Казбеги — один из самых выразительных регионов Грузии: земля легенд, древних обычаев и видов, от которых захватывает дух. Я устрою для вас полноценное знакомство с южной стороной Кавказа, её городами и людьми. И сделаю всё, чтобы вы почувствовали себя как дома.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €250 за экскурсию

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Тбилиси

9:00 — Жинвальское водохранилище

Первая остановка с панорамными видами.

9:40 — крепость Ананури

Прогулка по древнему комплексу, подъём на башню Шеуповари и вид на водохранилище с высоты.

11:00 — Военно-Грузинская дорога

Пожалуй, самая живописная трасса Кавказа. По пути — рассказы об ущельях, реках, горах и истории единственного древнего пути на север.

12:00 — дегустация горных хинкали

По желанию, оплачивается отдельно. Разговор о происхождении блюда и о том, почему именно здесь появились настоящие хинкали.

13:30 — Арка Дружбы народов

Панорама на горы и озеро. Одна из самых впечатляющих смотровых точек маршрута.

14:30 — «Грузинский Памуккале» и железный источник

Минеральная вода, необычный ландшафт и короткая прогулка.

15:30 — Степанцминда

Посёлок с видом на Казбек. Спокойный ритм, горный воздух и ощущение удалённости от суеты.

16:30 — прогулка по хвойному лесу и винный променад

Маршрут выбирается по погоде. Безлюдные тропы, тишина и редкие ракурсы на вершину Казбека.

18:00 — веранда Kazbegi Rooms

Вид на Казбек с одной из лучших точек региона. При желании — ужин в ресторане (оплачивается отдельно).

19:00 — возвращение в Тбилиси

В пути вы узнаете:

об истории Казбеги и обычаях горных регионов

как пастухи придумали хинкали и почему это блюдо неразрывно связано с этой местностью

как в горах определяли, будет ли будущая невестка хорошей хозяйкой

как по фамилии понять, из какой части Грузии человек

почему слово «мама» — ключевое для грузин и как это отражено в языке

почему, несмотря на христианство, в Казбеги сохранилось так много языческих ритуалов

ккак устроено грузинское застолье, тосты и отношение к вину

Организационные детали