Приглашаем в насыщенную поездку к горе Казбеги — величественный пятитысячник предстанет перед вами во всей красе! По пути вы погрузитесь в атмосферу древности и вечной красоты природы: увидите старинные башни, стремительные горные реки и живописные ущелья. Насладитесь разнообразными историями и почувствуете истинный дух Кавказа в каждом уголке.

Описание экскурсии

Едем по Военно-Грузинской дороге. Проездом увидим монастырь Джвари

Жинвальское водохранилище — 30 мин

Крепость Ананури — 40–60 мин

Место слияния Белой и Чёрной Арагви — 10 мин

Родина хинкали — село Пасанаури (проездом)

Гудаури — дегустация альпийского мёда

Арка дружбы — 20 мин

Красный источник и Оранжевая гора (2300 м над уровнем моря) — 10 мин

Село Сиони — смотровая башня и церковь

Степанцминда у подножия горы Казбеги — 2 ч с подъёмом к храму Гергети (по желанию)

Дарьяльское ущелье

Возвращение в Тбилиси — 3,5 ч (с короткими остановками)

В пути мы коснёмся как географических так и исторических особенностей региона, Поговорим о покорение горы Казбек, затронем тему распространения христианства в Грузии, обсудим кулинарные особенности грузинской культуры.

По вашему желанию можем организовать активные развлечения по дороге: квадроциклы, парный парапланинг, рафтинг по горной реке Арагви или прогулку на катере по Жинвальскому водохранилищу.

Организационные детали

Едем на комфортабельном авто Nissan Serena, Kia Niro, Toyota Voxy, Honda Stepwgn, Nissan X-Trail, Ford Fusion

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

