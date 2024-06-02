1 чел.
По популярности
скидка
68%
Групповая
3 часа
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
28€9 за человека
Групповая
3 часа
Тифлис - город контрастов: от парка Рике до дегустации вина в погребе XVII века
Начало: Площадь Свободы, УЛ.А.С. Пушкина 1
Расписание: Встречаемся ежедневно с 10:45 и 17:45, Ждём опоздавших не более 15 минут!
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$30 за человека
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60€39 за человека
скидка
50%
Квест
3 часа
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Начало: Freedom Square, 2
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125$63 за человека
Квест
2 часа
Квест по старому Тифлису
Разнообразить свой отдых на познавательной интерактивной прогулке
Начало: Ул. Горгасали 3
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
€150 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Узнать про грузинские традиции, праздники и дуэли и сфотографироваться в национальной одежде
Начало: На улице Сиони
Расписание: во вторник, среду, четверг и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
40€36 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
3.5 часа
Чувствуя Тбилиси: интерактивная экскурсия для детей и взрослых
Начало: Площадь Свободы
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
100$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 июня 2024Лора отличный экскурсовод, которого мы смело можем порекомендовать! Рассказала очень много интересного про Тбилиси и Грузию в целом. Благодаря Лоре
- PPolina25 мая 2024Хочу выразить искреннюю благодарность нашему гиду Ларисе за потрясающую обзорную экскурсию по Тбилиси. Лариса не только обладает глубокими знаниями истории
- ААлександр24 мая 2024Интересная экскурсия! Замечательная гид Лора. Профессионально провела экскурсию. Ответила на все вопросы. Помогла советами. Всем рекомендуем!!!
- ННина8 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень рекомендую к посещению, интересно будет даже тем, кто многое видел в Тбилиси- необычные локации, скрытые дворики, прекрасная иммерсивная составляющая. Большое спасибо гиду Валерию, остались в восторге)))
- ВВероника4 мая 2024Отличная экскурсия! Гид Валерий очень интересно рассказал про Тбилиси, провел по городу, по дворикам, отвел нас на дегустацию. Спасибо огромное за чудесную беседу и прогулку! Очень рекомендую! ❤️
- ААйгуль26 апреля 2024Экскурсия понравилась! Доброжелательный гид в хорошем настроении, красиво одетый, отвечал на все вопросы, даже не по теме экскурсии (а вообще про жизнь в Грузии) Увидели красивые парадные, была прекрасная дегустация вина и хлеба, потом все проходило веселее))) 4 часа пролетели незаметно
- KKamilla11 апреля 2024Валерий отличный гид! Провел интересную, познавательную, а главное не банальную экскурсию по Тбилиси! Всем рекомендую
- ИИнна28 марта 2024Моя душа, Тбилиси. Интерактивная экскурсияЗамечательная экскурсия с Лорой! Спасибо ей огромное за любовь к городу, неравнодушие, удивительные интересные места, в которые мы сами никогда бы не забрели. Отличная организация экскурсии, теплое отношение, позитивные эмоции, ценные советы. Спасибо огромное за все!
- ААлександр2 февраля 2024Моя душа, Тбилиси. Интерактивная экскурсияСпасибо за познавательную и интересную экскурсию. В конце экскурсии гид много чего порекомендовал для самостоятельного посещения
- ВВладимир15 января 2024Моя душа, Тбилиси. Интерактивная экскурсияСпасибо Лоре за экскурсию, которая понравилась нам всем. Вернёмся летом и на другие Ваши экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Интерактивные»
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