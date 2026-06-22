Индивидуальная экскурсия в Казбеги познакомит вас с величественными горами Военно-грузинской дороги, лазурным цветом Жинвальского водохранилища, крепостью Ананури и, конечно, Гергетской церковью Святой Троицы с видом на Казбеги и город Степанцминда. После данной экскурсии у вас останутся незабываемые воспоминания и не мало отличных фотографии.
Описание экскурсииВ Казбеги — так, как хочется именно вам (Индивидуальный Тур) Без суеты, без расписаний, без чужих разговоров на заднем сиденье. Только вы, дорога и человек, который знает каждый поворот этой горной страны. Это не просто экскурсия — это день, когда можно остановиться там, где хочется. Заглянуть в старинную крепость, посидеть у реки, подняться к храму в облаках — или просто пить кофе с видом на горы. Маршрут не диктуем — учитываем ваши желания. Время не ограничиваем — ориентируемся на ваше настроение. Старт — из любого удобного места в Тбилиси. Если хочется неформального и настоящего путешествия — это оно. -Жинвальское Водохранилище - Крепость Ананури - Черная и Белая Арагви - Арка Дружбы Народов - Степанцминда - поселение у подножья горы Казбек - Храм Гергетской Святой Троицы
В соответствии с календарем
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Военно-грузинская дорога
- Жинвальское водохранилище
- Крепость Ананури
- Слияние черной и белой реки Арагви
- Арка дружбы народов
- Храм Гергети
- Степанцминда
- Гора Казбеги
Что включено
- Услуги проводника на личном транспорте
- Комфортабельный трансфер
Что не входит в цену
- Подъем на джипах к Гергетской Троице - 40$ за всю группу
- Входные билеты
- Обед (оплачивается участниками самостоятельно)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Любая локация в пределах Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: В соответствии с календарем
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательная экскурсия, у нас был гид Карен. Очень комфортабельный минивэн, у всех даже было по бутылочке воды. Интересная программа, нас никуда не торопили, везде спокойно все смотрели. Друг даже покатался
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M
Добрый день!
Хочу поблагодарить организатора экскурсии Армена и нашего гида-водителя Левана!!! Мы с мужем остались в полнейшем восторге!!! Красивейшая военно-грузинская дорога, интересные полезные факты по всем остановкам, вкуснейший обед национальной кухни, комфортабельный автомобиль! Отдельное спасибо Левану за фотографии! У нас давно не было столько удачных совместных фото! 😁👍👍👍 Огромное спасибо! От всей души рекомендуем!!! 🇬🇪
Хочу поблагодарить организатора экскурсии Армена и нашего гида-водителя Левана!!! Мы с мужем остались в полнейшем восторге!!! Красивейшая военно-грузинская дорога, интересные полезные факты по всем остановкам, вкуснейший обед национальной кухни, комфортабельный автомобиль! Отдельное спасибо Левану за фотографии! У нас давно не было столько удачных совместных фото! 😁👍👍👍 Огромное спасибо! От всей души рекомендуем!!! 🇬🇪
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P
Поездка была очень насыщенная с красивейшими видами гид Рафаэль создал нам впечатление на долгое время. чувствовали как будто попали в тёплую семью. С удовольствием воспользуемся в следующий раз его услугами. Очень эрудированный и знающий историю Грузии и того района куда мы ехали.
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П
Спасибо гиду Левану за экскурсию, организация отличная, все наши просьбы были услышаны
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Л
Это была наша лучшая экскурсия в Грузии!!! Мы выбрали индивидуальный формат и ни разу не пожалели: гид адаптировал маршрут под наши пожелания, остановки были в потрясающих местах, и мы сделали
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К
Выбрали индивидуальную экскурсию и ни разу не пожалели! Гид приехал вовремя на большом комфортном автомобиле, что позволило поспать в долгой дороге. Увидели множество потрясающих мест! Самое классное, что без привязки
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Входит в следующие категории Тбилиси
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