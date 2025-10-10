Приглашаем вас в путешествие сквозь века — от древнейших культов и античных царских резиденций до христианских святынь и архитектурных шедевров.
Вы познакомитесь с ключевыми храмами в окрестностях Мцхеты, увидите, как развивалась Грузия, и прочувствуете дух этих мест — через пейзажи, тишину, легенды и живую историю. А дополнит впечатления пикник на склонах гор.
Вы познакомитесь с ключевыми храмами в окрестностях Мцхеты, увидите, как развивалась Грузия, и прочувствуете дух этих мест — через пейзажи, тишину, легенды и живую историю. А дополнит впечатления пикник на склонах гор.
Описание экскурсии
Мы побываем в местах, где вершилась судьба страны, где возникала вера и рождалась грузинская архитектура. Погрузимся в атмосферу старины, сделаем остановки в особенно красивых точках, насладимся тишиной, видами и неспешным темпом. Маршрут включает:
- Храм Джвари 6 века и легендарную точку слияния двух рек
- Осмотр города Мцхета — духовную столицу страны
- Кафедральный собор Светицховели — святыню национального масштаба
- Крепость Бебрисцихе и её защитные сооружения
- Монастырь Шио-Мгвиме, окруженный отвесными скалами
- Археологические раскопки царской резиденции античного периода
Вы узнаете:
- Кто такая Нино и как хрупкая девушка изменила веру целой страны
- Чем уникальна архитектура храма Джвари
- Кто такой Шио и как он провёл последние 15 лет своей жизни
- Как устроена крепость Бебрисцихе и для чего она была построена
- Во что верили в Грузии до христианства и кто такой Армази
- Как выглядел дворец древних царей и как они делали вино
Почему это стоит увидеть
Я показываю Мцхету не как список памятников, а как живую хронику. Это не просто маршрут — это путь: от мифов и язычества к христианству, от древних поселений к архитектурным символам веры. Вокруг — потрясающие виды: скалы, храмы, слияние рек, простор и покой. Отличное место, чтобы устроить себе перезагрузку — пикник среди холмов, с горным воздухом, тихим разговором и чувством, что вы — в самом сердце Грузии.
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Reault Sandero
- По запросу: есть 2 детских кресла с 4 лет.
- Выбирайте удобную обувь, в конце путешествия небольшой подъём в гору
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 39 туристов
Я организую походы и мероприятия в Тбилиси и по Грузии. Провожу тёплые, живые путешествия, в которых важно не только увидеть, но и почувствовать страну. С каждым годом продолжаю открывать для себя
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Заказали индивидуальную экскурсию на Tripster из Тбилиси по Мцхете и окрестностям. Экскурсовод Любовь. Маршрут очень понравился. Люба провела по всем историческим местам древней столицы Грузии Мцхете. Все было интересно очень познавательно, душевно. Изюминкой маршрута был пикник на склоне холма с видом на живописную долину рядом с рекой Арагви. Рекомендуем Любовь как профессионального гида.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Давно хотели побывать в Грузии и увидеть её природную красоту. И вот наконец мечты сбылись! Величие гор и красота ландшафта завораживала и восхищала нас. Старинная архитектура монастырей окунула нас в
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Побывали на экскурсии — просто вау! Виды потрясающие, храмы впечатляют, всё как будто из другого времени. Первый раз увидели слияние рек — очень красиво. А пикник у реки — вообще кайф, тишина, природа. Гид рассказывала интересно и с душой, чувствуется любовь к этим местам. Очень понравилось, рада, что поехали!
Вам был полезен этот отзыв?
Любовь прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Благодаря ей ознакомились с древней грузинской культурой, поездили по храмам разных периодов и даже увидели раскопки!
Экскурсовод старалась сделать все для нашего комфорта, отвечала
Экскурсовод старалась сделать все для нашего комфорта, отвечала
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Из Тбилиси - по Мцхете и окрестностям + пикник на склонах»
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси и окрестности
Увидеть главное от античных руин в древней Мцхете до улиц современной Грузии
Начало: Место проживания туристов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €173
€230 за всё до 4 чел.
-
24%
Групповая
до 17 чел.
Храмы Мцхеты, монастырь Джвари
Посетите святыни Грузии, узнайте их историю и насладитесь видами на древний город. Включены дегустации вин и трансфер
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€13
€17 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Мцхета и Ананури: о вере и природе
История грузинского православия во «втором Иерусалиме» и красивейшие виды в живописных уголках
Начало: В зависимости от место жительства гостя
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Откройте для себя древние столицы Грузии за один день: Мцхета и Тбилиси ждут вас с их богатой историей и великолепными видами
Начало: Возле гостиницы
Завтра в 09:00
18 июл в 09:00
от €180 за всё до 6 чел.
от €180 за экскурсию