В этом путешествии вы увидите ту самую Грузию с открыток. Рассмотрите «Хроники Грузии» — грандиозную каменную летопись страны, проедете по знаменитой Военно-Грузинской дороге и подниметесь к одной из самых красивых церквей Грузии — Гергетской Троице у подножия Казбека. Побываете на родине хинкали и по желанию попробуете знаменитое блюдо местной кухни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €220 за экскурсию

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Тбилиси

Мы встретим вас у отеля или в другом удобном месте и отправимся в сторону Кавказских гор по легендарной Военно-Грузинской дороге.

8:30 — монумент «Хроники Грузии»

Здесь огромные колонны рассказывают историю Грузии через сцены из Библии, образы правителей и важные события прошлого.

10:00 — Жинвальское водохранилище

Одна из самых фотогеничных локаций Военно-Грузинской дороги — сделаем здесь красивые снимки.

10:20 — крепость Ананури

Посетим бывшую резиденцию князей Арагви. Вы увидите старинные башни, крепостные стены и церкви 17 века, узнаете о жизни и борьбе грузинских княжеских родов.

11:30 — Пасанаури и слияние Арагви

Остановимся в живописном горном посёлке, который считается родиной знаменитых грузинских хинкали. По желанию вы сможете их попробовать. Здесь же посмотрим на место слияния Белой и Чёрной Арагви.

13:00 — Арка Дружбы народов и панорамы Гудаури

Поднимемся на Крестовый перевал и остановимся у знаменитой Арки Дружбы народов. С высоты открываются впечатляющие панорамы ущелий, горных рек и вершин Большого Кавказа.

14:30 — Степанцминда (Казбеги)

Прибудем в главный горный посёлок региона у подножия Казбека. Здесь начнётся самая атмосферная часть маршрута.

На внедорожнике поднимемся к знаменитой церкви Святой Троицы в Гергети. Отсюда открываются легендарные виды на Казбек и окружающие горы

Затем у вас будет свободное время — сделать фотографии, выпить кофе в горах или попробовать блюда местной кухни

19:00 — возвращение в Тбилиси

Вы узнаете:

как создавался монумент «Хроники Грузии» и какие события отражены в его рельефах

как жили князья Арагви и зачем строили горные крепости

как появились грузинские хинкали

какие легенды и предания связаны с Гергетской Троицей и горными регионами Грузии

Организационные детали