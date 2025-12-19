Приглашаем в насыщенную поездку к горе Казбеги — величественный пятитысячник предстанет перед вами во всей красе! По пути вы погрузитесь в атмосферу древности и вечной красоты природы: увидите старинные башни, стремительные горные реки и живописные ущелья. Насладитесь разнообразными историями и почувствуете истинный дух Кавказа в каждом уголке.
Описание экскурсии
- Едем по Военно-Грузинской дороге. Проездом увидим монастырь Джвари
- Жинвальское водохранилище — 30 мин
- Крепость Ананури — 40–60 мин
- Место слияния Белой и Чёрной Арагви — 10 мин
- Родина хинкали — село Пасанаури (проездом)
- Гудаури — дегустация альпийского мёда
- Арка дружбы — 20 мин
- Красный источник и Оранжевая гора (2300 м над уровнем моря) — 10 мин
- Село Сиони — смотровая башня и церковь
- Степанцминда у подножия горы Казбеги — 2 ч с подъёмом к храму Гергети (по желанию)
- Дарьяльское ущелье
- Возвращение в Тбилиси — 3,5 ч (с короткими остановками)
В пути мы коснёмся как географических так и исторических особенностей региона, Поговорим о покорение горы Казбек, затронем тему распространения христианства в Грузии, обсудим кулинарные особенности грузинской культуры.
По вашему желанию можем организовать активные развлечения по дороге: квадроциклы, парный парапланинг, рафтинг по горной реке Арагви или прогулку на катере по Жинвальскому водохранилищу.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто Nissan Serena, Kia Niro, Toyota Voxy, Honda Stepwgn, Nissan X-Trail, Ford Fusion
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительный расходы
- Обед — 40–60 лари (€13—€20) за чел.
- Подъём к Гергети — 80 лари(€25) за машину
- Квадроциклы, рафтинг, парапланинг, катер — по желанию, цены по запросу
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ден — ваша команда гидов в Тбилиси
Я профессиональный актер и режисёр, творческая личность. И ещё — энергичный, общительный и гостеприимный гид, влюблённый в Грузию, её традиции и историю. Буду рад открыть для вас любимую страну и провести увлекательные экскурсии как в Тбилиси, так и в разных регионах.
