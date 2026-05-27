Врата Кавказа: путешествие в Казбеги из Тбилиси

По самой красивой дороге Грузии - к облакам, святыням и легендам
Военно-Грузинская дорога, горные ущелья, древние крепости и вершина Казбека — мы отправляемся в красивое путешествие по Грузии.

Вы увидите бирюзовое Жинвальское водохранилище, величественную крепость Ананури и Арку Дружбы народов. Подниметесь к монастырю Гергети, который словно парит над облаками. Услышите про Пушкина и Сталина, матриархат и быков, хинкали и вино.
Описание экскурсии

8:00 — выезд из Тбилиси

9:10 — Жинвальское водохранилище

Остановимся у живописного уголка Военно-Грузинской дороги — и вы полюбуетесь бирюзовой водой среди гор.

10:20 — крепость Ананури

Посетим старинную крепость с башнями, храмами и уникальными фресками.

12:00 — Арка Дружбы народов

Пройдём на смотровую площадку с панорамными видами на Кавказские горы.

12:40 — обед в ресторане

По желанию вы попробуете блюда грузинской кухни.

14:20 — церковь Святой Троицы в Гергети

Поднимемся к знаменитому храму, что находится на высоте 2170 метров над уровнем моря. Оказавшись здесь, вы поймёте, почему Гергети называют одним из самых необычных храмов мира.

15:20 — Дарьяльское ущелье и одномённый монастырь

Вы увидите впечатляющее ущелье и посетите монастырь, где по желанию попробуете местные вина, приготовленные монахами.

20:00 — возвращение в Тбилиси

Мы расскажем:

  • правда ли, что первым путешественников по Военно-Грузинской дороге был Александр Пушкин
  • почему Грузию называют страной с элементами матриархата и как грузинские мужчины относятся к женщинам
  • какие легенды связаны с быком Ломиса и древними святынями
  • где родились хинкали
  • какое вино любил Иосиф Сталин

Организационные детали

  • Сообщите, если нужно детское кресло
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы — по желанию

  • Дегустация вина — 5 лари (€1,6) за чел.; при покупке бутылки — бесплатно
  • Обед — по ценам меню
  • Зимой при сильном снегопаде аренда внедорожника для подъёма к Гергети — 60 лари (€19) за автомобиль

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Торнике
Торнике — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 69 туристов
Мы с командой знакомим гостей с нашей страной и стараемся показать её широкой аудитории живо и по-настоящему. Верим, что искренность и честность делают мир лучше. Нам удалось прежде всего открыть Грузию в своих сердцах, и теперь хотим поделиться этой жемчужиной с вами. К каждому гостю относимся как к личному гостю. А понятие «гость» на Кавказе, как известно, свято.

