Не просто увидеть горы, а почувствовать их характер
Казбеги — один из самых выразительных регионов Грузии: земля легенд, древних обычаев и видов, от которых захватывает дух. Я устрою для вас полноценное знакомство с южной стороной Кавказа, её городами и людьми. И сделаю всё, чтобы вы почувствовали себя как дома.
Прогулка по древнему комплексу, подъём на башню Шеуповари и вид на водохранилище с высоты.
11:00 — Военно-Грузинская дорога
Пожалуй, самая живописная трасса Кавказа. По пути — рассказы об ущельях, реках, горах и истории единственного древнего пути на север.
12:00 — дегустация горных хинкали
По желанию, оплачивается отдельно. Разговор о происхождении блюда и о том, почему именно здесь появились настоящие хинкали.
13:30 — Арка Дружбы народов
Панорама на горы и озеро. Одна из самых впечатляющих смотровых точек маршрута.
14:30 — «Грузинский Памуккале» и железный источник
Минеральная вода, необычный ландшафт и короткая прогулка.
15:30 — Степанцминда
Посёлок с видом на Казбек. Спокойный ритм, горный воздух и ощущение удалённости от суеты.
16:30 — прогулка по хвойному лесу и винный променад
Маршрут выбирается по погоде. Безлюдные тропы, тишина и редкие ракурсы на вершину Казбека.
18:00 — веранда Kazbegi Rooms
Вид на Казбек с одной из лучших точек региона. При желании — ужин в ресторане (оплачивается отдельно).
19:00 — возвращение в Тбилиси
В пути вы узнаете:
об истории Казбеги и обычаях горных регионов
как пастухи придумали хинкали и почему это блюдо неразрывно связано с этой местностью
как в горах определяли, будет ли будущая невестка хорошей хозяйкой
как по фамилии понять, из какой части Грузии человек
почему слово «мама» — ключевое для грузин и как это отражено в языке
почему, несмотря на христианство, в Казбеги сохранилось так много языческих ритуалов
ккак устроено грузинское застолье, тосты и отношение к вину
Организационные детали
Транспорт — минивэн Honda Stepwgn
По программе у нас вход в христианский храм, женщинам понадобится платок на голову
Расходы на питание оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я организовываю путешествия с 2017 года, поэтому знаю 1000 нюансов, как сделать ваш отдых идеальным. Вам нужно только приехать! Я давно живу в Грузии, отлично изучила здешний менталитет и уклад читать дальшеуменьшить
жизни. Помогу найти лучшие хинкали и хачапури, знаю, где лучше покупать вино, специи и что привести на память. Все мои маршруты на 100% безопасны и проверены и включают места, о которых не знают даже местные. Со мной вам точно не будет скучно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Айгуль
Замечательно! Ирина потрясающе рассказывает про Грузию, традиции и истории. С профессионализмом и большим интересом. А Гела прекрасный водитель. Мы посетили самые знаменитые места, которые порадовали своей красотой и вкусно отобедали. Очень рекомендую гида, если хотите узнать больше о прекрасной Грузии ❤
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Из Тбилиси - в сказочный Казбеги»