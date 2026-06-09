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Из Тбилиси в Казбеги: маршрут через сердце Кавказа

«Хроники Грузии», крепость Ананури, родина хинкали и легенды Военно-Грузинской дороги
В этом путешествии вы увидите ту самую Грузию с открыток.

Рассмотрите «Хроники Грузии» — грандиозную каменную летопись страны, проедете по знаменитой Военно-Грузинской дороге и подниметесь к одной из самых красивых церквей Грузии — Гергетской Троице у подножия Казбека. Побываете на родине хинкали и по желанию попробуете знаменитое блюдо местной кухни.
Из Тбилиси в Казбеги: маршрут через сердце Кавказа
Из Тбилиси в Казбеги: маршрут через сердце Кавказа
Из Тбилиси в Казбеги: маршрут через сердце Кавказа

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Тбилиси

Мы встретим вас у отеля или в другом удобном месте и отправимся в сторону Кавказских гор по легендарной Военно-Грузинской дороге.

8:30 — монумент «Хроники Грузии»

Здесь огромные колонны рассказывают историю Грузии через сцены из Библии, образы правителей и важные события прошлого.

10:00 — Жинвальское водохранилище

Одна из самых фотогеничных локаций Военно-Грузинской дороги — сделаем здесь красивые снимки.

10:20 — крепость Ананури

Посетим бывшую резиденцию князей Арагви. Вы увидите старинные башни, крепостные стены и церкви 17 века, узнаете о жизни и борьбе грузинских княжеских родов.

11:30 — Пасанаури и слияние Арагви

Остановимся в живописном горном посёлке, который считается родиной знаменитых грузинских хинкали. По желанию вы сможете их попробовать. Здесь же посмотрим на место слияния Белой и Чёрной Арагви.

13:00 — Арка Дружбы народов и панорамы Гудаури

Поднимемся на Крестовый перевал и остановимся у знаменитой Арки Дружбы народов. С высоты открываются впечатляющие панорамы ущелий, горных рек и вершин Большого Кавказа.

14:30 — Степанцминда (Казбеги)

Прибудем в главный горный посёлок региона у подножия Казбека. Здесь начнётся самая атмосферная часть маршрута.

  • На внедорожнике поднимемся к знаменитой церкви Святой Троицы в Гергети. Отсюда открываются легендарные виды на Казбек и окружающие горы
  • Затем у вас будет свободное время — сделать фотографии, выпить кофе в горах или попробовать блюда местной кухни

19:00 — возвращение в Тбилиси

Вы узнаете:

  • как создавался монумент «Хроники Грузии» и какие события отражены в его рельефах
  • как жили князья Арагви и зачем строили горные крепости
  • как появились грузинские хинкали
  • какие легенды и предания связаны с Гергетской Троицей и горными регионами Грузии

Организационные детали

  • Поедем на Toyota Camry, Volkswagen Jetta, Ford Fusion. Мы встретим вас у отеля и после экскурсии отвезём обратно
  • Отдельно по желанию оплачивается обед в Пасанаури — 25–30 лари (€8–9,5) за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я и моя команда тщательно подходим к организации каждой программы! Всегда рады видеть гостей в нашем солнечном городе. После наших экскурсий у вас останутся только положительные и тёплые воспоминания!

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