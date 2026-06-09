Рассмотрите «Хроники Грузии» — грандиозную каменную летопись страны, проедете по знаменитой Военно-Грузинской дороге и подниметесь к одной из самых красивых церквей Грузии — Гергетской Троице у подножия Казбека. Побываете на родине хинкали и по желанию попробуете знаменитое блюдо местной кухни.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Тбилиси
Мы встретим вас у отеля или в другом удобном месте и отправимся в сторону Кавказских гор по легендарной Военно-Грузинской дороге.
8:30 — монумент «Хроники Грузии»
Здесь огромные колонны рассказывают историю Грузии через сцены из Библии, образы правителей и важные события прошлого.
10:00 — Жинвальское водохранилище
Одна из самых фотогеничных локаций Военно-Грузинской дороги — сделаем здесь красивые снимки.
10:20 — крепость Ананури
Посетим бывшую резиденцию князей Арагви. Вы увидите старинные башни, крепостные стены и церкви 17 века, узнаете о жизни и борьбе грузинских княжеских родов.
11:30 — Пасанаури и слияние Арагви
Остановимся в живописном горном посёлке, который считается родиной знаменитых грузинских хинкали. По желанию вы сможете их попробовать. Здесь же посмотрим на место слияния Белой и Чёрной Арагви.
13:00 — Арка Дружбы народов и панорамы Гудаури
Поднимемся на Крестовый перевал и остановимся у знаменитой Арки Дружбы народов. С высоты открываются впечатляющие панорамы ущелий, горных рек и вершин Большого Кавказа.
14:30 — Степанцминда (Казбеги)
Прибудем в главный горный посёлок региона у подножия Казбека. Здесь начнётся самая атмосферная часть маршрута.
- На внедорожнике поднимемся к знаменитой церкви Святой Троицы в Гергети. Отсюда открываются легендарные виды на Казбек и окружающие горы
- Затем у вас будет свободное время — сделать фотографии, выпить кофе в горах или попробовать блюда местной кухни
19:00 — возвращение в Тбилиси
Вы узнаете:
- как создавался монумент «Хроники Грузии» и какие события отражены в его рельефах
- как жили князья Арагви и зачем строили горные крепости
- как появились грузинские хинкали
- какие легенды и предания связаны с Гергетской Троицей и горными регионами Грузии
Организационные детали
- Поедем на Toyota Camry, Volkswagen Jetta, Ford Fusion. Мы встретим вас у отеля и после экскурсии отвезём обратно
- Отдельно по желанию оплачивается обед в Пасанаури — 25–30 лари (€8–9,5) за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды