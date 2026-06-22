Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Индивидуальная экскурсия в Казбеги познакомит вас с величественными горами Военно-грузинской дороги, лазурным цветом Жинвальского водохранилища, крепостью Ананури и, конечно, Гергетской церковью Святой Троицы с видом на Казбеги и город Степанцминда. После данной экскурсии у вас останутся незабываемые воспоминания и не мало отличных фотографии. 5 10 отзывов

Армен Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $245 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 10 отзывов 🇷🇺 русский 10 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии В Казбеги — так, как хочется именно вам (Индивидуальный Тур) Без суеты, без расписаний, без чужих разговоров на заднем сиденье. Только вы, дорога и человек, который знает каждый поворот этой горной страны. Это не просто экскурсия — это день, когда можно остановиться там, где хочется. Заглянуть в старинную крепость, посидеть у реки, подняться к храму в облаках — или просто пить кофе с видом на горы. Маршрут не диктуем — учитываем ваши желания. Время не ограничиваем — ориентируемся на ваше настроение. Старт — из любого удобного места в Тбилиси. Если хочется неформального и настоящего путешествия — это оно. -Жинвальское Водохранилище - Крепость Ананури - Черная и Белая Арагви - Арка Дружбы Народов - Степанцминда - поселение у подножья горы Казбек - Храм Гергетской Святой Троицы

В соответствии с календарем Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Военно-грузинская дорога

Жинвальское водохранилище

Крепость Ананури

Слияние черной и белой реки Арагви

Арка дружбы народов

Храм Гергети

Степанцминда

Гора Казбеги Что включено Услуги проводника на личном транспорте

Комфортабельный трансфер Что не входит в цену Подъем на джипах к Гергетской Троице - 40$ за всю группу

Входные билеты

Обед (оплачивается участниками самостоятельно)

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель Завершение: Любая локация в пределах Тбилиси Когда и сколько длится? Когда: В соответствии с календарем Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.