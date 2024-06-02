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и культуры этого удивительного города, но и умеет преподнести их с такой страстью и энтузиазмом, что невозможно не влюбиться в Тбилиси с первого взгляда. Особенно хочу отметить её умение связать исторические факты с современностью, что позволило нам лучше понять и почувствовать дух города. Лариса также показала нам скрытые жемчужины Тбилиси, о которых мы бы никогда не узнали без её помощи. Спасибо, Лариса, за незабываемый день и за Вашу любовь к своему городу, которой вы так щедро поделились с нами. Мы уезжаем с массой ярких впечатлений и тёплых воспоминаний!