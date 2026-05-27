Военно-Грузинская дорога, горные ущелья, древние крепости и вершина Казбека — мы отправляемся в красивое путешествие по Грузии. Вы увидите бирюзовое Жинвальское водохранилище, величественную крепость Ананури и Арку Дружбы народов. Подниметесь к монастырю Гергети, который словно парит над облаками. Услышите про Пушкина и Сталина, матриархат и быков, хинкали и вино.

8:00 — выезд из Тбилиси

9:10 — Жинвальское водохранилище

Остановимся у живописного уголка Военно-Грузинской дороги — и вы полюбуетесь бирюзовой водой среди гор.

10:20 — крепость Ананури

Посетим старинную крепость с башнями, храмами и уникальными фресками.

12:00 — Арка Дружбы народов

Пройдём на смотровую площадку с панорамными видами на Кавказские горы.

12:40 — обед в ресторане

По желанию вы попробуете блюда грузинской кухни.

14:20 — церковь Святой Троицы в Гергети

Поднимемся к знаменитому храму, что находится на высоте 2170 метров над уровнем моря. Оказавшись здесь, вы поймёте, почему Гергети называют одним из самых необычных храмов мира.

15:20 — Дарьяльское ущелье и одномённый монастырь

Вы увидите впечатляющее ущелье и посетите монастырь, где по желанию попробуете местные вина, приготовленные монахами.

20:00 — возвращение в Тбилиси

Мы расскажем:

правда ли, что первым путешественников по Военно-Грузинской дороге был Александр Пушкин

почему Грузию называют страной с элементами матриархата и как грузинские мужчины относятся к женщинам

какие легенды связаны с быком Ломиса и древними святынями

где родились хинкали

какое вино любил Иосиф Сталин

