Приглашаем вас в путешествие сквозь века — от древнейших культов и античных царских резиденций до христианских святынь и архитектурных шедевров. Вы познакомитесь с ключевыми храмами в окрестностях Мцхеты, увидите, как развивалась Грузия, и прочувствуете дух этих мест — через пейзажи, тишину, легенды и живую историю. А дополнит впечатления пикник на склонах гор.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы побываем в местах, где вершилась судьба страны, где возникала вера и рождалась грузинская архитектура. Погрузимся в атмосферу старины, сделаем остановки в особенно красивых точках, насладимся тишиной, видами и неспешным темпом. Маршрут включает:

Храм Джвари 6 века и легендарную точку слияния двух рек

Осмотр города Мцхета — духовную столицу страны

Кафедральный собор Светицховели — святыню национального масштаба

Крепость Бебрисцихе и её защитные сооружения

Монастырь Шио-Мгвиме, окруженный отвесными скалами

Археологические раскопки царской резиденции античного периода

Вы узнаете:

Кто такая Нино и как хрупкая девушка изменила веру целой страны

Чем уникальна архитектура храма Джвари

Кто такой Шио и как он провёл последние 15 лет своей жизни

Как устроена крепость Бебрисцихе и для чего она была построена

Во что верили в Грузии до христианства и кто такой Армази

Как выглядел дворец древних царей и как они делали вино

Почему это стоит увидеть

Я показываю Мцхету не как список памятников, а как живую хронику. Это не просто маршрут — это путь: от мифов и язычества к христианству, от древних поселений к архитектурным символам веры. Вокруг — потрясающие виды: скалы, храмы, слияние рек, простор и покой. Отличное место, чтобы устроить себе перезагрузку — пикник среди холмов, с горным воздухом, тихим разговором и чувством, что вы — в самом сердце Грузии.

Организационные детали