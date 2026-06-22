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Индивидуальный тур в Казбеги: горы, история и живописные панорамы

Экскурсия в Казбеги: путешествие по Военно-грузинской дороге и крепости Ананури
Индивидуальная экскурсия в Казбеги познакомит вас с величественными горами Военно-грузинской дороги, лазурным цветом Жинвальского водохранилища, крепостью Ананури и, конечно, Гергетской церковью Святой Троицы с видом на Казбеги и город Степанцминда. После данной экскурсии у вас останутся незабываемые воспоминания и не мало отличных фотографии.
5
10 отзывов
Индивидуальный тур в Казбеги: горы, история и живописные панорамы
Индивидуальный тур в Казбеги: горы, история и живописные панорамы
Индивидуальный тур в Казбеги: горы, история и живописные панорамы

Описание экскурсии

В Казбеги — так, как хочется именно вам (Индивидуальный Тур) Без суеты, без расписаний, без чужих разговоров на заднем сиденье. Только вы, дорога и человек, который знает каждый поворот этой горной страны. Это не просто экскурсия — это день, когда можно остановиться там, где хочется. Заглянуть в старинную крепость, посидеть у реки, подняться к храму в облаках — или просто пить кофе с видом на горы. Маршрут не диктуем — учитываем ваши желания. Время не ограничиваем — ориентируемся на ваше настроение. Старт — из любого удобного места в Тбилиси. Если хочется неформального и настоящего путешествия — это оно. -Жинвальское Водохранилище - Крепость Ананури - Черная и Белая Арагви - Арка Дружбы Народов - Степанцминда - поселение у подножья горы Казбек - Храм Гергетской Святой Троицы

В соответствии с календарем

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Военно-грузинская дорога
  • Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури
  • Слияние черной и белой реки Арагви
  • Арка дружбы народов
  • Храм Гергети
  • Степанцминда
  • Гора Казбеги
Что включено
  • Услуги проводника на личном транспорте
  • Комфортабельный трансфер
Что не входит в цену
  • Подъем на джипах к Гергетской Троице - 40$ за всю группу
  • Входные билеты
  • Обед (оплачивается участниками самостоятельно)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Любая локация в пределах Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: В соответствии с календарем
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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А
Замечательная экскурсия, у нас был гид Карен. Очень комфортабельный минивэн, у всех даже было по бутылочке воды. Интересная программа, нас никуда не торопили, везде спокойно все смотрели. Друг даже покатался
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на параплане, впечатления отличные!

Большое спасибо Карену, очень интересно рассказывал про Грузию, людей и обычаи.

Также в программе был обед, поели вкусных хинкалей! Но будьте готовы, что ожидание может быть от 40 минут.

На обратном пути попали в пробку, но наш гид проявил настоящее мастерство и стойкость, да еще и продолжал вести экскурсию в расширенном формате:)

От Антона: Карен не соврал - в этой экскурсии не было заваливания информацией, мы были в своем темпе, делали что по кайфу, как говорится.

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M
Добрый день!
Хочу поблагодарить организатора экскурсии Армена и нашего гида-водителя Левана!!! Мы с мужем остались в полнейшем восторге!!! Красивейшая военно-грузинская дорога, интересные полезные факты по всем остановкам, вкуснейший обед национальной кухни, комфортабельный автомобиль! Отдельное спасибо Левану за фотографии! У нас давно не было столько удачных совместных фото! 😁👍👍👍 Огромное спасибо! От всей души рекомендуем!!! 🇬🇪
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P
Поездка была очень насыщенная с красивейшими видами гид Рафаэль создал нам впечатление на долгое время. чувствовали как будто попали в тёплую семью. С удовольствием воспользуемся в следующий раз его услугами. Очень эрудированный и знающий историю Грузии и того района куда мы ехали.
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П
Спасибо гиду Левану за экскурсию, организация отличная, все наши просьбы были услышаны
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Л
Это была наша лучшая экскурсия в Грузии!!! Мы выбрали индивидуальный формат и ни разу не пожалели: гид адаптировал маршрут под наши пожелания, остановки были в потрясающих местах, и мы сделали
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много классных фотографий. Особенно понравились панорамы гор и Жинвальское водохранилище. Гид рассказывал интересно и заботился о нашем комфорте на протяжении всего дня)) Рекомендую этот тур всем, кто любит природу и хочет увидеть лучшие виды региона.

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К
Выбрали индивидуальную экскурсию и ни разу не пожалели! Гид приехал вовремя на большом комфортном автомобиле, что позволило поспать в долгой дороге. Увидели множество потрясающих мест! Самое классное, что без привязки
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к группе и поэтому могли задержаться в любом месте или попросить остановку. Сам гид очень интересно рассказывал про разные места и культуру, заботился, чтобы нам было удобно, интересно и комфортно. Мы остались в полном восторге. И даже мой молодой человек, который не является поклонником экскурсий был крайне доволен. Поэтому если выбираете между групповой и индивидуальной экскурсией, я очень рекомендую остановиться на втором варианте. Это стоит того!

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Входит в следующие категории Тбилиси

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