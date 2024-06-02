Интерактивные экскурсии в Тбилиси

Найдено 7 экскурсий в категории «Интерактивные» в Тбилиси, цены от €9, скидки до 68%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
🚶 Пешая
скидка
68%
Групповая
3 часа
1 отзыв
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
289 за человека
Тифлис - город контрастов. Интерактивная экскурсия и дегустация вина
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
110 отзывов
Тифлис - город контрастов: от парка Рике до дегустации вина в погребе XVII века
Начало: Площадь Свободы, УЛ.А.С. Пушкина 1
Расписание: Встречаемся ежедневно с 10:45 и 17:45, Ждём опоздавших не более 15 минут!
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$30 за человека
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6039 за человека
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
50%
Квест
3 часа
4 отзыва
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Начало: Freedom Square, 2
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125$63 за человека
Квест по старому Тифлису
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Квест по старому Тифлису
Разнообразить свой отдых на познавательной интерактивной прогулке
Начало: Ул. Горгасали 3
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
150 за всё до 10 чел.
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
скидка
10%
Групповая
2 часа
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Узнать про грузинские традиции, праздники и дуэли и сфотографироваться в национальной одежде
Начало: На улице Сиони
Расписание: во вторник, среду, четверг и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
4036 за человека
Чувствуя Тбилиси: интерактивная экскурсия для детей и взрослых
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
3.5 часа
Чувствуя Тбилиси: интерактивная экскурсия для детей и взрослых
Начало: Площадь Свободы
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
100$65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
    Лора отличный экскурсовод, которого мы смело можем порекомендовать! Рассказала очень много интересного про Тбилиси и Грузию в целом. Благодаря Лоре
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    мы узнали много нового и зашли в те места, куда бы самостоятельно не догадалась заглянуть. Поделилась полезной информацией (куда сходить, где купить вино и т. п.). Отвечала на все наши интересующие вопросы. Сама по себе Лора очень энергичная и позитивная, нам было с ней комфортно! И цена экскурсии демократичная! Если будем еще в Грузии - то обратимся еще раз к Лоре (она организовывает не только экскурсии по Тбилиси).

  • P
    Polina
    25 мая 2024
    Тифлис - город контрастов. Интерактивная экскурсия и дегустация вина
    Хочу выразить искреннюю благодарность нашему гиду Ларисе за потрясающую обзорную экскурсию по Тбилиси. Лариса не только обладает глубокими знаниями истории
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    и культуры этого удивительного города, но и умеет преподнести их с такой страстью и энтузиазмом, что невозможно не влюбиться в Тбилиси с первого взгляда. Особенно хочу отметить её умение связать исторические факты с современностью, что позволило нам лучше понять и почувствовать дух города. Лариса также показала нам скрытые жемчужины Тбилиси, о которых мы бы никогда не узнали без её помощи. Спасибо, Лариса, за незабываемый день и за Вашу любовь к своему городу, которой вы так щедро поделились с нами. Мы уезжаем с массой ярких впечатлений и тёплых воспоминаний!

  • А
    Александр
    24 мая 2024
    Тифлис - город контрастов. Интерактивная экскурсия и дегустация вина
    Интересная экскурсия! Замечательная гид Лора. Профессионально провела экскурсию. Ответила на все вопросы. Помогла советами. Всем рекомендуем!!!
  • Н
    Нина
    8 мая 2024
    Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
    Прекрасная экскурсия, очень рекомендую к посещению, интересно будет даже тем, кто многое видел в Тбилиси- необычные локации, скрытые дворики, прекрасная иммерсивная составляющая. Большое спасибо гиду Валерию, остались в восторге)))
  • В
    Вероника
    4 мая 2024
    Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
    Отличная экскурсия! Гид Валерий очень интересно рассказал про Тбилиси, провел по городу, по дворикам, отвел нас на дегустацию. Спасибо огромное за чудесную беседу и прогулку! Очень рекомендую! ❤️
  • А
    Айгуль
    26 апреля 2024
    Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
    Экскурсия понравилась! Доброжелательный гид в хорошем настроении, красиво одетый, отвечал на все вопросы, даже не по теме экскурсии (а вообще про жизнь в Грузии) Увидели красивые парадные, была прекрасная дегустация вина и хлеба, потом все проходило веселее))) 4 часа пролетели незаметно
    Экскурсия понравилась! Доброжелательный гид в хорошем настроении, красиво одетый, отвечал на все вопросы, даже не поЭкскурсия понравилась! Доброжелательный гид в хорошем настроении, красиво одетый, отвечал на все вопросы, даже не поЭкскурсия понравилась! Доброжелательный гид в хорошем настроении, красиво одетый, отвечал на все вопросы, даже не поЭкскурсия понравилась! Доброжелательный гид в хорошем настроении, красиво одетый, отвечал на все вопросы, даже не поЭкскурсия понравилась! Доброжелательный гид в хорошем настроении, красиво одетый, отвечал на все вопросы, даже не поЭкскурсия понравилась! Доброжелательный гид в хорошем настроении, красиво одетый, отвечал на все вопросы, даже не по
  • K
    Kamilla
    11 апреля 2024
    Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
    Валерий отличный гид! Провел интересную, познавательную, а главное не банальную экскурсию по Тбилиси! Всем рекомендую
  • И
    Инна
    28 марта 2024
    Моя душа, Тбилиси. Интерактивная экскурсия
    Замечательная экскурсия с Лорой! Спасибо ей огромное за любовь к городу, неравнодушие, удивительные интересные места, в которые мы сами никогда бы не забрели. Отличная организация экскурсии, теплое отношение, позитивные эмоции, ценные советы. Спасибо огромное за все!
  • А
    Александр
    2 февраля 2024
    Моя душа, Тбилиси. Интерактивная экскурсия
    Спасибо за познавательную и интересную экскурсию. В конце экскурсии гид много чего порекомендовал для самостоятельного посещения
  • В
    Владимир
    15 января 2024
    Моя душа, Тбилиси. Интерактивная экскурсия
    Спасибо Лоре за экскурсию, которая понравилась нам всем. Вернёмся летом и на другие Ваши экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Интерактивные»

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  1. Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
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  3. Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
  4. Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
  5. Квест по старому Тифлису
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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