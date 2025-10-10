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Из Тбилиси - по Мцхете и окрестностям + пикник на склонах

По местам, где рождалась страна - среди крепостей, монастырей и слияний горных рек
Приглашаем вас в путешествие сквозь века — от древнейших культов и античных царских резиденций до христианских святынь и архитектурных шедевров.

Вы познакомитесь с ключевыми храмами в окрестностях Мцхеты, увидите, как развивалась Грузия, и прочувствуете дух этих мест — через пейзажи, тишину, легенды и живую историю. А дополнит впечатления пикник на склонах гор.
Из Тбилиси - по Мцхете и окрестностям + пикник на склонах
Из Тбилиси - по Мцхете и окрестностям + пикник на склонах
Из Тбилиси - по Мцхете и окрестностям + пикник на склонах

Описание экскурсии

Мы побываем в местах, где вершилась судьба страны, где возникала вера и рождалась грузинская архитектура. Погрузимся в атмосферу старины, сделаем остановки в особенно красивых точках, насладимся тишиной, видами и неспешным темпом. Маршрут включает:

  • Храм Джвари 6 века и легендарную точку слияния двух рек
  • Осмотр города Мцхета — духовную столицу страны
  • Кафедральный собор Светицховели — святыню национального масштаба
  • Крепость Бебрисцихе и её защитные сооружения
  • Монастырь Шио-Мгвиме, окруженный отвесными скалами
  • Археологические раскопки царской резиденции античного периода

Вы узнаете:

  • Кто такая Нино и как хрупкая девушка изменила веру целой страны
  • Чем уникальна архитектура храма Джвари
  • Кто такой Шио и как он провёл последние 15 лет своей жизни
  • Как устроена крепость Бебрисцихе и для чего она была построена
  • Во что верили в Грузии до христианства и кто такой Армази
  • Как выглядел дворец древних царей и как они делали вино

Почему это стоит увидеть

Я показываю Мцхету не как список памятников, а как живую хронику. Это не просто маршрут — это путь: от мифов и язычества к христианству, от древних поселений к архитектурным символам веры. Вокруг — потрясающие виды: скалы, храмы, слияние рек, простор и покой. Отличное место, чтобы устроить себе перезагрузку — пикник среди холмов, с горным воздухом, тихим разговором и чувством, что вы — в самом сердце Грузии.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле Reault Sandero
  • По запросу: есть 2 детских кресла с 4 лет.
  • Выбирайте удобную обувь, в конце путешествия небольшой подъём в гору

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 39 туристов
Я организую походы и мероприятия в Тбилиси и по Грузии. Провожу тёплые, живые путешествия, в которых важно не только увидеть, но и почувствовать страну. С каждым годом продолжаю открывать для себя
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и исследовать Грузию: новые природные места, архитектуру храмов, культуру и, конечно, людей. Мне важно делиться этим опытом, который вдохновляет и создаёт незабываемые воспоминания. По образованию я инженер, поэтому люблю точность и структуру. В поездках соединяю историю, культуру, архитектуру и живые наблюдения о современной жизни. Но подаю всё легко — через диалог, без перегруза и «лекционного» формата. Я внимательно отношусь к каждому гостю и чувствую ритм группы: можно идти активно и насыщенно, а можно — спокойно, с паузами, видами и пикниками. Часто именно такие моменты становятся самыми ценными в поездке. У меня многолетний стаж вождения и опыт поездок по грузинским дорогам, включая горные маршруты.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Заказали индивидуальную экскурсию на Tripster из Тбилиси по Мцхете и окрестностям. Экскурсовод Любовь. Маршрут очень понравился. Люба провела по всем историческим местам древней столицы Грузии Мцхете. Все было интересно очень познавательно, душевно. Изюминкой маршрута был пикник на склоне холма с видом на живописную долину рядом с рекой Арагви. Рекомендуем Любовь как профессионального гида.
Заказали индивидуальную экскурсию на Tripster из Тбилиси по Мцхете и окрестностям. Экскурсовод Любовь. Маршрут очень понравился.
Заказали индивидуальную экскурсию на Tripster из Тбилиси по Мцхете и окрестностям. Экскурсовод Любовь. Маршрут очень понравился.
Заказали индивидуальную экскурсию на Tripster из Тбилиси по Мцхете и окрестностям. Экскурсовод Любовь. Маршрут очень понравился.
Заказали индивидуальную экскурсию на Tripster из Тбилиси по Мцхете и окрестностям. Экскурсовод Любовь. Маршрут очень понравился.
Заказали индивидуальную экскурсию на Tripster из Тбилиси по Мцхете и окрестностям. Экскурсовод Любовь. Маршрут очень понравился.
Заказали индивидуальную экскурсию на Tripster из Тбилиси по Мцхете и окрестностям. Экскурсовод Любовь. Маршрут очень понравился.
Заказали индивидуальную экскурсию на Tripster из Тбилиси по Мцхете и окрестностям. Экскурсовод Любовь. Маршрут очень понравился.
Заказали индивидуальную экскурсию на Tripster из Тбилиси по Мцхете и окрестностям. Экскурсовод Любовь. Маршрут очень понравился.+2
Заказали индивидуальную экскурсию на Tripster из Тбилиси по Мцхете и окрестностям. Экскурсовод Любовь. Маршрут очень понравился.
Заказали индивидуальную экскурсию на Tripster из Тбилиси по Мцхете и окрестностям. Экскурсовод Любовь. Маршрут очень понравился.
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Анастасия
Давно хотели побывать в Грузии и увидеть её природную красоту. И вот наконец мечты сбылись! Величие гор и красота ландшафта завораживала и восхищала нас. Старинная архитектура монастырей окунула нас в
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историю. Прекрасно подобранный маршрут, комфортный автомобиль и безопасность в дороге. Особая благодарность Любе - очень хорошему и отзывчивому человеку, любящему свою работу и отдающемуся ей сполна. Благодаря ей у нас остались прекрасные впечатления об этой стране!

Давно хотели побывать в Грузии и увидеть её природную красоту. И вот наконец мечты сбылись! Величие
Давно хотели побывать в Грузии и увидеть её природную красоту. И вот наконец мечты сбылись! Величие
Давно хотели побывать в Грузии и увидеть её природную красоту. И вот наконец мечты сбылись! Величие
Давно хотели побывать в Грузии и увидеть её природную красоту. И вот наконец мечты сбылись! Величие
Давно хотели побывать в Грузии и увидеть её природную красоту. И вот наконец мечты сбылись! Величие
Давно хотели побывать в Грузии и увидеть её природную красоту. И вот наконец мечты сбылись! Величие
Давно хотели побывать в Грузии и увидеть её природную красоту. И вот наконец мечты сбылись! Величие
Давно хотели побывать в Грузии и увидеть её природную красоту. И вот наконец мечты сбылись! Величие+2
Давно хотели побывать в Грузии и увидеть её природную красоту. И вот наконец мечты сбылись! Величие
Давно хотели побывать в Грузии и увидеть её природную красоту. И вот наконец мечты сбылись! Величие
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Т
Побывали на экскурсии — просто вау! Виды потрясающие, храмы впечатляют, всё как будто из другого времени. Первый раз увидели слияние рек — очень красиво. А пикник у реки — вообще кайф, тишина, природа. Гид рассказывала интересно и с душой, чувствуется любовь к этим местам. Очень понравилось, рада, что поехали!
Побывали на экскурсии — просто вау! Виды потрясающие, храмы впечатляют, всё как будто из другого времени.
Побывали на экскурсии — просто вау! Виды потрясающие, храмы впечатляют, всё как будто из другого времени.
Побывали на экскурсии — просто вау! Виды потрясающие, храмы впечатляют, всё как будто из другого времени.
Побывали на экскурсии — просто вау! Виды потрясающие, храмы впечатляют, всё как будто из другого времени.
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Марина
Любовь прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Благодаря ей ознакомились с древней грузинской культурой, поездили по храмам разных периодов и даже увидели раскопки!
Экскурсовод старалась сделать все для нашего комфорта, отвечала
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на все вопросы, подготовила вкусный пикник, после экскурсии накидала много рекомендации мест, которые можно посетить в Тбилиси! Т. к. мы были в первый раз нам это было очень актуально:)
Если хотите культурно обогатиться легко и с интересом, то советую эту экскурсию, т. к. Любовь все расскажет как ваш хороший знакомый, к которому вы приехали в гости изучать Грузию:)
Благодарим за это мини-путешествие и возможность прочувствовать сердце города!
Любовь, желаем вам всего доброго и надеемся встретиться еще!

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