Военно-Грузинская дорога, горные ущелья, древние крепости и вершина Казбека — мы отправляемся в красивое путешествие по Грузии.
Вы увидите бирюзовое Жинвальское водохранилище, величественную крепость Ананури и Арку Дружбы народов. Подниметесь к монастырю Гергети, который словно парит над облаками. Услышите про Пушкина и Сталина, матриархат и быков, хинкали и вино.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Тбилиси
9:10 — Жинвальское водохранилище
Остановимся у живописного уголка Военно-Грузинской дороги — и вы полюбуетесь бирюзовой водой среди гор.
10:20 — крепость Ананури
Посетим старинную крепость с башнями, храмами и уникальными фресками.
12:00 — Арка Дружбы народов
Пройдём на смотровую площадку с панорамными видами на Кавказские горы.
12:40 — обед в ресторане
По желанию вы попробуете блюда грузинской кухни.
14:20 — церковь Святой Троицы в Гергети
Поднимемся к знаменитому храму, что находится на высоте 2170 метров над уровнем моря. Оказавшись здесь, вы поймёте, почему Гергети называют одним из самых необычных храмов мира.
15:20 — Дарьяльское ущелье и одномённый монастырь
Вы увидите впечатляющее ущелье и посетите монастырь, где по желанию попробуете местные вина, приготовленные монахами.
20:00 — возвращение в Тбилиси
Мы расскажем:
- правда ли, что первым путешественников по Военно-Грузинской дороге был Александр Пушкин
- почему Грузию называют страной с элементами матриархата и как грузинские мужчины относятся к женщинам
- какие легенды связаны с быком Ломиса и древними святынями
- где родились хинкали
- какое вино любил Иосиф Сталин
Организационные детали
- Сообщите, если нужно детское кресло
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы — по желанию
- Дегустация вина — 5 лари (€1,6) за чел.; при покупке бутылки — бесплатно
- Обед — по ценам меню
- Зимой при сильном снегопаде аренда внедорожника для подъёма к Гергети — 60 лари (€19) за автомобиль
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Торнике — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 69 туристов
Мы с командой знакомим гостей с нашей страной и стараемся показать её широкой аудитории живо и по-настоящему. Верим, что искренность и честность делают мир лучше. Нам удалось прежде всего открыть Грузию в своих сердцах, и теперь хотим поделиться этой жемчужиной с вами. К каждому гостю относимся как к личному гостю. А понятие «гость» на Кавказе, как известно, свято.
