, и этоХорошо структурированный маршрут. Самое интересное и красивое (крепость Муцо) посещаем в самом конце маршрута, и этоХорошо структурированный маршрут. Самое интересное и красивое (крепость Муцо) посещаем в самом конце маршрута, и это
  • В
    Владислав
    26 августа 2024
    Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы (из Тбилиси)
    Очень классно, очень структурировано, супер дружелюбно! И про историю местных войн поведал, и анекдоты рассказал, и пирожками накормил! А ещё отлично водит и создаёт классный вайб! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Шатили»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Тбилиси - в загадочную Хевсурети
  2. Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы (из Тбилиси)
  3. Шатили и Муцо: высокогорные сёла-крепости в Хевсурети
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Монастырь Джвари
  8. Собор Светицховели
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в октябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Шатили" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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